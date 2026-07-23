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La UE multa a Google con 1,000 mdd por abusar de su poder y tensa la relación con Trump

La Comisión Europa dijo que le dio un trato preferencial a sus servicios. Por su parte, Trump ha sido crítico de las regulaciones del bloque hacia los gigantes tecnológicos de EU.
jue 23 julio 2026 10:00 AM
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La UE multa a Google con 1,000 mdd
Esta es la primera multa que recibe el gigante tecnológico en virtud de la estricta Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, cuyo objetivo es examinar y controlar las prácticas operativas de las grandes empresas internacionales en Europa. (yujie chen/Getty Images)

Los reguladores de la Unión Europea multaron a Google con 1,000 millones de dólares, bajo el argumento de abusar de su poder y socavar ilegalmente la competencia a través de su dominio como motor de búsqueda en internet.

Esta es la primera multa que recibe el gigante tecnológico en virtud de la estricta Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, y cuyo objetivo es examinar y controlar las prácticas operativas de las grandes empresas internacionales en Europa.

De acuerdo con la determinación de la Comisión Europea, organismo que realizó la investigación, Google le dio un trato preferencial a sus propios servicios, como los de compras y hoteles, por encima de los de terceros en los resultados de búsqueda.

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Asimismo, incumplió las medidas anti-seguimiento y utilizó restricciones “injustas” en la Play Store, su tienda de aplicaciones, que impidieron a los desarrolladores comunicarse con los usuarios o realizar transacciones que redujeran las comisiones que debían pagar a Google.

“Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador”, dijo Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. “Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la libertad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

La empresa tiene 60 días para acatar la decisión y ejecutar cambios en la Play Store, que incluyen aumentar la visibilidad de los servicios online de la competencia. En caso de que no lo haga, se arriesga a tener sanciones adicionales de hasta el 5% de sus ingresos totales a nivel mundial.

En este caso, la multa es menor a un 1% de los ingresos trimestrales de la compañía, la cual dio a conocer un beneficio de 112,000 millones de dólares entre abril y junio de este año, impulsado por las inversiones que realizó en SpaceX y Anthropic.

Sin embargo, Kent Walker, asesor jurídico general de Google, mostró la postura de la empresa en contra de la determinación, señalando que la decisión generará cambios en los productos que perjudicarán los servicios para los usuarios europeos. “Esto no es competencia leal; es degradación del producto”, dijo el vocero. “La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

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Trump vs la UE por limitar a sus tecnológicas

Este nuevo caso puede elevar la disputa entre el gobierno de Donald Trump y la Unión Europea, pues desde sus primeros días tras el regreso a la Casa Blanca advirtió que tomaría “medidas enérgicas” en contra de la regulación de las empresas estadounidenses en el bloque.

Hace un mes, amenazó con imponer aranceles a los países que gravan los servicios digitales de las grandes tecnológicas. De hecho, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que en respuesta, empresas europeas, como la sueca Spotify, la alemana Siemens o la francesa Mistral podrían ser objeto de aranceles o nuevas restricciones.

A pesar de ello, no se han detenido en sus esfuerzos por regular a las compañías tecnológicas. Este mismo mes ordenó a Google levantar las restricciones que limitan la forma en que las empresas rivales de IA pueden llegar a teléfonos Android, mientras que a Meta le solicitó cambios de diseño en Instagram y Facebook para que dichos servicios fueran menos adictivos.

Pero ese no es el único caso, pues los reguladores también multaron a gigantes asiáticos, como AliExpress, que la semana pasada recibió una sanción por 629 millones de dólares, debido a la venta de productos ilegales, inseguros y falsificados, mientras que en febrero solicitó a TikTok un rediseño para evitar adicciones.

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