La facilidad con la que una herramienta puede transformar una fotografía puede hacer que compartirla parezca una acción trivial. Pero cada archivo que se entrega suma información que puede ser utilizada para construir una representación más precisa de una persona.

La propia experiencia de J. García López sirve como ejemplo de ese límite. La empresa desarrolló hace algunos años la campaña “Sigues aquí”, en la que las familias podían subir una fotografía de un ser querido fallecido para convertirla en una pequeña animación de unos cinco segundos, con movimientos como un gesto de despedida o un abrazo.

La campaña superó los 15,000 registros, pero también llevó a la empresa a cuestionarse hasta dónde debía llegar con este tipo de tecnología.

“¿Quién nos está dando autorización de que nosotros hagamos eso?”, plantea Zamarrón. A partir de esa experiencia, la empresa decidió no repetir este tipo de dinámicas porque consideró que, más allá de conservar un recuerdo, la recreación podía comenzar a cruzar un límite y abrir la puerta al mal uso de fotografías o información personal.

El reto no parece estar en impedir que la tecnología conserve la memoria de quienes ya no están, sino en decidir dónde termina el recuerdo y dónde comienza la fabricación de una identidad que nunca existió.

“Ya no es lo que puedes hacer, sino lo que no deberías hacer”, explica Zamarrón al hablar de la evolución de estas herramientas. Para una empresa, segura, la decisión de no utilizar determinadas tecnologías puede formar parte de una estrategia de innovación cuando hacerlo.

La alternativa, en su caso, está en utilizar la tecnología para conservar información sin intentar recrear a la persona. J. García López cuenta con una “bóveda digital” en la que los usuarios pueden almacenar fotografías, videos, documentos y otros recuerdos familiares para conservarlos y localizarlos posteriormente.

Del recuerdo al mal uso de datos

El interés de las familias, de hecho, parece estar más relacionado con evitar que esa información sea utilizada para recrear a sus seres queridos sin autorización que con pedir que la empresa los vuelva a la vida digitalmente. Zamarrón explica que algunos clientes ya preguntan cómo evitar que las fotografías que entregan terminen utilizándose para crear videos o representaciones que muestren a una persona haciendo cosas que nunca hizo.

“Ya sabemos que incluso con herramientas de inteligencia artificial gratuitas puedes hacer que una persona hable, puedes recrear la voz, puedes hacer un video”, señala.

Y ese es precisamente uno de los puntos que preocupa a los especialistas en ciberseguridad. David González, secretario de Researcher para ESET Latinoamérica, advierte que entregar grandes cantidades de información sobre una persona puede facilitar la creación de contenidos capaces de hacerse pasar por ella y utilizarse posteriormente para engañar a otras personas.