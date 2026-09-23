YouTube evoluciona: ahora puedes hablarle para encontrar tus videos favoritos

Pronto podrás usar tu voz para descubrir contenido

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez se presentaron más novedades del lado de los espectadores. A finales de este año, YouTube permitirá crear feeds personalizados mediante la escritura de prompts o instrucciones conversacionales, de manera que los usuarios puedan describir qué quieren encontrar en lugar de depender únicamente de las recomendaciones tradicionales del algoritmo.

La idea es que sea posible pedir a través de lenguaje natural contenido de acuerdo con una actividad, interés o estado de ánimo; desde “quiero un podcast de crimen para un trayecto de 30 minutos en el coche” hasta “busca documentales de naturaleza que ayuden a relajarme por la noche”, por mencionar un par de ejemplos. Estos feeds podrán guardarse en la pantalla de inicio y actualizarse automáticamente con nuevas recomendaciones.

La compañía también ampliará la función “Pregunta a YouTube”, que además de responder preguntas específicas sobre un video podrá funcionar como una herramienta para descubrir y recomendar productos.

YouTube también quiere que la televisión deje de ser una pantalla únicamente para consumir contenido. Muy pronto, los espectadores podrán participar en las conversaciones de los videos directamente desde su televisor mediante comandos de voz, sin necesidad de recurrir a otro dispositivo para publicar comentarios.

(Foto: Héctor Cueto)





Del algoritmo al copiloto creativo

Si la IA comienza a cambiar lo que vemos, también está modificando la manera en que los creadores producen esos contenidos.

YouTube presentó un nuevo asistente de edición conversacional, desarrollado con Gemini, que llegará tanto a Shorts como a la aplicación YouTube Create a principios de 2027. La herramienta permitirá comenzar un primer borrador a partir de prompts escritas o de voz y posteriormente el creador podrá conversar con la IA para realizar las modificaciones necesarias.

Entre sus funciones estará la posibilidad de eliminar pausas, reorganizar fragmentos, mejorar el ritmo de un video o sincronizar la música con los cambios de escena. De acuerdo con YouTube, el creador podrá alternar en cualquier momento entre las sugerencias de la IA y la edición manual.