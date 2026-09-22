¿El smartphone morirá frente a la IA? Qualcomm tiene claro su futuro

La Gen 6 está diseñada para teléfonos de gama alta tradicionales, pues ofrece un gran rendimiento y eficiencia, mientras que la versión Extreme Gen 6 está orientada a teléfonos tipo "Ultra" o enfocados al máximo rendimiento en juegos y tareas pesadas.
Entre sus características más importantes destacan el nuevo núcleo CPU Qualcomm Oryon, que alcanza frecuencias de 5 GHz. En tu uso diario, esto se traduce en aperturas instantáneas de aplicaciones y una gran velocidad en juegos exigentes.
Además, el chip estrena la arquitectura Flex Cache, una memoria que asigna recursos según la tarea. Es decir, si juegas o editas video pesado, el núcleo principal accede a casi la totalidad de la memoria sin demoras, pero si ejecutas un agente de IA que desplaza procesos entre diferentes núcleos, la información fluye sin tiempos de espera ni consumo excesivo de memoria RAM.
Por otra parte, estos chips integran dos micro NPUs siempre activas que entregan un 85% más de rendimiento y un 20% más de eficiencia energética. Entre las funciones que pueden ejecutar se encuentran el procesamiento de tu voz ambiental y ejecutar modelos de hasta 200 millones de parámetros sin despertar el resto del chip, lo que ahorra batería durante todo el día.
Asimismo, la función Personal Scribe, el dispositivo crea un contexto personal persistente que aprende de tus conversaciones, hábitos y datos seleccionados. De este modo, tu asistente responderá con precisión sobre tus actividades diarias sin enviar tus datos a servidores externos.
Para los usuarios que son gamers, estos chips integran la GPU Adreno, cuya innovación más grande está en la versión Extreme Gen 6, pues contiene la tecnología Adreno Neural Fusion, con la que la GPU ejecuta súper resolución neural y generación de fotogramas de forma nativa.
¿Qué significa? Al jugar a títulos de alta exigencia gráfica, mantendrás tasas de fotogramas por segundo ultraestables durante sesiones prolongadas, consumiendo menos energía y evitando que la pantalla pierda brillo por sobrecalentamiento.
Por último, el procesador de señal de imagen Spectra se conecta directamente con la Hexagon NPU y asigna 16 bits de datos de IA a cada píxel, un nivel de detalle 256 veces mayor que la generación previa, además de que entiende el contexto de la escena en tiempo real mientras presionas el botón de disparo.
En la versión Extreme Gen 6, el caudal de datos se cuadruplica, por lo que serás capaz de grabar video en 8K a 60 fotogramas por segundo y capturar tomas en cámara súper lenta a resolución 4K a 240 fps. Asimismo, los videos nocturnos y las tomas de acción rápida, promete Qualcomm, lucirán la calidad de una producción cinematográfica profesional.