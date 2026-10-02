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Tecnología

Huawei Mate PadAir, la competencia más seria del iPad para destronar a Apple

La Huawei MatePad Air me sorprendió con una pantalla mate, gran potencia y un diseño ligero que hacen que la tablet se sienta como algo más que un teléfono grande.
vie 02 octubre 2026 03:00 PM
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Fotografía del reverso de la Huawei MatePad Air.
La Huawei MatePad Air tiene una pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas, 144 Hz y hasta 1,200 nits de brillo. (Foto: Selene Ramírez)

Varias generaciones de iPad han pasado por mis manos a lo largo de los últimos años: un iPad mini de segunda generación, un iPad 7, un iPad Air 6 y un iPad Pro M1 de 11 pulgadas. Siempre estuve convencida de que las alternativas que ofrecía Apple eran las mejores del mercado; sin embargo, sorpresivamente la Huawei MatePad Air me hizo cambiar de opinión.

Creo que esta tableta tiene el potencial para competir directamente con los dispositivos de Apple gracias a su pantalla de 12 pulgadas OLED PaperMatte que, para mí, terminó siendo uno de sus argumentos más importantes.

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Sobre el papel, la pantalla de la MatePad Air ya impresiona, es OLED, tiene resolución de 2,800 × 1,840, una tasa de actualización de 144 Hz y alcanza hasta 1,200 nits de brillo máximo.

La pantalla PaperMatte utiliza un grabado a nivel nanométrico para reducir los reflejos. Puede parecer un detalle menor hasta que pasas varias horas leyendo, viendo una película o jugando y dejas de pelearte con la luz que se refleja sobre la pantalla.

En mi caso, este tipo de pantallas son la norma en mi día a día, pues el monitor con el que trabajo es mate y la televisión principal de mi casa también. Después de acostumbrarme a ellos, volver a una pantalla completamente brillante se siente extraño.

La Huawei MatePad Air es una tableta ideal para el entretenimiento

Es verdad que normalmente una pantalla mate implica aceptar que los colores se vean menos vivos, pero en esta tablet no tuve esa sensación. Al ser OLED, los negros son profundos y los colores mantienen una calidad que hace que leer, ver series o jugar sea una experiencia agradable a la vista sin perder su calidad.

De hecho, uno de mis usos favoritos terminó siendo leer cómics. Una página ocupa prácticamente toda la pantalla y se siente como tener el cómic físicamente entre las manos, pero en un formato mucho más grande.

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Además, pese al gran tamaño de su pantalla, es un dispositivo que fácilmente entra en una mochila y ocupa el mismo espacio donde antes llevaba un cuaderno. Pesa 509 gramos y tiene un grosor de 5.3 milímetros.

También la probé con juegos cotidianos para mí y con títulos que tienen una carga gráfica considerable. En los combates de Solo Leveling: ARISE, por ejemplo, la tablet respondió con fluidez. También probé Genshin Impact y la experiencia fue buena, los gráficos se ven definidos y la pantalla de 144 Hz ayuda a que todo se sienta rápido.

Además, gracias a sus seis altavoces, el sonido queda bien distribuido y tiene suficiente potencia para ver una serie, escuchar música o jugar sin sentir que necesariamente necesite unos audífonos.

La tableta que más he disfrutado para escribir a mano y dibujar

Con el Huawei M-Pencil Pro puedes escribir directamente sobre la pantalla y utilizar herramientas de inteligencia artificial para convertir tus apuntes escritos a mano en texto más limpio y legible.

El dispositivo tiene instalada de manera predeterminada la aplicación GoPaint, que convierte la tablet en una especie de lienzo portátil. Puedes tomar una fotografía con el celular, enviarla a la MatePad y comenzar a trabajar sobre ella.

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Durante años, una de las razones por las que justificaba tener un iPad era Procreate. Sigue siendo una aplicación excelente y es una de las ventajas más claras del ecosistema de Apple para quienes dibujan, pero ya no me parece una razón suficiente para elegir un iPad.

Además de GoPaint, hay alternativas de dibujo bastante buenas en el ecosistema de Huawei, algunas incluso gratuitas, y aunque requieren una curva de aprendizaje si vienes de Procreate, después de utilizarlas un poco la ausencia de esa aplicación deja de sentirse como un problema.

Lo que no me gustó de la Huawei Mate Pad Air

Aunque la tableta puede utilizarse para trabajar con documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDF, mientras que sus funciones de inteligencia artificial permiten generar borradores, crear presentaciones o trabajar con datos, yo no la compraría pensando que va a sustituir por completo una computadora.

En mi caso, ninguna tablet ha conseguido convertirse en mi dispositivo principal de trabajo. Prefiero editar fotografías, usar distintas ventanas o hacer tareas más pesadas en una computadora. La MatePad Air me funciona mucho mejor para leer, tomar notas, consumir contenido, jugar, editar cosas puntuales y trabajar cuando necesito moverme.

El teclado es mi principal queja, pues la distribución que probé está pensada para inglés y eso significa que faltan algunas teclas y atajos que utilizamos constantemente al escribir en español, como la ñ y los acentos.

Puede parecer una molestia pequeña, pero para alguien como yo que utiliza la tablet para escribir durante varias horas sí termina siendo importante.

La solución sería utilizar un teclado Bluetooth externo, pero también significa cargar con otro accesorio o gastar más en él.

Además, estoy acostumbrada a utilizar servicios y dispositivos de Apple, por lo que configurar algunas aplicaciones y acceder a mis cuentas me tomó tiempo. En particular, tuve que dedicar alrededor de media hora a resolver el acceso a Apple Music y Apple TV.

Huawei también requiere acostumbrarse a su propio ecosistema , algunas aplicaciones necesitan pasar por GBox, como todos los servicios de Google, y la configuración inicial puede implicar varios pasos.

La buena noticia es que, una vez configurado, el funcionamiento cotidiano fue mucho más sencillo de lo que esperaba. Las actualizaciones y procesos posteriores se realizan de manera automática.

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¿Entonces dejaría el iPad por Huawei?

El precio de la tableta arranca en los 15,999 pesos en el sitio oficial de Huawei, contra los 18,799 en los que comienza el iPad Air con el chip M4. Considerando el precio y después de haber utilizado un iPad mini, un iPad 7, un iPad Air 6 y un iPad Pro M1, mi respuesta hoy es que elegiría la MatePad Air.

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