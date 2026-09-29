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Las quejas por acoso no frenan a los lentes inteligentes de Meta: ventas crecieron 260% pese a polémica

Aunque las críticas por grabación sin consentimiento son constantes alrededor de este dispositivo, los usuarios siguen adoptándolo y haciendo crecer a la industria.
mar 29 septiembre 2026 03:00 PM
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Primer plano de unos lentes Ray-Ban Meta en donde se muestra la cámara en el armazón con la que el dispositivo puede grabar en cualquier momento.
Meta capturó un 94% de los envíos mundiales de este tipo de dispositivos, aun cuando se encuentran en el centro del debate por preocupaciones de privacidad. (Justin Sullivan/Getty Images)

La industria de los lentes inteligentes vive un momento de contrastes. Por un lado, estos dispositivos enfrentan críticas por su relación con casos de acoso o grabación sin consentimiento; por el otro, sus ventas siguen creciendo de forma acelerada. De hecho, la consultora Counterpoint Research reportó un incremento interanual del 263% para la industria en el primer semestre de 2026.

Sin duda, Meta es la empresa que lidera el sector, con un aumento del 260% en los primeros seis meses del año frente al mismo periodo de 2025. Además, capturó un 94% de los envíos mundiales de este tipo de dispositivos,pese a que sus lentes también ocupan un lugar central en el debate sobre privacidad.

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De acuerdo con investigadores en seguridad informática, como Mario Micucci, de ESET, estas gafas le dan a cualquiera la capacidad de grabar o tomar fotos de desconocidos de forma discreta. “Un accesorio aparentemente inofensivo, puede transformarse en un dispositivo de vigilancia portátil con el potencial de facilitar actividades de acoso, intimidación o fraude”, comenta el especialista.

En respuesta, Meta explica que eligió la luz blanca encendida en los lentes para indicar que un usuario está grabando con sus lentes, debido a que “ofrece la mejor combinación de visibilidad y experiencia” para que los demás sepan que un usuario los está utilizando e incluso lanzó una versión sin cámara la semana pasada.

Asimismo, resalta que la cámara se desactiva cuando alguien intenta cubrir la luz LED y que los lentes no pueden tomar fotografías ni videos hasta que la luz queda descubierta. “Desde la presentación de esta medida de seguridad, hemos visto que algunas personas van más allá de usar cinta adhesiva y recurren a esfuerzos sofisticados para modificar o destruir el LED de captura. Estamos mejorando continuamente nuestra capacidad para detectar manipulaciones”, afirma la empresa.

Incluso Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, dijo en un video en Instagram que sí tienen en cuenta las preocupaciones de seguridad, pero aseguró que ese aspecto no detendrá su desarrollo dentro de esa industria.

“No quiero que el debate quede totalmente condicionado por este número relativamente pequeño de personas malintencionadas”, dijo. “La mayoría de las personas que usan las gafas las usan de forma totalmente normal”.

A pesar de este contexto de seguridad y privacidad, comenta Peter Richardson, vicepresidente de investigación de Counterpoint, tras tres año del lanzamiento de las primeras Ray-Ban Meta AI, la empresa sigue consolidando su dominio en el sector, en el cual existen otros competidores, como TCL, Rokid, Google, Samsung o Huawei.

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¿Por qué los lentes inteligentes son tan populares?

La discusión sobre estos dispositivos no gira en torno a si sustituirán al teléfono inteligente. Los especialistas consultados consideran que ambos dispositivos pueden convivir y que los lentes funcionan como una nueva capa de interacción con las funciones del teléfono, sobre todo con la inteligencia artificial y las capacidades de fotografía y video.

Los wearables, en general, y los lentes, en particular, “siempre están contigo listos y son más convenientes que sacar el celular del bolsillo. Son parte de tu cuerpo, ven lo que ves y escuchan lo que escuchas”, explica Ziad Asghar, VP de la división de wearables y personal AI de Qualcomm.

Por su parte, Jitesh Ubrani, director de investigación de dispositivos de consumo de IDC, lo analiza desde un punto de vista más relacionado al estilo de vida, pues considera que la tecnología ya forma parte de la moda “mainstream” y es por ello que cada vez más marcas están entrando al sector y competir fuerte en él.

“El mercado de la realidad extendida se encuentra en un punto de inflexión crucial”, apunta Ubrani. “La tecnología ha trascendido el umbral de la moda: la gente usará estos dispositivos, y eso lo cambia todo. Pero la verdadera competencia no reside en el hardware, sino en la plataforma, el ecosistema y la inteligencia artificial”.

Los lentes inteligentes bajarán de precio y crecerán en ventas en el futuro

Las empresas de análisis e investigación prevén que el crecimiento de las gafas inteligentes continuará más allá de 2026. Sus proyecciones también contemplan desafíos que podrían frenar el avance del mercado, como el aumento en los costos de los componentes y las preocupaciones sociales relacionadas con estos dispositivos.

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Según las previsiones de IDC, los envíos de lentes inteligentes alcanzarán 13.6 millones de unidades en 2026 y crecerán hasta 27.3 millones en 2030. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 18.9%.

En ingresos, IDC estima que la categoría alcanzará 5,100 millones de dólares en 2026 y 6,400 millones de dólares en 2027, antes de moderar su crecimiento conforme aumente la presión sobre los precios.

Entre las empresas que también entrarán a este mercado destacan Google, que planea lanzar sus propias gafas con cámaras integradas a Gemini este año, así como Samsung e incluso Apple está trabajando en un dispositivo similar, aunque con una mayor protección de la privacidad, según un informe de The New York Times.

En este sentido, Ubrani apunta que el precio de venta promedio (PVP) cobrará más importancia, pues ahora es de aproximadamente 376 dólares. Para 2030, se espera que el PVP se reduzca a aproximadamente 229 dólares, una disminución de casi el 40% en cuatro años.

“No son malas noticias, es la señal inequívoca de un mercado en maduración. La caída del PVP significa que más consumidores pueden acceder a la categoría, lo que a su vez impulsa el volumen de ventas. Pero también significa que los proveedores que compiten exclusivamente en hardware enfrentarán presión sobre sus márgenes”, puntualiza el analista.

La siguiente fase de crecimiento, concluye Richardson, estará impulsada por gafas con IA que ofrezcan experiencias más proactivas y contextuales, gracias a los avances en software integrado, sistemas operativos, interacción por voz y tecnologías de detección y computación de ultrabajo consumo.

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