Qué celular de gama alta y por 13,999 pesos tiene la mejor cámara: iPhone 17, Samsung Galaxy S25 o Xiaomi 15T

En la actualidad, existe una amplia oferta de teléfonos celulares capaces de cubrir las diferentes necesidades de los usuarios.
Aunque algunas marcas se han consolidado dentro de la gama alta, otras han crecido poco a poco para posicionarse en el sector.
Para muchos usuarios, comprar un nuevo celular va más allá de adquirir un nuevo dispositivo, sino que también es encontrar cuál es el que ofrece más por su valor. En esta ocasión, se analizarán algunas características y precios de tres modelos de gama alta: iPhone 17, Samsung Galaxy S25 y Xiaomi 15T.
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iPhone 17: nueva generación de un favorito del público
Es uno de los teléfonos favoritos del público, y se renovó para seguir manteniéndose como un referente de la industria.
En cuanto al funcionamiento de su cámara, cuenta con sensor 48 MP, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus y es capaz de admitir fotos de superalta resolución.
Cuenta con zoom óptico de 2x para acercar, zoom óptico 2x para alejar, rango de zoom óptico 4x y zoom digital de hasta 10x.
Adicionalmente, cuenta con HDR inteligente y múltiples funciones como corrección de lente y estabilización automática de imagen.
Ficha técnica iPhone 17
- Patntalla: LTPO OLED 6.3”, super retina XDR, 120 hz. 2,622 x 1,206 px (458 ppp), 3,000 nits de brillo pico, Dolby Vision HDR.
- Procesador: Apple A19.
- Almacenamiento: 256 o 512 GB.
- Dimensiones y peso: 149.6x71.5x8 mm, 177 gramos.
- Software: iOS 26 con Apple Intelligence.
- Cámara trasera: Principal de 48 MP, 26 mm f/1.6 con sistema Fusion para teléfono 2x de 12 MP. Ultra gran angular: 48 MP, 13 mm f/2.2.