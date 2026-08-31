Estos Samsung cuestan menos de 10,000 pesos y tendrán actualizaciones hasta 2032

Samsung señala que ambos cuentan con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, además de hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

¿Es una buena compra el Galaxy A37 5G?

El Galaxy A37 5G es el modelo más accesible de los dos. Samsung lo diseñó con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y batería de 5,000 mAh, además de conectividad 5G.

Uno de sus principales atractivos es precisamente la duración del soporte, ya que la página de Samsung México establece que las actualizaciones de seguridad del A37 5G están contempladas hasta el 31 de marzo de 2032.

El teléfono también cuenta con certificación IP68, que ofrece protección contra polvo y agua, y una cámara principal de 50 megapixeles con estabilización óptica de imagen.

En Samsung México el equipo se comercializa en versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB.

En la página oficial de la empresa surcoreana, el precio de este dispositivo va desde los 7,999 pesos. Sin embargo, el precio puede variar dependiendo de la tienda y las promociones vigentes, ya que durante los últimos meses ha aparecido en promociones por debajo de los 10,000 pesos.

Las características de Galaxy A57 5G

El Galaxy A57 5G es el modelo superior de esta generación, también tiene una batería de 5,000 mAh y ofrece una pantalla Super AMOLED, conectividad 5G y resistencia al agua y polvo con certificación IP68.

En materia de software mantiene la misma política de soporte, hasta seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Samsung México establece como fecha de vigencia de las actualizaciones de seguridad el 31 de marzo de 2032.

Y aquí aparece uno de los datos que vuelve atractivo al teléfono para quien busca un equipo de largo plazo.