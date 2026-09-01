Ni GTA VI los asusta: Gears of War y Marvel’s Wolverine entre los lanzamientos de videojuegos para cerrar 2026

La industria de los videojuegos cerrará fuerte el año 2026, pues se tienen previstos algunos de los estrenos más esperados del año, siendo Grand Theft Auto VI el que mayores expectativas ha generado.
Tan solo durante el mes de septiembre destacan títulos como Marvel’s Wolverine y Silent Hill Townfall, pero estos son solo algunos de los títulos que llegarán a las consolas en este cierre de año, en donde también se pueden encontrar títulos para prácticamente todos los gustos.
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Superhéroes, música, crimen y deportes: los videojuegos que llegan para el cierre de 2026
Los últimos meses del año traerán consigo algunos de los títulos más esperados por la comunidad gamer.
Después del lanzamiento de títulos como Resident Evil: Requiem o Forza Horizon 6, la industria de los videojuegos tiene prevista la llegada de títulos de superhéroes, ciencia ficción, crimen o survival horror, así como el regreso de algunas sagas clásicas.
Estos son algunos de los títulos más esperados para el cierre del año.
El gran estreno más cercano es el de este título de acción y aventuras, desarrollado por Insomaniac Games y que será lanzado de manera exclusiva para PlayStation 5.
Este título llama la atención por tratarse del mismo equipo que desarrolló el exitoso Marvel’s Spider-Man, ahora protagonizado por el popular héroe de los X-Men.
Dune: Awakening: 22 de septiembre
Lanzamiento previsto para PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5 que además representa el regreso a videojuegos de Dune, la obra creada por Frank Herbert.
Esta nueva adaptación será en la modalidad de mundo abierto y supervivencia en el planeta Arrakis.
Silent Hill Townfall: 24 de septiembre
La nueva entrega de la icónica saga de survival horror llega a PC y PlayStation 5, ahora desarrollada por el estudio escocés No Code, que se encargará de compartir una nueva visión de este universo de terror creado por Konami.
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FC27: 25 de septiembre
La nueva entrega del tradicional videojuego de futbol de EA Sports contará con una nueva entrega que llegará a PlayStation 5, Xbos Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
Esta nueva entrega contará con una novedad importante para los fanáticos mexicanos, pues representará el regreso de la Liga MX a la franquicia.
Gears of War: E-Day: 6 de octubre
El sexto título de la franquicia Gears of War será un shooter en tercera desarrollado por The Coalition y publicado por Xbox Game Studios, publicado en exclusiva para Xbox Series X/S.
De acuerdo con los primeros detalles, esta entrega contará con un modo campaña cooperativa, como sus antecesores, así como modos multijugador competitivos.
Call of Duty: Modern Warfare 4: 23 de octubre
Una de las franquicias de guerra favoritas de la comunidad gamer regresa con una nueva entrega disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2.
Además de la tradicional campaña, también contará con modo multijugador, así como 12 nuevos mapas para enfrentamientos 6 vs. 6, así como el regreso del modo DMZ de extracción.
Let’s Sing 2027: 3 de noviembre
La icónica saga de karaoke dejará de ser exclusiva de PlayStation para debutar en la Switch 2 de Nintendo.
Este videojuego, que se lanzará el mismo día que el remake de Let’s Sing ABBA, contará con 35 canciones con licencia, entre las que destacan “Abracadabra”, de Lady Gaga, o “The Subway”, de Chappell Roan.