La industria de lentes inteligentes acelera su desarrollo con nuevas herramientas de Qualcomm

Qualcomm lanza Snapdragon Reality Elite para mejorar las experiencias inmersivas

Por otra parte y para aumentar su presencia en la industria de la Realidad Extendida, Qualcomm también anunció el chip Reality Elite, diseñado para experiencias de computación espacial inmersiva, como la de los visores de Realidad Aumentada en combinación con capacidades de IA generativa.

Reality Elite está diseñado para ofrecer un rendimiento de IA en el dispositivo y es compatible con grandes modelos de lenguaje y visión que dan lugar a una nueva clase de experiencias de realidad extendida (XR) generativas. Estas capacidades permiten desde avatares fotorrealistas y agentes basados en modelos de lenguaje grande (LLM), hasta la generación de objetos en tiempo real impulsada por grandes modelos de visión, lo que lleva contenido digital dinámico al entorno del usuario.

Este procesador brida a desarrolladores mayor flexibilidad para llevar más allá sus experiencias inmersivas, incluyendo imágenes más detalladas, interacciones con mayor rapidez de respuesta y escenarios de realidad mixta más complejos.

La plataforma admite imágenes de hasta 4.4K por ojo a 90 fotogramas por segundo, lo que permite detalles más nítidos, movimientos más fluidos y una mayor fidelidad de color. Las mejoras en la tecnología Video See Through (VST) reducen la latencia y mejoran la calidad de la imagen, lo que ayuda a que el contenido digital se integre de forma más natural con el mundo físico.

Para destacar que se trata de un procesador que ya tiene impacto, la empresa informó que Reality Élite estará disponible en la plataforma XReal Project Aura, que se lanzará a finales de año, y ayudará al desarrollo de experiencias en Realidad Virtual, así como en el próximo dispositivo de la empresa Play for Dream.