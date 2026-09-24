La publicidad migra a la IA: Más de 900 marcas ya pagan por patrocinar respuestas y conversaciones en ChatGPT

CreceRank, empresa dedicada a medir la visibilidad de marcas en plataformas de inteligencia artificial (IA), recopiló más de 900 anuncios mostrados dentro de ChatGPT en México. Los sectores automotriz, turístico y tecnológico concentraron algunas de las apariciones más frecuentes de su muestra.

De acuerdo con Sebastián Álvarez, fundador de CreceRank, los sectores de viajes, automotriz y software están entre los primeros compradores de este espacio publicitario. Durante sus pruebas más recientes, Trivago y Booking destacaron por el número de apariciones registradas en México.

La participación temprana de estas industrias responde al tipo de decisiones que los usuarios consultan con una IA. Elegir un automóvil, comparar un seguro o planear un viaje requiere considerar precios, características y necesidades personales. Por ello, una conversación puede revelar más contexto comercial que una búsqueda de dos o tres palabras.

La cifra ofrece una primera fotografía del nuevo sector publicitario. De acuerdo con la firma global de investigación de mercado y consultoría, The Business Research , el valor de la industria publicitaria se sitúa en 14,120 millones de dólares a nivel global en 2026, lo que representa un crecimiento del 26.4% en un año comparados a los 11,170 millones durante 2025.

Pero el crecimiento del mercado no solo se explica por cuanto se invierte en publicidad, sino también por cómo las empresas están utilizando la IA para hacerla más eficiente. Google junto con Advertiser Perceptions, reporta que la IA está modificando la operación de las PyMes.

En su estudio documentan que entre 175 MiPyMEs y 101 grandes anunciantes encontraron que el 82% de los pequeños negocios consultados perciben un impacto positivo en ventas y rentabilidad mientras que el 78% reportó un ahorro de tiempo y recursos.

Para OpenAI, este negocio ya representa una fuente relevante de ingresos. La empresa informó que ChatGPT Ads alcanzó una tasa anualizada de 1,000 millones de dólares y reunió a decenas de miles de anunciantes en más de 40 países. Sin embargo, no reveló cuántas marcas compran publicidad ni cuánto factura por este concepto en México.