El planteamiento cuestiona una lógica que ha dominado durante años la identidad digital, pedir más documentos, más datos personales y más información para aumentar la certeza sobre una persona. El problema, dice el ejecutivo, es que cada nuevo dato almacenado también puede convertirse en un nuevo punto vulnerable.

La advertencia ocurre mientras México amplía los mecanismos para asociar una identidad con actividades digitales. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que hasta el 25 de junio de 2026 había 63 millones de líneas móviles vinculadas, 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.

El registro busca cerrar el anonimato de las líneas telefónicas para combatir delitos como fraude y extorsión. Actualmente, la CRT establece que las compañías telefónicas son las responsables de recabar y proteger los datos y que el registro asocia el número con el nombre y la CURP del usuario. El proceso incluye una validación de identidad y una prueba de vida, pero no almacena huellas dactilares ni iris.

Para Alonso, sin embargo, la discusión de fondo tendría que estar centrada en qué arquitectura se construye alrededor de esos datos y quién tendrá acceso a ella.

“¿Quién va a fiscalizar esa base de datos y cómo va a ser fiscalizada y qué oportunidades de auditar?”, cuestiona al hablar de la nueva infraestructura de identidad que México está construyendo. A su juicio, esos detalles son tan importantes como la tecnología misma.

El problema de acumular información

La identidad digital, explica Alonso, no debería confundirse simplemente con los datos personales de una persona. Es, en términos generales, el conjunto de elementos que permiten demostrar que alguien es quien dice ser.

En el modelo que domina, las organizaciones piden información al usuario, la almacenan y posteriormente la reutilizan para autenticarlo o prestarle servicios. El resultado es una enorme cantidad de información personal distribuida entre instituciones públicas y privadas.

Fortinet señala que los ataques basados en identidad aprovechan credenciales robadas, falsificadas o utilizadas indebidamente para acceder a sistemas y datos. La compañía reporta un incremento de 21 puntos porcentuales en los delitos de identidad entre julio de 2023 y junio de 2024. Además, estima que el costo promedio mundial de una filtración de información alcanzó 4.88 millones de dólares en 2024.

