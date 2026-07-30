Una lucha por generar conexiones significativas
El panorama actual muestra que las mujeres siguen poco representadas en el sector tecnológico con apenas un 30% de la fuerza laboral mundial en IA, según datos de la OIT a 2022. Y es que a pesar de los esfuerzos por incluirlas, ellas todavía luchan por obtener confianza, habilidades técnicas y las conexiones necesarias para prosperar en una era dominada por la IA.
Al respecto, Quijano menciona que muchas profesionales llegan a este ecosistema desde otros antecedentes educativos, enfrentando paradigmas tradicionales sobre la estabilidad laboral y preparándose de más para demostrar que son capaces de hacer el trabajo, lo cual, si bien en esencia es algo positivo, tiene un lado negativo.
La dinámica se refleja en una tendencia entre las profesionales a refugiarse en la educación formal para avanzar. Muchas mujeres prefieren tomar un curso adicional, obtener micro-credenciales o cursar una segunda maestría antes que dedicar tiempo a construir una red de contactos sólida, problematiza Quijano, quien agrega que se trata de una estrategia que busca el ascenso mediante el mérito académico, pero a menudo ignora que el mercado valora otros factores relacionales.
"Somos más las mujeres que los hombres que tenemos esta mentalidad de que tú vas a tener este ascenso con base en el mérito y sí hay una parte importante, pero también las conexiones resultan vitales para mejorar las condiciones laborales y acceder a roles de mayor impacto en la tecnología”, menciona. “El ecosistema demanda que las profesionales nunca busquen trabajo solas, ya que las redes de apoyo rompen las barreras económicas y de género que limitan el acceso a la educación y al empleo”.
Asimismo, puntualiza que no basta con acumular una gran cantidad de contactos; la calidad y la diversidad de las relaciones definen el éxito profesional. Un capital social heterogéneo, dice, permite recibir alternativas de empleo desde sectores inesperados y obtener visibilidad ante personas que toman decisiones.
Activa tu carrera se hace un programa gratuito
En este sentido, Laboratoria anunció que su programa ‘Activa tu carrera’ dará becas del 100% (con cupos limitados) como parte de una iniciativa que busca impulsar la empleabilidad de mujeres desempleadas que no reciben las respuestas que esperan, a pesar de acumular cursos, certificaciones y postulaciones.
‘Activa tu carrera’ es un programa que cuenta con una duración de 12 semanas, en formato 100% remoto y con sesiones en vivo, diseñado para mujeres mayores de 18 años en Latinoamérica, con el fin de definir el rumbo laboral y aprender a presentar la trayectoria profesional para conectar con las oportunidades deseadas.
Se trata de un programa remoto y en vivo de seis semanas, donde ellas acceden a una red de mentoras expertas en su industria, reciben retroalimentación personalizada sobre su CV y participan en simulacros de entrevista donde obtienen claridad sobre cómo comunicar su experiencia, qué destacar y cómo responder con más seguridad.