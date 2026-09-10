La preventa del iPhone Duo está a días: cómo ser de los primeros en tener el teléfono plegable de Apple

Apple ya tiene fecha para uno de sus lanzamientos más esperados del año. El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, podrá apartarse en México en octubre y llegará oficialmente a las tiendas una semana después.
Para quienes quieran ser de los primeros en tenerlo, la preventa será el momento clave y ya estableció la hora en la que comenzará el proceso y los precios del equipo.
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¿Cuándo empieza la preventa del iPhone Duo en México?
La preventa del iPhone Duo comenzará el viernes 16 de octubre a las 6:00 de la mañana, hora de Ciudad de México.
El teléfono estará disponible oficialmente a partir del viernes 23 de octubre. México forma parte de los más de 70 países y regiones en los que Apple abrirá la preventa en esta primera etapa.
Esto significa que quienes quieran recibir el equipo desde el primer día deberán realizar su pedido durante la preventa y posteriormente esperar a la fecha de disponibilidad.
¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en México?
Apple México ya muestra el iPhone Duo con un precio inicial de 47,999 pesos.
El equipo parte de esta cantidad y estará disponible con diferentes capacidades de almacenamiento. Apple ofrece versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.
El precio final dependerá de la capacidad elegida. Esta es la lista de precios anunciada en la página oficial:
256 GB de almacenamiento en un precio de 47,999 pesos.
512 GB en un precio de 52,999.
1 TB en un precio de 62,999.
2 TB en un precio de 77,999.
¿Dónde se podrá comprar?
La preventa estará disponible a través de los canales de Apple. La compañía ya tiene habilitada en su sitio mexicano la página del iPhone Duo y la sección de compra del equipo.
Para quienes quieran participar en la preventa, una de las opciones será realizar el pedido directamente desde la tienda en línea de Apple México .
Apple también señala que sus especialistas pueden ayudar a los compradores a adquirir un iPhone tanto en línea como en un Apple Store.
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¿Qué hacer para comprarlo durante la preventa?
Si el objetivo es ser de los primeros en recibir el iPhone Duo, lo más conveniente es llegar preparado al momento en que se abra la preventa.
Antes del 16 de octubre, los interesados pueden revisar el modelo y la capacidad que quieren comprar, tener lista su cuenta de Apple y verificar sus datos de compra y envío.
También conviene tener definido el método de pago para evitar perder tiempo durante el proceso de compra.
¿Cuándo llegará el iPhone Duo?
Aunque la preventa comenzará el 16 de octubre, la disponibilidad oficial del teléfono será el 23 de octubre.
Apple confirmó que el iPhone Duo llegará a México en esta primera etapa de lanzamiento, junto con otros mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Japón, Reino Unido, España y otros países.
Así es el primer iPhone plegable
El iPhone Duo representa la entrada de Apple al mercado de teléfonos plegables. El equipo tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas cuando está cerrado y una pantalla interior de 7.6 pulgadas al abrirse.
Apple señala que la pantalla interior es la más grande que ha incorporado en un iPhone y que el equipo fue diseñado para aprovechar el formato plegable con nuevas funciones de iOS.