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¿El smartphone morirá frente a la IA? Qualcomm tiene claro su futuro

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, definió que el futuro de los smartphones es ser el núcleo de contexto que se conecta con otros dispositivos, como gafas inteligentes, computadoras, relojes o incluso coches.
mar 22 septiembre 2026 03:30 PM
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Primer plano de Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, durante el Snapdragon Summit 2026, en Maui, Hawái.
Para el ejecutivo, los teléfonos inteligentes se encuentran en una constante evolución y no saldrán del mercado por el hecho de que contienen todos los datos y contexto del usuario. (Foto: Fernando Guarneros Olmos)

Maui, Hawái - Aunque existe una idea de que la Inteligencia Artificial podría acabar con los smartphones como se conocen hasta ahora y ser sustituidos por lentes o audífonos inteligentes, Cristiano Amon, CEO de la empresa de chips Qualcomm, es contundente al asegurar que esta tecnología no desaparecerá: “No irán a ningún lado”.

Durante su participación en el Snapdragon Summit 2026 —a la que Expansión asistió—, el ejecutivo aseguró que los teléfonos inteligentes se encuentran en una constante evolución y no saldrán del mercado por el hecho de que contienen todos los datos y contexto del usuario, información vital para habilitar la evolución del teléfono hacia una era de IA agéntica dentro del dispositivo.

“Siempre lo llevamos encima, está altamente personalizado y es el dispositivo que mejor nos conoce”, comentó. “Por ello, se mantiene como el centro y la fuente principal de nuestro ‘contexto personal’”.

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La IA cambiará la forma en que usamos los teléfonos

Como parte de su pronóstico en torno a los smartphones, Amon resaltó que la llegada de la era agéntica transformará “por completo” la experiencia de uso a través de varios pilares fundamentales, como el hecho de que en lugar de abrir aplicaciones manualmente y navegar por ellas, la interacción comenzará con intención del usuario bajo la premisa de que "la IA es la nueva interfaz de usuario".

En este sentido, Amon resaltó que hasta ahora, el uso del smartphone ha sido puramente directo: el usuario interactúa, abre una app y el teléfono responde. No obstante, en la era agéntica se suma una dimensión indirecta, donde el agente actúa de forma proactiva y autónoma como un representante que “debe percibir lo que está sucediendo, entender la intención, entender el contexto, razonar, planificar, recordar y actuar en tu nombre".

Para Amon, el smartphone servirá como el núcleo de contexto que se conecta de forma fluida con otros dispositivos personales (gafas inteligentes, ordenadores, relojes o coches) e interactuar con ellos desde el dispositivo que le resulte más conveniente al usuario en cada momento.

Eso sí, pese a todos estos cambios en el procesamiento y las capacidades de IA, las expectativas básicas del dispositivo se deben mantener, aseguró el ejecutivo: "El teléfono tiene que caber en tu bolsillo. No puede estar caliente y la batería tiene que durar todo el día".

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Como parte de estos cambios en la industria, Qualcomm presentó una nueva generación de sus chips de última generación fabricados en el proceso de 2 nanómetros de TSMC.

Uno de ellos es es Snapdragon 8 Elite Gen 6, que sustituye directamente al Gen 5 en la gama alta convencional y por encima se sitúa el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un procesador diseñado para cargas extremas de trabajo, modelos de IA de más de 30,000 millones de parámetros y videojuegos de nivel profesional.

Chip Snapdragon 8 Elite, de Qualcomm, sobre un fondo de color rojo,.
Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, sostiene que los smartphones seguirán siendo el centro del contexto personal del usuario en la era de la IA agéntica. (Foto: Qualcomm)

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La Gen 6 está diseñada para teléfonos de gama alta tradicionales, pues ofrece un gran rendimiento y eficiencia, mientras que la versión Extreme Gen 6 está orientada a teléfonos tipo "Ultra" o enfocados al máximo rendimiento en juegos y tareas pesadas.

Entre sus características más importantes destacan el nuevo núcleo CPU Qualcomm Oryon, que alcanza frecuencias de 5 GHz. En tu uso diario, esto se traduce en aperturas instantáneas de aplicaciones y una gran velocidad en juegos exigentes.

Además, el chip estrena la arquitectura Flex Cache, una memoria que asigna recursos según la tarea. Es decir, si juegas o editas video pesado, el núcleo principal accede a casi la totalidad de la memoria sin demoras, pero si ejecutas un agente de IA que desplaza procesos entre diferentes núcleos, la información fluye sin tiempos de espera ni consumo excesivo de memoria RAM.

Por otra parte, estos chips integran dos micro NPUs siempre activas que entregan un 85% más de rendimiento y un 20% más de eficiencia energética. Entre las funciones que pueden ejecutar se encuentran el procesamiento de tu voz ambiental y ejecutar modelos de hasta 200 millones de parámetros sin despertar el resto del chip, lo que ahorra batería durante todo el día.

Asimismo, la función Personal Scribe, el dispositivo crea un contexto personal persistente que aprende de tus conversaciones, hábitos y datos seleccionados. De este modo, tu asistente responderá con precisión sobre tus actividades diarias sin enviar tus datos a servidores externos.

Para los usuarios que son gamers, estos chips integran la GPU Adreno, cuya innovación más grande está en la versión Extreme Gen 6, pues contiene la tecnología Adreno Neural Fusion, con la que la GPU ejecuta súper resolución neural y generación de fotogramas de forma nativa.

¿Qué significa? Al jugar a títulos de alta exigencia gráfica, mantendrás tasas de fotogramas por segundo ultraestables durante sesiones prolongadas, consumiendo menos energía y evitando que la pantalla pierda brillo por sobrecalentamiento.

Por último, el procesador de señal de imagen Spectra se conecta directamente con la Hexagon NPU y asigna 16 bits de datos de IA a cada píxel, un nivel de detalle 256 veces mayor que la generación previa, además de que entiende el contexto de la escena en tiempo real mientras presionas el botón de disparo.

En la versión Extreme Gen 6, el caudal de datos se cuadruplica, por lo que serás capaz de grabar video en 8K a 60 fotogramas por segundo y capturar tomas en cámara súper lenta a resolución 4K a 240 fps. Asimismo, los videos nocturnos y las tomas de acción rápida, promete Qualcomm, lucirán la calidad de una producción cinematográfica profesional.

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