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El regreso a clases eleva la confianza digital 66%, pero la tecnología ya cuesta más

El consumidor mexicano está más confiado de comprar en línea, impulsado por el regreso a clases, una temporada de alta demanda de tecnología. Pero el precio de los dispositivos electrónicos también se dispara.
mié 29 julio 2026 03:00 PM
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El regreso a clases es una de las temporalidades con más peso detrás de ese repunte, pues 57% de los consumidores manifestó intención de compra ligada a esta fecha (Foto: Alena Butusava/Getty Images/iStockphoto)

La confianza del consumidor digital mexicano llegó a su nivel más alto en lo que va del año. De acuerdo con el informe Consumer Pulse julio-septiembre 2026, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el Índice de Confianza del Consumidor Digital (ICCD) alcanzó 66% en el tercer trimestre, frente a 48% en el periodo anterior.

Es un salto considerable que, de acuerdo con la AMVO, refleja a un comprador más seguro de adquirir productos en línea, más dispuesto a hacerlo con frecuencia semanal (46% dice que comprará por canal digital al menos una vez por semana) y más interesado en categorías vinculadas al bienestar y la productividad del hogar, entre ellas tecnología y electrónica.

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El regreso a clases es una de las temporalidades con más peso detrás de ese repunte, pues 57% de los consumidores manifestó intención de compra ligada a esta fecha, un perfil inclinado al segmento femenino (54%), millennial (44%) y de poder adquisitivo medio-alto (55%), que además de útiles y uniformes busca computadoras, laptops, tablets e impresoras.

A esa cifra se suman las ofertas de supermercado, con 75% de intención de compra, y las vacaciones de verano, con 54%.

Las ganas de comprar tecnología se enfrentan al aumento de costos

El problema es que ese impulso de compra tecnológica llega justo cuando el precio de herramientas cotidianas en esta categoría está al alza. En el caso de las computadoras, por ejemplo, el precio se disparó a su nivel más alto en cinco años según cifras de Inegi para la primera quincena de julio de 2026.

El organismo reveló que el genérico "computadoras" subió 4.52% quincenal, la variación más alta registrada para este producto en el periodo, superando incluso el pico de 3.42% de julio de 2022, cuando la industria enfrentaba la crisis global de semiconductores pospandemia. A tasa anual, el incremento es de 8.56% , un giro abrupto si se considera que entre 2022 y 2024 este producto acumuló caídas de precio de más de 20% anual.

Para dimensionar qué tan específico es este fenómeno, basta comparar con otros productos del hogar que no dependen de semiconductores avanzados, en la misma quincena, los refrigeradores subieron apenas 0.36%, las lavadoras 0.25% y los hornos de microondas incluso bajaron 0.23%.

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¿Por qué está pasando esto? La respuesta está en los semiconductores. La memoria y el almacenamiento se han encarecido de forma acelerada en los últimos meses, y ese componente pesa cada vez más dentro del costo total de fabricar laptops, celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos. Detrás de ese encarecimiento está la disputa por la capacidad de producción de chips de memoria entre la industria de consumo y los centros de datos de inteligencia artificial, un negocio mucho más rentable para los fabricantes que abastecer computadoras o teléfonos inteligentes.

El resultado es una oferta más reducida de memoria para dispositivos de consumo y aumentos de entre 20% y 30% en el costo de estos componentes respecto al año pasado, de acuerdo con cifras de IDC.

El caso Apple

Un caso que ilustra el fenómeno es el de Apple, que en junio de este año anunció que subiría los precios de varios de sus productos más populares, entre ellos la MacBook y el iPad, citando el aumento en el costo de los chips de memoria y almacenamiento provocado por la demanda de inteligencia artificial.

Fue así como la marca aumentó 100 dólares el costo de la MacBook Neo, su modelo de entrada, que pasó de 599 a 699 dólares; el iPad más económico subió de 349 a 449 dólares, y el iPad Mini alcanzó los 599 dólares.

La lectura del mercado en aquel momento fue que si una compañía con el poder de negociación y la solidez financiera de Apple no pudo absorber el costo, es una señal de que ningún fabricante de dispositivos que requieran chips de memoria está exento de trasladarlo al consumidor final.

Para el comprador mexicano que este trimestre se siente más confiado que nunca en comprar en línea, y que ve en la tecnología una de sus categorías prioritarias de gasto para el regreso a clases, el mensaje es doble: hay más ofertas, más canales y más disposición a comprar, pero también hay que estar preparado para pagar más por el mismo producto que el año pasado.

La propia AMVO reconoce esta tensión al recomendar a los comercios mantener consistencia operativa, generar propuestas de valor accesibles y optimizar la información de sus catálogos, incluso pensando en que la inteligencia artificial, la misma tecnología que está encareciendo las laptops, es también la que cada vez más consumidores usan como asistente para comparar precios y encontrar la mejor oferta.

Con información de Octavio Torres.

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Inteligencia artificial e-commerce tecnología

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