Sin iPhone 18, Qualcomm acelera su plan para sobrevivir a su salida de Apple

Hace un par de semanas, Apple presentó el nuevo iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el iPhone Duo, todos con el módem de conectividad Apple C2, que ya incluye soporte completo para redes globales de alta velocidad. Con ese movimiento, la firma se desprendió de Qualcomm casi en su totalidad, pues su acuerdo comercial la obliga a seguir incluyendo este componente en los dispositivos que se vendan en Estados Unidos.

Un asistente prueba la cámara del iPhone Duo durante su presentación. La estrategia de Apple incluye controlar una mayor parte de los componentes utilizados en sus dispositivos. (KARL MONDON/AFP)



No obstante, para Qualcomm esta decisión ya tuvo impacto en sus reportes trimestrales. Según datos del primer semestre del año calendario 2026, la empresa registró 17,580 millones de dólares en el segmento de chips, es decir, un 5% menos ingresos que el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, modificó sus expectativas a la baja, debido a la menor cantidad de componentes que suministrará para los próximos teléfonos de Apple. De hecho, Amon dijo que perderá aproximadamente 50% de su facturación con Apple entre los trimestres de septiembre y diciembre de este año, lo que representa una caída anual que ronda los 5,700 a 5,900 millones de dólares.

“Apple es un actor clave en el mercado de los teléfonos inteligentes, por lo que no se puede descartar el impacto; sin embargo, esto no supone una sorpresa inesperada, aunque probablemente haya ocurrido antes de lo previsto”, explica la analista del mercado de móviles en IDC, Kiranjeet Kaur. “Qualcomm ya había tomado medidas al respecto, diversificándose hacia otros sectores como los centros de datos para IA, la industria automotriz y el IoT empresarial”.

El iPhone Duo despliega aplicaciones y widgets sobre una pantalla plegable. Apple avanza paralelamente en el desarrollo de tecnología propia para disminuir su dependencia de Qualcomm. (KARL MONDON/AFP)





Google un socio de larga data que confía en el hardware de Qualcomm

Uno de los ejemplos en la expansión de Qualcomm es su colaboración con Google, la cual, de acuerdo con la participación de Cristiano Amon en Snapdragon Summit, en Hawái, es una alianza "inseparable" respaldada por una historia conjunta que se remonta a los inicios de los teléfonos inteligentes con Android y que hoy en día cobra mayor sentido alrededor de la era de la IA agéntica en los smartphones.