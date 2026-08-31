Estos Samsung cuestan menos de 10,000 pesos y tendrán actualizaciones hasta 2032

Durante agosto, Samsung México lo ofrece en 9,499 pesos, de acuerdo con su promoción de regreso a clases, por debajo del límite de 10,000 pesos.
¿Qué significa que tengan actualizaciones hasta 2032?
La promesa de soporte no significa que el teléfono vaya a recibir exactamente las mismas funciones durante seis años.
Samsung distingue entre las actualizaciones del sistema operativo y las de seguridad. En estos modelos ofrece hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, mientras que las actualizaciones de seguridad se mantienen durante hasta seis años.
Las actualizaciones de seguridad son importantes porque corrigen vulnerabilidades que pueden poner en riesgo información almacenada en el teléfono o las aplicaciones que utilizas.
Esto adquiere mayor relevancia conforme pasan los años, si un teléfono deja de recibir parches de seguridad puede seguir funcionando, pero queda progresivamente más expuesto a amenazas y puede perder compatibilidad con algunas aplicaciones y servicios.
Por eso, al comparar celulares, el precio y las características de hardware no son los únicos elementos que conviene revisar. La duración del soporte también puede determinar cuánto tiempo resulta razonable conservar un equipo.
No son los únicos Samsung con actualizaciones
La serie Galaxy A lanzada en 2025 también recibió hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.
Sin embargo, si el objetivo es encontrar un modelo que actualmente pueda comprarse por menos de 10,000 pesos y que tenga soporte de seguridad expresamente contemplado hasta 2032, los Galaxy A37 5G y A57 5G son los que destacan.
La diferencia entre ambos está principalmente en sus características y en el precio.
El A37 5G apuesta por ofrecer buena parte de las características de la gama media de Samsung a un costo menor, mientras que el A57 5G se coloca un escalón arriba en rendimiento, cámara y diseño.