La UE multa a Google con 1,000 mdd por abusar de su poder y tensa la relación con Trump

Asimismo, incumplió las medidas anti-seguimiento y utilizó restricciones “injustas” en la Play Store, su tienda de aplicaciones, que impidieron a los desarrolladores comunicarse con los usuarios o realizar transacciones que redujeran las comisiones que debían pagar a Google.

“Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador”, dijo Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. “Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la libertad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

La empresa tiene 60 días para acatar la decisión y ejecutar cambios en la Play Store, que incluyen aumentar la visibilidad de los servicios online de la competencia. En caso de que no lo haga, se arriesga a tener sanciones adicionales de hasta el 5% de sus ingresos totales a nivel mundial.

En este caso, la multa es menor a un 1% de los ingresos trimestrales de la compañía, la cual dio a conocer un beneficio de 112,000 millones de dólares entre abril y junio de este año, impulsado por las inversiones que realizó en SpaceX y Anthropic.

Sin embargo, Kent Walker, asesor jurídico general de Google, mostró la postura de la empresa en contra de la determinación, señalando que la decisión generará cambios en los productos que perjudicarán los servicios para los usuarios europeos. “Esto no es competencia leal; es degradación del producto”, dijo el vocero. “La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.