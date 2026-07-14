Corea del Sur crecerá 3% gracias a “la bendición” de los chips y memoria para IA

El gobierno también anunció una inversión independiente de unos 650,000 millones de dólares en centros de datos de IA durante los próximos 10 años. Los planes concuerdan con la agenda de Lee para el desarrollo industrial de regiones fuera de la capital, y el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, afirmó que el proyecto de Samsung-SK Hynix incluirá cuatro plantas de fabricación.
"Desarrollaremos la región suroeste como un segundo polo de producción de semiconductores", señaló. Por su parte, el ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, anunció que el país invertirá 550 billones de wones en centros de datos de IA hasta 2029.
"Para 2035, se construirá un centro de datos de IA adicional de 10 gigavatios, con una inversión total que superará los 18.4 gigavatios y los 1,000 billones de wones", explicó. Esta nueva inversión es, con mucho, la mayor de Corea del Sur.
Los analistas han señalado que en el suroeste abundan los recursos de electricidad renovable, lo cual facilitaría que las empresas cumplan con su compromiso de aumentar el uso de energía verde.
Sin embargo, también advierten de que construir un ecosistema totalmente nuevo de fabricación de semiconductores lejos de Seúl, donde se concentra actualmente la industria del ramo, requeriría una inversión y un tiempo considerables.
Asimismo, preocupa el hecho de la gran demanda de agua de este tipo de centros, un asunto que el presidente Lee atajó a través de su cuenta en X, donde señaló que "los estudios indican que es posible suministrar un millón de toneladas de agua industrial al día" en la región del suroeste.
(Con información de AFP)