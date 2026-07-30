Este problema se agudiza en el género femenino, pues un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el 29% de las ocupaciones dominadas por mujeres están expuestas a la IA generativa, frente a solo el 16% de las ocupaciones dominadas por hombres.

Las tres razones principales por las que sucede esto es que están sobrerrepresentadas en los empleos más susceptibles de automatización; siguen infrarrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM); y los propios sistemas de IA suelen reflejar y reproducir sesgos de género arraigados en las sociedades.

"Las mujeres estamos en puestos donde una gran parte de nuestro trabajo del día a día son actividades automatizadas, repetitivas, o donde la persona agrega muy poco valor", problematiza Úrsula Quijano, directora de Laboratoria en México.

Para la especialista, a este hecho se suma que el talento junior sufre un impacto directo en áreas técnicas como el desarrollo de software y el diseño de interfaces —tareas de "talacha", las llama—, las cuales antes servían como escuela para las nuevas programadoras y diseñadoras, pero ahora las ejecutan algoritmos y plataformas automatizadas, lo que dificulta el inicio de trayectorias profesionales sólidas y las obliga a reinventarse desde sus primeros años en la industria.

“La IA generativa no está entrando en un mercado laboral neutral”, afirmó Anam Butt, coautora de la investigación de la OIT, pues destaca que las normas sociales de discriminación y desigual en la distribución de las responsabilidades de cuidado y las políticas económicas y laborales siguen determinando quién accede a qué ocupaciones y en qué condiciones.

Como resultado, sostiene, “las mujeres se concentran en ocupaciones con mayor probabilidad de estar expuestas a la automatización y siguen estando infrarrepresentadas en los empleos relacionados con la IA, afrontando mayores riesgos pero menos oportunidades derivadas de este cambio tecnológico”, escribió Butt.