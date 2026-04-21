Cuando Apple tuvo que ceder el control porque sus fundadores eran considerados inexpertos

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En sus primeros años, Apple no confiaba plenamente en sus fundadores para dirigir el negocio. Steve Jobs y Steve Wozniak eran vistos como perfiles técnicos sin experiencia ejecutiva, por lo que la empresa apostó por traer liderazgo externo.

Michael Scott fue el primer CEO bajo esa lógica. Venía de la industria de semiconductores y asumió el control operativo, pero su gestión evidenció la falta de una cultura organizacional sólida. Episodios como el “Black Wednesday”, cuando despidió a decenas de empleados en un solo día, reflejaron un modelo basado en decisiones individuales, no en procesos.

Tras su salida, Mike Markkula —inversionista clave y uno de los primeros accionistas— asumió el rol de forma interina. Su perfil técnico y financiero ayudó a estabilizar momentáneamente a la empresa, pero no resolvió el problema de fondo: Apple seguía sin definir cómo debía estructurar su liderazgo.

El fichaje de Sculley que terminó con la salida de Jobs en 1985

En 1983, Apple tomó una decisión que parecía lógica en ese momento: contratar a John Sculley, entonces presidente de Pepsi, para profesionalizar la empresa y darle una imagen de estabilidad.

La apuesta no funcionó como se esperaba. La relación entre Sculley y Jobs se deterioró rápidamente por diferencias en la forma de dirigir la compañía. Jobs mantenía un estilo intenso e impredecible; Sculley buscaba imponer disciplina corporativa.

El conflicto escaló hasta que el consejo directivo intervino. En 1985, Jobs fue removido de sus funciones y terminó dejando la empresa. La salida del fundador no fue una transición planeada, sino una ruptura interna que evidenció la fragilidad del modelo de liderazgo de Apple.

Los años en los que Apple cambiaba de CEO tras pérdidas y fracasos

Tras la salida de Jobs, Apple vivió una etapa de crecimiento bajo Sculley. Las ventas pasaron de 982 millones de dólares en 1983 a 7.9 mil millones en 1993, impulsadas por productos como el Macintosh y el PowerBook.