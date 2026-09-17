De autos a microchips: Coahuila es referente de la reconversión industrial

El impacto de este cambio ya se refleja en la balanza comercial, donde las exportaciones de máquinas y unidades de procesamiento de datos ya comenzaron a desplazar al tradicional segmento de autopartes como principal motor exportador.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México ya no solo abastece de automóviles, autopartes o electrodomésticos, sino que cada vez vende más bienes de alta tecnología. Entre enero y mayo de 2026, las importaciones estadounidenses de productos de tecnología avanzada provenientes de México ascendieron a casi 78,000 millones de dólares, un crecimiento anual de 43%.

Además, la inversión de electrónicos captó 1,801 millones de dólares entre enero y junio, un aumento de 187.5% frente a los 626 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.

En contraste, la inversión destinada a la fabricación de automóviles y camiones bajó de 3,592 a 2,668 millones de dólares, una caída de 25.7%. En un año, esta actividad dejó de recibir 924 millones.

Coahuila, un estado ejemplar en la reconversión industrial

En regiones de alta vocación automotriz como Coahuila , la reconversión de las plantas locales muestra avances concretos. Según información que arrojó un diagnóstico de prefactibilidad hecho por la ASU, dicha entidad identifica ciertas áreas que se pueden trasladar de la industria automotriz a la de semiconductores.

Las oportunidades, cita Silva, se encuentran en componentes maquinados de precisión, empaques ESD, sistemas de administración térmica, automatización industrial y determinados elementos de infraestructura, así como ocho líneas arancelarias estratégicas donde la capacidad técnica mexicana puede cubrir la demanda de importaciones que Estados Unidos requiere diversificar.