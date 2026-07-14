Corea del Sur crecerá 3% gracias a “la bendición” de los chips y memoria para IA

"Para este año proyectamos inicialmente un crecimiento económico real de 2%, pero hemos revisado la previsión al alza, a 3%", comentó el ministro de finanzas, Koo Yun-cheol, en una reunión del gabinete.

En una diapositiva mostrada en la presentación, el funcionario calificó el mercado de los semiconductores como una "bendición para los indicadores económicos". Sin embargo, agregó que se necesita una respuesta política ágil para enfrentar "las situaciones económicas cambiantes, incluyendo la creciente polarización de la riqueza".

SK hynix y Samsung participan en una inversión público-privada por 800 billones de wones (540,000 millones de dólares) para construir un centro de chips en el suroeste de Corea del Sur, como parte de los esfuerzos para abordar la desigualdad regional.

Corea del Sur apuesta fuerte por la IA

A finales del mes pasado, el gobierno anunció una inversión cercana a 1.2 billones de dólares, el equivalente a más de dos tercios de su PIB, en un nuevo centro de fabricación de semiconductores y en centros de datos para la IA en varios años, en la que precisamente SK Hynix y Samsung participarán con el capital mencionado.

"La velocidad es el único camino para sobrevivir. Debemos asegurarnos los elementos centrales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país", declaró el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en Seúl, en un acto de presentación de dicha colaboración público-privada.