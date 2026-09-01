Ni GTA VI los asusta: Gears of War y Marvel’s Wolverine entre los lanzamientos de videojuegos para cerrar 2026

Superhéroes, música, crimen y deportes: los videojuegos que llegan para el cierre de 2026

Los últimos meses del año traerán consigo algunos de los títulos más esperados por la comunidad gamer.

Después del lanzamiento de títulos como Resident Evil: Requiem o Forza Horizon 6, la industria de los videojuegos tiene prevista la llegada de títulos de superhéroes, ciencia ficción, crimen o survival horror, así como el regreso de algunas sagas clásicas.

Estos son algunos de los títulos más esperados para el cierre del año.





Marvel’s Wolverine: 15 de septiembre

El gran estreno más cercano es el de este título de acción y aventuras, desarrollado por Insomaniac Games y que será lanzado de manera exclusiva para PlayStation 5.

Este título llama la atención por tratarse del mismo equipo que desarrolló el exitoso Marvel’s Spider-Man, ahora protagonizado por el popular héroe de los X-Men.

Dune: Awakening: 22 de septiembre

Lanzamiento previsto para PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5 que además representa el regreso a videojuegos de Dune, la obra creada por Frank Herbert.

Esta nueva adaptación será en la modalidad de mundo abierto y supervivencia en el planeta Arrakis.

Silent Hill Townfall: 24 de septiembre

La nueva entrega de la icónica saga de survival horror llega a PC y PlayStation 5, ahora desarrollada por el estudio escocés No Code, que se encargará de compartir una nueva visión de este universo de terror creado por Konami.