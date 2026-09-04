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Xiaomi quiere que tu casa y tu auto sepan qué hace tu celular

La tecnológica china llegó por primera vez a la feria de Berlín con más de 380 productos y la apuesta de conectar dispositivos, hogar, autos e inteligencia artificial.
vie 04 septiembre 2026 01:00 PM
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Vista del booth principal de Xiaomi en IFA, Berlín, 2026, donde se presenta por primera vez en su historia.
Xiaomi llegó a Messe Berlin con más de 3,300 metros cuadrados y más de 380 productos, en lo que la compañía define como su mayor exposición independiente fuera de China. (Foto: Selene Ramírez.)

Berlín, Alemania. Xiaomi eligió un momento simbólico para hacer su debut en IFA. Por primera vez en su historia, la compañía china ocupa un espacio propio dentro de la feria tecnológica de Berlín, justo en una edición en la que Samsung decidió abandonar el piso principal de exhibición para montar su propia experiencia en el centro de la ciudad.

Xiaomi llegó a Messe Berlin con más de 3,300 metros cuadrados y más de 380 productos, en lo que la compañía define como su mayor exposición independiente fuera de China.

El objetivo de integrarse a una de las ferias de tecnología más importantes del mundo es mostrar la transformación que lleva varios años construyendo: dejar de ser identificada únicamente con smartphones y convertirse en una compañía capaz de conectar dispositivos personales, hogar inteligente, movilidad y servicios de inteligencia artificial.

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Ese cambio también se refleja en la estrategia que Xiaomi está siguiendo en mercados como México. En entrevista exclusiva con Expansión, Antonio Ren, country manager de Xiaomi México, reconoce que la compañía ha evolucionado respecto a la percepción que durante años acompañó a la marca.

“Más que un cambio de dirección, se trata de la evolución natural de una compañía que hoy tiene la capacidad de competir exitosamente en todos los segmentos del mercado”, explica Ren.

Durante años, Xiaomi construyó su reputación alrededor de la idea de democratizar la tecnología, con dispositivos de buenas prestaciones a precios accesibles. Ahora la compañía busca mantener esa posición mientras avanza hacia categorías de mayor valor y compite de manera más directa en el segmento premium.

Xiaomi llega a IFA con una apuesta más grande que el celular

El eje de la presentación en Berlín es su ecosistema “Human × Car × Home”, una estrategia que busca conectar los diferentes productos de la compañía alrededor de una misma experiencia.

La exhibición fue dividida en tres espacios: “AI Tomorrow”, dedicado a conceptos y tecnologías futuras; “AI Today”, donde Xiaomi mostró aplicaciones de inteligencia artificial en escenarios cotidianos, y “Human × Car × Home”, que concentra su portafolio de dispositivos personales, hogar y movilidad.

En el piso de exhibición aparecen desde smartphones, tablets y wearables hasta electrodomésticos, productos para el hogar, robots y vehículos eléctricos. Entre las piezas que Xiaomi llevó a Berlín están el Xiaomi SU7, el SU7 Ultra, el concepto Xiaomi Vision Gran Turismo y el robot humanoide CyberOne.

La compañía también mostró el Xiaomi 18 Fold, su nuevo smartphone plegable equipado con el chip Xiaomi XRing O3. El dispositivo representa otro frente de la estrategia de Xiaomi por desarrollar internamente tecnologías que antes dependían en mayor medida de terceros.

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Para Ren, la apuesta por un ecosistema conectado parte de una transformación en la manera en que las personas utilizan la tecnología. El smartphone sigue siendo el principal punto de entrada, pero alrededor de él comienzan a integrarse otros dispositivos.

En México, explica, los usuarios ya incorporan wearables, tablets, audífonos, productos para el hogar y movilidad personal dentro de una misma experiencia. “El smartphone continúa funcionando como el centro de control de toda la experiencia digital”, señala.

La escala global de este ecosistema ayuda a explicar la apuesta. Xiaomi asegura que su plataforma AIoT superó los 1,118.7 millones de dispositivos conectados al cierre del primer trimestre de 2026, sin contar smartphones, tablets y laptops.

La IA quiere salir de la pantalla

Uno de los mensajes centrales de la firma china en Berlín es que la siguiente etapa de la inteligencia artificial no necesariamente estará limitada a los chatbots o asistentes que responden preguntas.

La compañía plantea que la IA debe ser capaz de entender el contexto en el que se encuentra una persona y, con autorización del usuario, coordinar diferentes dispositivos para ejecutar acciones en el mundo físico.

Por ejemplo, mostró escenarios en los que el sistema puede utilizar información como la hora, ubicación y condiciones meteorológicas para preparar el hogar antes de que el usuario llegue. También plantea situaciones en las que una instrucción sencilla puede activar el trabajo coordinado de varios dispositivos.

El objetivo, de acuerdo con la compañía, es que los dispositivos puedan trabajar juntos para interpretar una intención y no solamente responder a comandos individuales.

Esta visión también explica la presencia de Xiaomi Auto en IFA. La compañía llevó tres vehículos a Berlín y busca convertir al automóvil en otra pieza del mismo ecosistema tecnológico que conecta al smartphone con el hogar. Xiaomi Auto ya ha entregado más de 700,000 vehículos en China continental y prepara su entrada a mercados europeos, incluida Alemania, para 2027.

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Según los resultados financieros de Xiaomi correspondientes al segundo trimestre de 2026, el segmento de vehículos eléctricos inteligentes, inteligencia artificial y otras nuevas iniciativas generó 24,900 millones de yuanes, unos 3,734 millones de dólares. De esa cantidad, 23,900 millones de yuanes, equivalentes a unos 3,585 millones de dólares, provinieron directamente de la venta de vehículos eléctricos inteligentes. El segmento creció 17.1% frente al mismo periodo del año anterior.

Además, entre abril y junio, Xiaomi entregó 104,199 vehículos, 28.2% más que un año antes, mientras que las ventas minoristas generales de vehículos de pasajeros en China continental enfrentaron una caída de 22% durante ese periodo.

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