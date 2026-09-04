Xiaomi quiere que tu casa y tu auto sepan qué hace tu celular

Ese cambio también se refleja en la estrategia que Xiaomi está siguiendo en mercados como México. En entrevista exclusiva con Expansión, Antonio Ren, country manager de Xiaomi México, reconoce que la compañía ha evolucionado respecto a la percepción que durante años acompañó a la marca.

“Más que un cambio de dirección, se trata de la evolución natural de una compañía que hoy tiene la capacidad de competir exitosamente en todos los segmentos del mercado”, explica Ren.

Durante años, Xiaomi construyó su reputación alrededor de la idea de democratizar la tecnología, con dispositivos de buenas prestaciones a precios accesibles. Ahora la compañía busca mantener esa posición mientras avanza hacia categorías de mayor valor y compite de manera más directa en el segmento premium.

Xiaomi llega a IFA con una apuesta más grande que el celular

El eje de la presentación en Berlín es su ecosistema “Human × Car × Home”, una estrategia que busca conectar los diferentes productos de la compañía alrededor de una misma experiencia.

La exhibición fue dividida en tres espacios: “AI Tomorrow”, dedicado a conceptos y tecnologías futuras; “AI Today”, donde Xiaomi mostró aplicaciones de inteligencia artificial en escenarios cotidianos, y “Human × Car × Home”, que concentra su portafolio de dispositivos personales, hogar y movilidad.

En el piso de exhibición aparecen desde smartphones, tablets y wearables hasta electrodomésticos, productos para el hogar, robots y vehículos eléctricos. Entre las piezas que Xiaomi llevó a Berlín están el Xiaomi SU7, el SU7 Ultra, el concepto Xiaomi Vision Gran Turismo y el robot humanoide CyberOne.

La compañía también mostró el Xiaomi 18 Fold, su nuevo smartphone plegable equipado con el chip Xiaomi XRing O3. El dispositivo representa otro frente de la estrategia de Xiaomi por desarrollar internamente tecnologías que antes dependían en mayor medida de terceros.