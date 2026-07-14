Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Corea del Sur crecerá 3% gracias a “la bendición” de los chips y memoria para IA

El país asiático cada vez tiene más optimismo, debido a las utilidades de sus grandes compañías de tecnología, como Samsung y SK Hynix, además de la fuerte apuesta que hicieron en IA.
mar 14 julio 2026 09:00 AM
Añadir Expansión en Google
Corea del Sur apuesta fuerte por la IA
De acuerdo con funcionarios surcoreanos, el mercado de los semiconductores ya es descrito como una "bendición para los indicadores económicos". (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Corea del Sur aumentó en un punto porcentual este martes su proyección de crecimiento económico para 2026 hasta un 3%, impulsado por los fabricantes de chips de memoria que complementan la creciente demanda global de la Inteligencia Artificial.

El optimismo por las perspectivas económicas del país asiático ha aumentado por las utilidades récord de los gigantes de los semiconductores Samsung y SK Hynix, cuyos chips de memoria son cruciales para el sector de la IA.

Ante este panorama, el gobierno lanzó una ambiciosa agenda económica con planes para invertir los esperados ingresos tributarios generados por los gigantes tecnológicos en proyectos públicos.

Publicidad

"Para este año proyectamos inicialmente un crecimiento económico real de 2%, pero hemos revisado la previsión al alza, a 3%", comentó el ministro de finanzas, Koo Yun-cheol, en una reunión del gabinete.

En una diapositiva mostrada en la presentación, el funcionario calificó el mercado de los semiconductores como una "bendición para los indicadores económicos". Sin embargo, agregó que se necesita una respuesta política ágil para enfrentar "las situaciones económicas cambiantes, incluyendo la creciente polarización de la riqueza".

SK hynix y Samsung participan en una inversión público-privada por 800 billones de wones (540,000 millones de dólares) para construir un centro de chips en el suroeste de Corea del Sur, como parte de los esfuerzos para abordar la desigualdad regional.

Corea del Sur apuesta fuerte por la IA

A finales del mes pasado, el gobierno anunció una inversión cercana a 1.2 billones de dólares, el equivalente a más de dos tercios de su PIB, en un nuevo centro de fabricación de semiconductores y en centros de datos para la IA en varios años, en la que precisamente SK Hynix y Samsung participarán con el capital mencionado.

"La velocidad es el único camino para sobrevivir. Debemos asegurarnos los elementos centrales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país", declaró el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en Seúl, en un acto de presentación de dicha colaboración público-privada.

Publicidad

El gobierno también anunció una inversión independiente de unos 650,000 millones de dólares en centros de datos de IA durante los próximos 10 años. Los planes concuerdan con la agenda de Lee para el desarrollo industrial de regiones fuera de la capital, y el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, afirmó que el proyecto de Samsung-SK Hynix incluirá cuatro plantas de fabricación.

"Desarrollaremos la región suroeste como un segundo polo de producción de semiconductores", señaló. Por su parte, el ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, anunció que el país invertirá 550 billones de wones en centros de datos de IA hasta 2029.

"Para 2035, se construirá un centro de datos de IA adicional de 10 gigavatios, con una inversión total que superará los 18.4 gigavatios y los 1,000 billones de wones", explicó. Esta nueva inversión es, con mucho, la mayor de Corea del Sur.

Los analistas han señalado que en el suroeste abundan los recursos de electricidad renovable, lo cual facilitaría que las empresas cumplan con su compromiso de aumentar el uso de energía verde.

Sin embargo, también advierten de que construir un ecosistema totalmente nuevo de fabricación de semiconductores lejos de Seúl, donde se concentra actualmente la industria del ramo, requeriría una inversión y un tiempo considerables.

Asimismo, preocupa el hecho de la gran demanda de agua de este tipo de centros, un asunto que el presidente Lee atajó a través de su cuenta en X, donde señaló que "los estudios indican que es posible suministrar un millón de toneladas de agua industrial al día" en la región del suroeste.

(Con información de AFP)

Publicidad

Tags

Corea del Sur Samsung Electronics Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad