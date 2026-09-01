De acuerdo con la firma, el producto combina una cámara, aprendizaje automático, conectividad, cepillado sónico e irrigación en un solo dispositivo.

Con este lanzamiento, Dyson comienza a construir una propuesta alrededor del cuidado bucal, con cabezales especializados, una aplicación y, próximamente, pasta dental y enjuague bucal desarrollados específicamente para funcionar con el dispositivo.

De las aspiradoras a los dientes

La estrategia de Dyson ha estado históricamente ligada a productos para el hogar y el cuidado personal, pero la compañía ha utilizado la ingeniería y el desarrollo tecnológico como elementos para diferenciarse dentro de cada categoría.

Ahora lleva esa fórmula al baño. De acuerdo con los datos citados por la compañía, nueve de cada 10 personas no utilizan hilo dental con la frecuencia recomendada, mientras que el tiempo promedio de cepillado es de apenas 45 segundos, frente a los dos minutos recomendados.

La empresa sostiene que esas zonas interdentales suelen quedar fuera de la rutina de limpieza y que ahí puede comenzar la acumulación de placa. CameraJet fue diseñado precisamente para localizar esos espacios mientras el usuario se cepilla.

La principal diferencia del dispositivo está en una cámara macro de 100,000 píxeles que trabaja junto con el sistema de aprendizaje automático Gap Optical Targeting. El sistema analiza 28 imágenes por segundo para identificar, rastrear y predecir la ubicación de los espacios entre los dientes. Cuando detecta uno, Dyson afirma que puede dirigir un chorro de precisión hacia esa zona en un lapso de hasta 100 milisegundos.

(Foto: Dyson)



La tecnología fue desarrollada a partir de más de 470,000 imágenes dentales recopiladas durante el desarrollo y el dispositivo funciona con 16 millones de líneas de código.

La compañía también desarrolló un sistema de irrigación propio. En lugar de utilizar el chorro estrecho tradicional de los irrigadores bucales, CameraJet emplea un chorro cónico que, según las pruebas de laboratorio de Dyson, busca cubrir una superficie mayor para remover la placa.

El depósito de enjuague tiene una capacidad de 12.5 milímetros y utiliza un sistema diseñado para mantener constante el flujo incluso cuando el dispositivo se encuentra inclinado, como ocurre al limpiar la parte posterior de los dientes.