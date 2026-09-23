YouTube evoluciona: ahora puedes hablarle para encontrar tus videos favoritos
Durante Made on YouTube 2026, la plataforma presentó nuevas herramientas de IA que van desde descubrir nuevos contenidos con prompts y comandos de voz, hasta doblaje automático en transmisiones en vivo y más.
Nueva York, Estados Unidos.- La inteligencia artificial ha sido una fuerza silenciosa, pero poderosa, que ha moldeado la evolución de YouTube desde sus humildes inicios en 2005 hasta convertirse en el gigante global que hoy presume más de 20 millones de videos subidos a su plataforma diariamente.
Siguiendo esta inercia, YouTube anunció durante Made on YouTube una nueva generación de herramientas de IA que buscan intervenir prácticamente en todo el ciclo del contenido: desde descubrir qué ver y producir un video, hasta administrar una comunidad, proteger la identidad de un creador y encontrar nuevas vías de monetización.
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Pronto podrás usar tu voz para descubrir contenido
A diferencia de ediciones anteriores, esta vez se presentaron más novedades del lado de los espectadores. A finales de este año, YouTube permitirá crear feeds personalizados mediante la escritura de prompts o instrucciones conversacionales, de manera que los usuarios puedan describir qué quieren encontrar en lugar de depender únicamente de las recomendaciones tradicionales del algoritmo.
La idea es que sea posible pedir a través de lenguaje natural contenido de acuerdo con una actividad, interés o estado de ánimo; desde “quiero un podcast de crimen para un trayecto de 30 minutos en el coche” hasta “busca documentales de naturaleza que ayuden a relajarme por la noche”, por mencionar un par de ejemplos. Estos feeds podrán guardarse en la pantalla de inicio y actualizarse automáticamente con nuevas recomendaciones.
La compañía también ampliará la función “Pregunta a YouTube”, que además de responder preguntas específicas sobre un video podrá funcionar como una herramienta para descubrir y recomendar productos.
YouTube también quiere que la televisión deje de ser una pantalla únicamente para consumir contenido. Muy pronto, los espectadores podrán participar en las conversaciones de los videos directamente desde su televisor mediante comandos de voz, sin necesidad de recurrir a otro dispositivo para publicar comentarios.
Del algoritmo al copiloto creativo
Si la IA comienza a cambiar lo que vemos, también está modificando la manera en que los creadores producen esos contenidos.
YouTube presentó un nuevo asistente de edición conversacional, desarrollado con Gemini, que llegará tanto a Shorts como a la aplicación YouTube Create a principios de 2027. La herramienta permitirá comenzar un primer borrador a partir de prompts escritas o de voz y posteriormente el creador podrá conversar con la IA para realizar las modificaciones necesarias.
Entre sus funciones estará la posibilidad de eliminar pausas, reorganizar fragmentos, mejorar el ritmo de un video o sincronizar la música con los cambios de escena. De acuerdo con YouTube, el creador podrá alternar en cualquier momento entre las sugerencias de la IA y la edición manual.
La adopción de estas herramientas ya comienza a reflejarse en la plataforma. YouTube señala en su primer reporte sobre tendencias de IA generativa que, durante agosto de 2026, cientos de miles de canales utilizaron diariamente las herramientas de IA de Gemini disponibles en Shorts y YouTube Create. A su vez, asegura que 72% de los usuarios estadounidenses de entre 14 y 44 años que publicaron videos afirmaron haber utilizado IA para ayudarse a crear o editar contenido durante el último año.
La evolución también llegará a YouTube Studio, que incorporará funciones para acompañar a los creadores más allá de la edición. La plataforma podrá ofrecer recomendaciones personalizadas sobre borradores, generar miniaturas de acuerdo con el estilo de cada canal y realizar pruebas A/B con hasta tres versiones de un video para identificar cuál consigue retener mejor la atención de la audiencia.
En YouTube Shorts, mientras tanto, los creadores de contenido podrán organizar sus contenidos en temporadas y episodios a través de Short Series. La función busca facilitar el seguimiento de series y microdramas dentro de un formato que hasta ahora se caracterizaba principalmente por su consumo individual y fragmentado, y que también se potencialicen en TV.
YouTube ahora eliminará en tiempo real las barreras del idioma
La expansión internacional de los creadores también está entre las prioridades de la plataforma.
YouTube señala que más de 40% del tiempo de reproducción de transmisiones en vivo proviene actualmente de espectadores que se encuentran fuera del país de origen del creador. Esto se ha facilitado gracias a la función de doblaje implementada a finales del año pasado y que integra más de 27 idiomas.
Sin embargo, la plataforma busca llevar esta función más allá, y comenzará a probar a principios de 2027 doblaje automático para transmisiones en vivo, capaz de traducir en tiempo real lo que dice un creador para que los espectadores puedan escucharlo en su idioma preferido. En un inicio esta función únicamente podrá realizar traducciones simultáneas en inglés y español, pero YouTube espera agregar más idiomas a lo largo del año.
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Proteger la identidad también se vuelve parte del proceso creativo
El crecimiento de la IA generativa ha abierto nuevas posibilidades para los creadores, pero también nuevos riesgos. Frente a ello, YouTube está reforzando sus herramientas para detectar el uso no autorizado de la imagen y, próximamente, de la voz de los creadores de contenido.
La función de detección de semejanza llegará directamente a la aplicación móvil de YouTube en los próximos meses. La compañía aseguró que los creadores podrán registrarse, recibir alertas cuando la plataforma detecte coincidencias y tomar medidas desde el teléfono.
La compañía también comenzará a combinar la detección facial con la identificación de la voz para mejorar la precisión de estas coincidencias. El objetivo es ampliar progresivamente las herramientas de protección de identidad más allá de la apariencia física.
A nivel de comunidades, YouTube está probando además una herramienta de moderación de comentarios impulsada por IA. Esta será opcional y aprenderá con el tiempo el estilo de moderación de cada creador para ayudar a establecer un espacio de conversación acorde con las características de su comunidad.
De los seguidores a los clientes
La apuesta de YouTube por la IA también tiene una dimensión comercial.
La plataforma presentó YouTube Creator Partnerships, una herramienta que busca facilitar el encuentro entre marcas y creadores. A través de Ask Studio, los creadores podrán utilizar IA para responder de manera personalizada a los briefs de las marcas, desarrollar materiales de presentación como kits de prensa y preparar propuestas comerciales.
YouTube también ampliará las posibilidades de monetización directa mediante YouTube Shopping. Su programa de afiliados llegará a 35 países antes de terminar 2026, incluido México, y sumará nuevos socios comerciales, entre ellos Amazon en determinados mercados internacionales.
Para los creadores que tienen audiencias en diferentes países, las etiquetas de productos podrán mostrar automáticamente ofertas localizadas de acuerdo con la ubicación del espectador.