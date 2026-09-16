Además, la demanda duplicó el pronóstico inicial de ventas y las aglomeraciones obligaron a algunos establecimientos a cerrar temporalmente.

“Había filas enormes, horas y horas esperando su combo. Los operadores no podían más”, declaró entonces a Expansión Félix Ramírez, director de Comunicación Corporativa de la división Caribe y norte de Latinoamérica de Arcos Dorados.

La conversación también creció en internet, pues las búsquedas relacionadas con McDonald’s y BTS aumentaron 284% entre el 30 de mayo y el 5 de junio de aquel año. Asimismo, la campaña alcanzó a más de 22.5 millones de personas y acumuló casi 48 millones de impactos digitales.

Los resultados confirmaron que los seguidores de una franquicia podían pasar de la conversación en redes sociales a los restaurantes. Por ello, McDonald’s ahora traslada la receta a dos universos del entretenimiento.

La cadena lanzó en Estados Unidos dos menús inspirados en KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix que enfrenta a HUNTR/X con los Saja Boys.

La campaña invitó a los consumidores a elegir un bando mediante combinaciones diferentes, tarjetas coleccionables y accesos a contenido digital, de modo que la rivalidad dejó de formar parte únicamente de la historia y se convirtió en el mecanismo comercial del lanzamiento.

Por otra parte, McDonald’s siguió una ruta similar con Bob Esponja y One Piece. La campaña reunió a ambas franquicias en una colección de juguetes para la Cajita Feliz, mientras los personajes intercambiaron sus universos y vestuarios.

Las figuras no cambian el producto central de la cadena, pero incorporan escasez y la posibilidad de completar una colección. Por lo tanto, la dinámica puede llevar al consumidor a buscar personajes específicos o realizar más de una compra, aunque la compañía no ha revelado los resultados comerciales de la campaña.

McDonald’s lleva los fandoms a la Cajita Feliz

Los fandoms agrupan a comunidades que mantienen una relación activa con una película, serie, artista o personaje. Sus integrantes producen contenido, intercambian información y buscan productos relacionados con el universo que siguen.