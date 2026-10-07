Vilnius, Lituania - Para muchos pequeños negocios mexicanos (pymes) estar en internet no comienza con una página web. La primera vitrina puede ser una cuenta de Instagram para el catálogo en una serie de fotografías, mientras WhatsApp es el canal para recibir pedidos y responder dudas, pues es una forma barata y sencilla de comenzar, pero conforme crecen los clientes también lo hacen las tareas que el emprendedor debe hacer manualmente.
La IA permite que taquerías o panaderías pasen de vender por WhatsApp a automatizar su negocio
La inteligencia artificial (IA) empieza a modificar ese recorrido. Herramientas que generan una página a partir de instrucciones escritas permiten que una persona sin conocimientos de programación pueda crear un sitio, publicar productos y avanzar hacia procesos como pagos o automatización sin contratar desde el inicio a un desarrollador.
Los datos internos de Hostinger, empresa proveedora de alojamientos web, muestran esa transición en México, donde la compañía tiene más de 141,000 clientes que administran alrededor de 333,620 sitios web, de los cuales 59,520, equivalentes a 17.8%, fueron hechos con su creador de IA.
El efecto para estos emprendimientos, como panaderías, taquerías u otros pequeños negocios, no es sólo si la tecnología permite crear una página más rápido, sino cómo está reduciendo la barrera para que un pequeño negocio construya una operación digital propia.
Gustavo Bustos, Latam Country Manager de Hostinger, explica que alrededor de 80% de sus usuarios está creando una presencia digital por primera vez. Para ese perfil, el principal cambio no consiste en sustituir una página hecha por un programador, “sino en poder construir algo que antes probablemente no habría intentado por cuenta propia”, agrega.
Ese comportamiento coincide con la estructura empresarial mexicana. De acuerdo con los datos del Censo Económico 2024 de la organización México Cómo Vamos con datos del Inegi, el país tiene alrededor de 7.1 millones de unidades económicas y 95.4% son microempresas.
De las redes sociales a una operación propia
Bustos explica que las redes sociales como Instagram , Facebook o WhatsApp funcionan muchas veces como la primera puerta de entrada porque no requieren una inversión inicial y permiten comenzar a vender inmediatamente, aunque el problema aparece cuando el negocio crece.
Responder cada mensaje, confirmar pedidos, enviar información de pago y mantener comunicación con los clientes consume tiempo que el dueño también necesita para producir, vender o administrar el negocio, por lo que el siguiente paso de la digitalización, agrega el directivo, “ocurre cuando el emprendedor necesita profesionalizar esas tareas”.
Hostinger observa este patrón entre sus usuarios mexicanos. Dentro de los sitios creados con su plataforma, los servicios locales representan 13.7% de los sitios categorizados, mientras tiendas en línea y retail representan 12.7%. También aparecen salud y bienestar, agencias de marketing, servicios profesionales, tecnología y restaurantes.
Esta estructura importa porque muestra que las herramientas de creación con IA no están siendo utilizadas únicamente por startups tecnológicas, sino que también aparecen negocios que tradicionalmente operan de manera local y que ahora pueden construir una presencia propia sin comenzar por aprender código.
Crear el sitio es apenas el primer paso
Tener una página, no significa automáticamente tener un negocio exitoso. Esa diferencia es importante ante el avance de herramientas capaces de generar sitios completos en minutos. Reducir el costo y el conocimiento necesarios para publicar una página resuelve una barrera de entrada, pero no garantiza que lleguen clientes, que exista demanda por el producto o que el negocio consiga generar ingresos.
Por eso, el siguiente reto para estas plataformas es demostrar qué ocurre después de que la IA termina de construir el sitio. Bustos ejemplifica con el caso de una emprendedora que comenzó vendiendo jabones a través de redes sociales y posteriormente trasladó parte de su operación a herramientas digitales. De acuerdo con el testimonio, la automatización le permitió reducir alrededor de 50% del tiempo que destinaba a tareas de gestión.
El caso permite mostrar dónde puede aparecer uno de los beneficios de la automatización para una microempresa: no necesariamente vender más de manera inmediata, sino liberar
horas de tareas repetitivas. Esa distinción, agrega, será cada vez más relevante conforme la IA avance de generar textos e imágenes a ejecutar partes de la operación de un negocio.
México se vuelve un mercado relevante para Hostinger
Hostinger entró al mercado mexicano en 2012. La compañía atribuye parte de su crecimiento a una estrategia de precios en pesos, métodos de pago locales como OXXO y SPEI , soporte en español y productos dirigidos a personas que construyen un sitio por primera vez.
Actualmente, sus clientes mexicanos administran en promedio alrededor de 2.4 sitios cada uno. Entre sus dominios activos en el país, la compañía reporta aproximadamente 109,000 con terminación en .com, 33,000 con .com.mx y 12,000 con .mx.
Bustos señala además que la base mexicana de clientes ha mantenido un crecimiento anual cercano a 50% desde 2021, en línea con el ritmo de expansión global que describió para la compañía.
Dicho crecimiento ocurre mientras México mantiene una distancia importante entre el número de pequeños negocios existentes y aquellos que cuentan con herramientas digitales propias, por lo que esa brecha representa una oportunidad comercial, pero también permite observar uno de los efectos más concretos de la IA generativa fuera de los grandes corporativos.