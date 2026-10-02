Durante años, una de las razones por las que justificaba tener un iPad era Procreate. Sigue siendo una aplicación excelente y es una de las ventajas más claras del ecosistema de Apple para quienes dibujan, pero ya no me parece una razón suficiente para elegir un iPad.
Además de GoPaint, hay alternativas de dibujo bastante buenas en el ecosistema de Huawei, algunas incluso gratuitas, y aunque requieren una curva de aprendizaje si vienes de Procreate, después de utilizarlas un poco la ausencia de esa aplicación deja de sentirse como un problema.
Lo que no me gustó de la Huawei Mate Pad Air
Aunque la tableta puede utilizarse para trabajar con documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDF, mientras que sus funciones de inteligencia artificial permiten generar borradores, crear presentaciones o trabajar con datos, yo no la compraría pensando que va a sustituir por completo una computadora.
En mi caso, ninguna tablet ha conseguido convertirse en mi dispositivo principal de trabajo. Prefiero editar fotografías, usar distintas ventanas o hacer tareas más pesadas en una computadora. La MatePad Air me funciona mucho mejor para leer, tomar notas, consumir contenido, jugar, editar cosas puntuales y trabajar cuando necesito moverme.
El teclado es mi principal queja, pues la distribución que probé está pensada para inglés y eso significa que faltan algunas teclas y atajos que utilizamos constantemente al escribir en español, como la ñ y los acentos.
Puede parecer una molestia pequeña, pero para alguien como yo que utiliza la tablet para escribir durante varias horas sí termina siendo importante.
La solución sería utilizar un teclado Bluetooth externo, pero también significa cargar con otro accesorio o gastar más en él.
Además, estoy acostumbrada a utilizar servicios y dispositivos de Apple, por lo que configurar algunas aplicaciones y acceder a mis cuentas me tomó tiempo. En particular, tuve que dedicar alrededor de media hora a resolver el acceso a Apple Music y Apple TV.
Huawei también requiere acostumbrarse a su propio ecosistema , algunas aplicaciones necesitan pasar por GBox, como todos los servicios de Google, y la configuración inicial puede implicar varios pasos.
La buena noticia es que, una vez configurado, el funcionamiento cotidiano fue mucho más sencillo de lo que esperaba. Las actualizaciones y procesos posteriores se realizan de manera automática.