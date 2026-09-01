El negocio también está en lo que viene después
La apuesta de Dyson no termina en el cepillo. CameraJet se conecta mediante Wi-Fi y Bluetooth con la aplicación MyDyson, desde donde el usuario puede consultar guías de limpieza, revisar sus hábitos de cepillado, visualizar mapas de cobertura y recibir recomendaciones personalizadas.
La cámara también permite visualizar la boca en tiempo real desde la aplicación. Dyson señala que las imágenes no se graban ni se almacenan en el dispositivo ni en la nube.
La empresa prepara una pasta dental propia, sin SLS (Sodium Lauryl Sulfate), una sustancia que ayuda a generar espuma, diseñada para que esta no interfiera con la visibilidad de la cámara. También desarrolla un enjuague bucal de baja espuma para utilizarse con el sistema de irrigación.
Los cabezales también incorporan tecnología, cada uno cuenta con una etiqueta RFID que permite identificarlo, registrar las sesiones de limpieza y avisar al usuario cuando debe reemplazarse. La compañía ofrecerá además una versión Sensitive para dientes y encías sensibles.
Es decir, Dyson no está entrando únicamente a vender un cepillo eléctrico. Está intentando construir una categoría de productos y consumibles alrededor del cuidado bucal.
Seis años para entrar al mercado dental
El desarrollo de CameraJet involucró a 661 ingenieros de Dyson y derivó en 38 patentes relacionadas con el producto. La compañía también trabajó con 30 profesionales de la salud dental y desarrolló, junto con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur, un sustituto de placa dental para probar diferentes diseños de limpieza.
La compañía asegura que el producto es resultado de seis años de desarrollo. James Dyson, fundador e ingeniero en jefe, también señala que sus científicos e ingenieros han dedicado más de una década a estudiar las rutinas de cuidado bucal y la forma en que se acumulan las impurezas en la boca.
El resultado, según la marca, es un producto que lleva a una nueva categoría varios de los elementos que han definido la estrategia tecnológica de Dyson: sensores, software, procesamiento de imágenes, conectividad y una fuerte apuesta por el diseño de ingeniería.
Disponibilidad y precio en México
CameraJet llegará a México con un precio de 9,999 pesos y estará disponible en los colores Ultra Blue y Ceramic Pink.