Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La industria de lentes inteligentes acelera su desarrollo con nuevas herramientas de Qualcomm

La empresa de chips lanzó una nueva plataforma para facilitar el desarrollo de toda la tecnología detrás de los lentes inteligentes, además de un chip para dispositivos de Realidad Virtual.
mar 16 junio 2026 11:30 AM
Añadir Expansión en Google
Qualcomm apuesta por el desarrollo de lentes inteligentes
El proyecto START permite a las organizaciones centrarse en el desarrollo de nuevas experiencias de usuario, así como en el diseño y la estrategia de comercialización para una implementación más rápida de lentes inteligentes. (Foto: Cortesía Qualcomm)

En el mundo de los lentes inteligentes cada vez hay más competencia. Google recientemente anunció su dispositivo para competir con Meta y otras empresas chinas, como XReal, también destacan en el sector. Sin embargo, la constante más importante por ahora y en el futuro es Qualcomm, la cual lanzó una iniciativa para facilitar el desarrollo de la tecnología detrás de este tipo de gadgets.

Qualcomm bautizó a la iniciativa como Kit de herramientas escalable listo para IA (o START, en inglés), y se trata de un programa diseñado para ayudar a las marcas a lanzar al mercado sus propios dispositivos personales con IA de forma más rápida y con mayor flexibilidad, comenzando por los lentes inteligentes.

Publicidad

Este programa se basa en los chips Snapdragon de la compañía y permite a las organizaciones centrarse en el desarrollo de nuevas experiencias de usuario, así como en el diseño y la estrategia de comercialización para una implementación más rápida, poniendo más dispositivos de IA personal, como los lentes inteligentes, en manos de los consumidores.

De acuerdo con Ziad Asghar, gerente general para XR, Wearables y Personal AI en Qualcomm, los dispositivos como lentes inteligentes, “ayudan a dar vida a la IA agéntica, al ver lo que tú ves y oír lo que tú oyes. Snapdragon START sienta las bases que facilita a las marcas y organizaciones la comercialización de estos dispositivos, ampliando el acceso a las capacidades de IA agéntica a más consumidores”.

Por ahora, solo Inspecs, la empresa de lentes responsable de marcas como Barbour, CAT, Superdry y O’Neill, es la primera en colaborar en exclusiva con Qualcomm bajo el programa Snapdragon START, pero se espera que la colaboración se amplíe a más socios.

Para el presidente ejecutivo de Inspecs, Robin Totterman, esta asociación permite redefinir lo que pueden ser los lentes. “Creemos que los lentes inteligentes cambiarán radicalmente la forma en que las personas interactúan con la tecnología”, dijo el ejecutivo.

Publicidad

Qualcomm lanza Snapdragon Reality Elite para mejorar las experiencias inmersivas

Por otra parte y para aumentar su presencia en la industria de la Realidad Extendida, Qualcomm también anunció el chip Reality Elite, diseñado para experiencias de computación espacial inmersiva, como la de los visores de Realidad Aumentada en combinación con capacidades de IA generativa.

Reality Elite está diseñado para ofrecer un rendimiento de IA en el dispositivo y es compatible con grandes modelos de lenguaje y visión que dan lugar a una nueva clase de experiencias de realidad extendida (XR) generativas. Estas capacidades permiten desde avatares fotorrealistas y agentes basados en modelos de lenguaje grande (LLM), hasta la generación de objetos en tiempo real impulsada por grandes modelos de visión, lo que lleva contenido digital dinámico al entorno del usuario.

Este procesador brida a desarrolladores mayor flexibilidad para llevar más allá sus experiencias inmersivas, incluyendo imágenes más detalladas, interacciones con mayor rapidez de respuesta y escenarios de realidad mixta más complejos.

La plataforma admite imágenes de hasta 4.4K por ojo a 90 fotogramas por segundo, lo que permite detalles más nítidos, movimientos más fluidos y una mayor fidelidad de color. Las mejoras en la tecnología Video See Through (VST) reducen la latencia y mejoran la calidad de la imagen, lo que ayuda a que el contenido digital se integre de forma más natural con el mundo físico.

Para destacar que se trata de un procesador que ya tiene impacto, la empresa informó que Reality Élite estará disponible en la plataforma XReal Project Aura, que se lanzará a finales de año, y ayudará al desarrollo de experiencias en Realidad Virtual, así como en el próximo dispositivo de la empresa Play for Dream.

Publicidad

Tags

QUALCOMM

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad