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Dyson CameraJet: El cepillo con cámara e IA para limpiar tus dientes sin dejar zonas a ciegas

La compañía presentó CameraJet, un cepillo dental que combina cámara, aprendizaje automático e irrigación de precisión.
mar 01 septiembre 2026 03:00 PM
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En la foto aparecen dos cepillos dentales Dyson Camerajet sobre la barra de un lavabo.
El Dyson CameraJet utiliza una cámara y aprendizaje automático para identificar los espacios entre los dientes y dirigir un chorro de limpieza de precisión. (Foto: Dyson)

Dyson quiere que sus productos hagan algo más que aspirar, secar o peinar. La compañía amplió su negocio hacia una nueva categoría: el cuidado bucal.

Este martes 1 de septiembre, en París, James Dyson, fundador e ingeniero en jefe de la marca homónima, presentó Dyson CameraJet, el primer cepillo dental de la compañía, con el que busca trasladar su apuesta por la ingeniería y la tecnología a una rutina cotidiana que hasta ahora había quedado fuera de su portafolio.

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De acuerdo con la firma, el producto combina una cámara, aprendizaje automático, conectividad, cepillado sónico e irrigación en un solo dispositivo.

Con este lanzamiento, Dyson comienza a construir una propuesta alrededor del cuidado bucal, con cabezales especializados, una aplicación y, próximamente, pasta dental y enjuague bucal desarrollados específicamente para funcionar con el dispositivo.

De las aspiradoras a los dientes

La estrategia de Dyson ha estado históricamente ligada a productos para el hogar y el cuidado personal, pero la compañía ha utilizado la ingeniería y el desarrollo tecnológico como elementos para diferenciarse dentro de cada categoría.

Ahora lleva esa fórmula al baño. De acuerdo con los datos citados por la compañía, nueve de cada 10 personas no utilizan hilo dental con la frecuencia recomendada, mientras que el tiempo promedio de cepillado es de apenas 45 segundos, frente a los dos minutos recomendados.

La empresa sostiene que esas zonas interdentales suelen quedar fuera de la rutina de limpieza y que ahí puede comenzar la acumulación de placa. CameraJet fue diseñado precisamente para localizar esos espacios mientras el usuario se cepilla.

La principal diferencia del dispositivo está en una cámara macro de 100,000 píxeles que trabaja junto con el sistema de aprendizaje automático Gap Optical Targeting. El sistema analiza 28 imágenes por segundo para identificar, rastrear y predecir la ubicación de los espacios entre los dientes. Cuando detecta uno, Dyson afirma que puede dirigir un chorro de precisión hacia esa zona en un lapso de hasta 100 milisegundos.

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(Foto: Dyson)


La tecnología fue desarrollada a partir de más de 470,000 imágenes dentales recopiladas durante el desarrollo y el dispositivo funciona con 16 millones de líneas de código.

La compañía también desarrolló un sistema de irrigación propio. En lugar de utilizar el chorro estrecho tradicional de los irrigadores bucales, CameraJet emplea un chorro cónico que, según las pruebas de laboratorio de Dyson, busca cubrir una superficie mayor para remover la placa.

El depósito de enjuague tiene una capacidad de 12.5 milímetros y utiliza un sistema diseñado para mantener constante el flujo incluso cuando el dispositivo se encuentra inclinado, como ocurre al limpiar la parte posterior de los dientes.

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El negocio también está en lo que viene después

La apuesta de Dyson no termina en el cepillo. CameraJet se conecta mediante Wi-Fi y Bluetooth con la aplicación MyDyson, desde donde el usuario puede consultar guías de limpieza, revisar sus hábitos de cepillado, visualizar mapas de cobertura y recibir recomendaciones personalizadas.

La cámara también permite visualizar la boca en tiempo real desde la aplicación. Dyson señala que las imágenes no se graban ni se almacenan en el dispositivo ni en la nube.

La empresa prepara una pasta dental propia, sin SLS (Sodium Lauryl Sulfate), una sustancia que ayuda a generar espuma, diseñada para que esta no interfiera con la visibilidad de la cámara. También desarrolla un enjuague bucal de baja espuma para utilizarse con el sistema de irrigación.

Los cabezales también incorporan tecnología, cada uno cuenta con una etiqueta RFID que permite identificarlo, registrar las sesiones de limpieza y avisar al usuario cuando debe reemplazarse. La compañía ofrecerá además una versión Sensitive para dientes y encías sensibles.

Es decir, Dyson no está entrando únicamente a vender un cepillo eléctrico. Está intentando construir una categoría de productos y consumibles alrededor del cuidado bucal.

Seis años para entrar al mercado dental

El desarrollo de CameraJet involucró a 661 ingenieros de Dyson y derivó en 38 patentes relacionadas con el producto. La compañía también trabajó con 30 profesionales de la salud dental y desarrolló, junto con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur, un sustituto de placa dental para probar diferentes diseños de limpieza.

La compañía asegura que el producto es resultado de seis años de desarrollo. James Dyson, fundador e ingeniero en jefe, también señala que sus científicos e ingenieros han dedicado más de una década a estudiar las rutinas de cuidado bucal y la forma en que se acumulan las impurezas en la boca.

El resultado, según la marca, es un producto que lleva a una nueva categoría varios de los elementos que han definido la estrategia tecnológica de Dyson: sensores, software, procesamiento de imágenes, conectividad y una fuerte apuesta por el diseño de ingeniería.

Disponibilidad y precio en México

CameraJet llegará a México con un precio de 9,999 pesos y estará disponible en los colores Ultra Blue y Ceramic Pink.

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