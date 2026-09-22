¿El smartphone morirá frente a la IA? Qualcomm tiene claro su futuro

La IA cambiará la forma en que usamos los teléfonos

Como parte de su pronóstico en torno a los smartphones, Amon resaltó que la llegada de la era agéntica transformará “por completo” la experiencia de uso a través de varios pilares fundamentales, como el hecho de que en lugar de abrir aplicaciones manualmente y navegar por ellas, la interacción comenzará con intención del usuario bajo la premisa de que "la IA es la nueva interfaz de usuario".

En este sentido, Amon resaltó que hasta ahora, el uso del smartphone ha sido puramente directo: el usuario interactúa, abre una app y el teléfono responde. No obstante, en la era agéntica se suma una dimensión indirecta, donde el agente actúa de forma proactiva y autónoma como un representante que “debe percibir lo que está sucediendo, entender la intención, entender el contexto, razonar, planificar, recordar y actuar en tu nombre".

Para Amon, el smartphone servirá como el núcleo de contexto que se conecta de forma fluida con otros dispositivos personales (gafas inteligentes, ordenadores, relojes o coches) e interactuar con ellos desde el dispositivo que le resulte más conveniente al usuario en cada momento.

Eso sí, pese a todos estos cambios en el procesamiento y las capacidades de IA, las expectativas básicas del dispositivo se deben mantener, aseguró el ejecutivo: "El teléfono tiene que caber en tu bolsillo. No puede estar caliente y la batería tiene que durar todo el día".





Los nuevos chips de Qualcomm que estarán en tu próximo Android de alta gama

Como parte de estos cambios en la industria, Qualcomm presentó una nueva generación de sus chips de última generación fabricados en el proceso de 2 nanómetros de TSMC.

Uno de ellos es es Snapdragon 8 Elite Gen 6, que sustituye directamente al Gen 5 en la gama alta convencional y por encima se sitúa el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un procesador diseñado para cargas extremas de trabajo, modelos de IA de más de 30,000 millones de parámetros y videojuegos de nivel profesional.