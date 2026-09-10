La preventa del iPhone Duo está a días: cómo ser de los primeros en tener el teléfono plegable de Apple

¿Cuándo empieza la preventa del iPhone Duo en México?

La preventa del iPhone Duo comenzará el viernes 16 de octubre a las 6:00 de la mañana, hora de Ciudad de México.

El teléfono estará disponible oficialmente a partir del viernes 23 de octubre. México forma parte de los más de 70 países y regiones en los que Apple abrirá la preventa en esta primera etapa.

Esto significa que quienes quieran recibir el equipo desde el primer día deberán realizar su pedido durante la preventa y posteriormente esperar a la fecha de disponibilidad.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en México?

Apple México ya muestra el iPhone Duo con un precio inicial de 47,999 pesos.

El equipo parte de esta cantidad y estará disponible con diferentes capacidades de almacenamiento. Apple ofrece versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

El precio final dependerá de la capacidad elegida. Esta es la lista de precios anunciada en la página oficial:

256 GB de almacenamiento en un precio de 47,999 pesos.

512 GB en un precio de 52,999.

1 TB en un precio de 62,999.

2 TB en un precio de 77,999.

El iPhone Duo podrá apartarse en México desde las 6:00 de la mañana del viernes 16 de octubre. (Benjamin Fanjoy/Getty Images)





¿Dónde se podrá comprar?

La preventa estará disponible a través de los canales de Apple. La compañía ya tiene habilitada en su sitio mexicano la página del iPhone Duo y la sección de compra del equipo.

Para quienes quieran participar en la preventa, una de las opciones será realizar el pedido directamente desde la tienda en línea de Apple México .

Apple también señala que sus especialistas pueden ayudar a los compradores a adquirir un iPhone tanto en línea como en un Apple Store.