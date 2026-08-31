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Estos Samsung cuestan menos de 10,000 pesos y tendrán actualizaciones hasta 2032

El soporte de software se ha convertido en otro factor para elegir celular y estos dos Samsung ofrecen varios años de actualizaciones.
lun 31 agosto 2026 07:25 PM
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Cuatro modelos de la seria A de Samsung, de izquierda a derecha los colores de los dispositivos son negro, gris, blanco y morado, además están en una superficie de dos colores: morado y beige.
Las actualizaciones de seguridad ayudan a corregir vulnerabilidades en los dispositivos. (Samsung newsRoom México)

Comprar un celular por menos de 10,000 pesos no necesariamente significa elegir un equipo que quedará desactualizado en pocos años, Samsung tiene actualmente dos modelos de su familia Galaxy A que combinan un precio por debajo de ese límite con una política de soporte que puede llevar sus actualizaciones de seguridad hasta 2032.

Se trata de los Galaxy A37 5G y Galaxy A57 5G, dos de los modelos más recientes de la serie Galaxy A.

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Samsung señala que ambos cuentan con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, además de hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

¿Es una buena compra el Galaxy A37 5G?

El Galaxy A37 5G es el modelo más accesible de los dos. Samsung lo diseñó con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y batería de 5,000 mAh, además de conectividad 5G.

Uno de sus principales atractivos es precisamente la duración del soporte, ya que la página de Samsung México establece que las actualizaciones de seguridad del A37 5G están contempladas hasta el 31 de marzo de 2032.

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El teléfono también cuenta con certificación IP68, que ofrece protección contra polvo y agua, y una cámara principal de 50 megapixeles con estabilización óptica de imagen.

En Samsung México el equipo se comercializa en versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB.

En la página oficial de la empresa surcoreana, el precio de este dispositivo va desde los 7,999 pesos. Sin embargo, el precio puede variar dependiendo de la tienda y las promociones vigentes, ya que durante los últimos meses ha aparecido en promociones por debajo de los 10,000 pesos.

Las características de Galaxy A57 5G

El Galaxy A57 5G es el modelo superior de esta generación, también tiene una batería de 5,000 mAh y ofrece una pantalla Super AMOLED, conectividad 5G y resistencia al agua y polvo con certificación IP68.

En materia de software mantiene la misma política de soporte, hasta seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad. Samsung México establece como fecha de vigencia de las actualizaciones de seguridad el 31 de marzo de 2032.

Y aquí aparece uno de los datos que vuelve atractivo al teléfono para quien busca un equipo de largo plazo.

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Durante agosto, Samsung México lo ofrece en 9,499 pesos, de acuerdo con su promoción de regreso a clases, por debajo del límite de 10,000 pesos.

¿Qué significa que tengan actualizaciones hasta 2032?

La promesa de soporte no significa que el teléfono vaya a recibir exactamente las mismas funciones durante seis años.

Samsung distingue entre las actualizaciones del sistema operativo y las de seguridad. En estos modelos ofrece hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, mientras que las actualizaciones de seguridad se mantienen durante hasta seis años.

Las actualizaciones de seguridad son importantes porque corrigen vulnerabilidades que pueden poner en riesgo información almacenada en el teléfono o las aplicaciones que utilizas.

Esto adquiere mayor relevancia conforme pasan los años, si un teléfono deja de recibir parches de seguridad puede seguir funcionando, pero queda progresivamente más expuesto a amenazas y puede perder compatibilidad con algunas aplicaciones y servicios.

Por eso, al comparar celulares, el precio y las características de hardware no son los únicos elementos que conviene revisar. La duración del soporte también puede determinar cuánto tiempo resulta razonable conservar un equipo.

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No son los únicos Samsung con actualizaciones

La serie Galaxy A lanzada en 2025 también recibió hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.

Sin embargo, si el objetivo es encontrar un modelo que actualmente pueda comprarse por menos de 10,000 pesos y que tenga soporte de seguridad expresamente contemplado hasta 2032, los Galaxy A37 5G y A57 5G son los que destacan.

La diferencia entre ambos está principalmente en sus características y en el precio.

El A37 5G apuesta por ofrecer buena parte de las características de la gama media de Samsung a un costo menor, mientras que el A57 5G se coloca un escalón arriba en rendimiento, cámara y diseño.

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Así, un celular comprado en 2026 puede mantener soporte de seguridad hasta 2032, algo que hace unos años era mucho menos común en equipos de gama media.

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