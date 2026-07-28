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Tecnología

iPhone 17 vs. Samsung Galaxy S25 vs. Xiaomi 15T: ¿cuál tiene la mejor cámara para tus fotos?

Estos tres modelos destacan por contar con sistemas de cámara similares, aunque cada uno cuenta con características que los hacen resaltar.
mar 28 julio 2026 05:14 PM
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Qué celular de gama alta y por 13,999 pesos tiene la mejor cámara: iPhone 17, Samsung Galaxy S25 o Xiaomi 15T
iPhone 17, Samsung Galaxy S25 y Xiaomi 15T, tres teléfonos con características similares en cuanto a cámaras y rendimiento.

En la actualidad, existe una amplia oferta de teléfonos celulares capaces de cubrir las diferentes necesidades de los usuarios.

Aunque algunas marcas se han consolidado dentro de la gama alta, otras han crecido poco a poco para posicionarse en el sector.

Para muchos usuarios, comprar un nuevo celular va más allá de adquirir un nuevo dispositivo, sino que también es encontrar cuál es el que ofrece más por su valor. En esta ocasión, se analizarán algunas características y precios de tres modelos de gama alta: iPhone 17, Samsung Galaxy S25 y Xiaomi 15T.

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iPhone 17: nueva generación de un favorito del público

Es uno de los teléfonos favoritos del público, y se renovó para seguir manteniéndose como un referente de la industria.

En cuanto al funcionamiento de su cámara, cuenta con sensor 48 MP, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus y es capaz de admitir fotos de superalta resolución.

Cuenta con zoom óptico de 2x para acercar, zoom óptico 2x para alejar, rango de zoom óptico 4x y zoom digital de hasta 10x.

Adicionalmente, cuenta con HDR inteligente y múltiples funciones como corrección de lente y estabilización automática de imagen.

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iPhone 17, el teléfono que continúa con el legado de Apple. (apple.com)

Ficha técnica iPhone 17

- Patntalla: LTPO OLED 6.3”, super retina XDR, 120 hz. 2,622 x 1,206 px (458 ppp), 3,000 nits de brillo pico, Dolby Vision HDR.

- Procesador: Apple A19.

- Almacenamiento: 256 o 512 GB.

- Dimensiones y peso: 149.6x71.5x8 mm, 177 gramos.

- Software: iOS 26 con Apple Intelligence.

- Cámara trasera: Principal de 48 MP, 26 mm f/1.6 con sistema Fusion para teléfono 2x de 12 MP. Ultra gran angular: 48 MP, 13 mm f/2.2.

- Cámara frontal: True Depth 18 MP, f/1.9.

- Batería: 3,692 mAh.

- Conexiones: USB-C, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC.

- Precio: $19,999 MXN (256 GB) o $24,999 MXN (512 GB).

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Samsung Galaxy S25 se mantiene vigente

Aunque este modelo ya lleva un año en el mercado, sus características hacen que se mantenga vigente y como pieza de deseo entre los consumidores.

En cuanto a cámaras, destaca su sistema de triple cámara trasera impulsada por el motor inteligente Provisual Engine.

Su sistema de cámaras incluye un angular de 50 MP, además de un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

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Samsung Galaxy S25, uno de los modelos insignia del fabricante coreano. (samsung.com)

Ficha técnica del Samsung Galaxy S25

- Pantalla: 6.2 pulgadas FHD+, 2,340 x 1,080 px Dynamic AMOLED 120 Hz, Vision Booster.

- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy

- GPU: Adreno 830.

- Memoria: 12 GB LPDDR5X.

- Almacenamiento: 256 o 512 GB UFS 4.0.

- Dimensiones y peso: 149.9 x 70.5 x 7.2 mm, 162 g.

- Batería: 4,000 mAh, carga rápida a 25W, carga inalámbrica a 15W, carga inalámbrica reversible.

- Sistema operativo: Android 15, OneUI 7.

- Cámaras traseras: Principal de 50 MP, f/1.8.

- Cámara frontal: 12 MP, f/2.2.

- Conexiones: 5G, LTE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM.

- Precio: $21,499.00 MXN.

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Xiaomi cuenta con respaldo de Leica

Una tercera opción en este comparativo es el Xiaomi 15T, que cuenta con sistema óptico firmado por el fabricante de cámaras Leica.

Entre sus características principales cuenta un sensor principal de 50 MP, además de un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP.

Este sistema cuenta también con sensor Light Fusion 800, apertura f/1.7 y estabilización óptica (OIS).

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Xiaomi 15T, un serio contendiente en materia de cámaras. (mi.com)

Ficha técnica Xiaomi 15T

- Pantalla: AMOLED de 6.83”, resolución 2,772 x 1,280 pixeles, 447 ppp.

- Procesador: MediaTek Dimensity 8400.

- GPU: Mali-G720.

- Memoria RAM: 12 GB.

- Almacenamiento interno: 256 o 512 GB.

- Cámara trasera: Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7. Angular Light Fusion 800, 50 MP f/1.7, OIS.

- Cámara delantera: 32 MP, f/2.2.

- Batería: 5,500 mAh, carga rápida 67W.

- Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3.

- Conexiones: WiFi 6E, DualSIM (nano, eSIM), NFC, Bluetooth 6.0, 5G, USB-C.

- Precio: $13,999.00 MXN.

El ganador de este comparativo en realidad puede ser el dispositivo que se adapte más a las necesidades de cada consumidor, así como el presupuesto que se vaya a destinar para realizar esta inversión.

Tags

mujeres, ciencia, tecnología IPhone Samsung Electronics XIaomi

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