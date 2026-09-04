Xiaomi quiere que tu casa y tu auto sepan qué hace tu celular

Para Ren, la apuesta por un ecosistema conectado parte de una transformación en la manera en que las personas utilizan la tecnología. El smartphone sigue siendo el principal punto de entrada, pero alrededor de él comienzan a integrarse otros dispositivos.
En México, explica, los usuarios ya incorporan wearables, tablets, audífonos, productos para el hogar y movilidad personal dentro de una misma experiencia. “El smartphone continúa funcionando como el centro de control de toda la experiencia digital”, señala.
La escala global de este ecosistema ayuda a explicar la apuesta. Xiaomi asegura que su plataforma AIoT superó los 1,118.7 millones de dispositivos conectados al cierre del primer trimestre de 2026, sin contar smartphones, tablets y laptops.
La IA quiere salir de la pantalla
Uno de los mensajes centrales de la firma china en Berlín es que la siguiente etapa de la inteligencia artificial no necesariamente estará limitada a los chatbots o asistentes que responden preguntas.
La compañía plantea que la IA debe ser capaz de entender el contexto en el que se encuentra una persona y, con autorización del usuario, coordinar diferentes dispositivos para ejecutar acciones en el mundo físico.
Por ejemplo, mostró escenarios en los que el sistema puede utilizar información como la hora, ubicación y condiciones meteorológicas para preparar el hogar antes de que el usuario llegue. También plantea situaciones en las que una instrucción sencilla puede activar el trabajo coordinado de varios dispositivos.
El objetivo, de acuerdo con la compañía, es que los dispositivos puedan trabajar juntos para interpretar una intención y no solamente responder a comandos individuales.
Esta visión también explica la presencia de Xiaomi Auto en IFA. La compañía llevó tres vehículos a Berlín y busca convertir al automóvil en otra pieza del mismo ecosistema tecnológico que conecta al smartphone con el hogar. Xiaomi Auto ya ha entregado más de 700,000 vehículos en China continental y prepara su entrada a mercados europeos, incluida Alemania, para 2027.