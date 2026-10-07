La IA permite que taquerías o panaderías pasen de vender por WhatsApp a automatizar su negocio

La inteligencia artificial (IA) empieza a modificar ese recorrido. Herramientas que generan una página a partir de instrucciones escritas permiten que una persona sin conocimientos de programación pueda crear un sitio, publicar productos y avanzar hacia procesos como pagos o automatización sin contratar desde el inicio a un desarrollador.

Los datos internos de Hostinger, empresa proveedora de alojamientos web, muestran esa transición en México, donde la compañía tiene más de 141,000 clientes que administran alrededor de 333,620 sitios web, de los cuales 59,520, equivalentes a 17.8%, fueron hechos con su creador de IA.

El efecto para estos emprendimientos, como panaderías, taquerías u otros pequeños negocios, no es sólo si la tecnología permite crear una página más rápido, sino cómo está reduciendo la barrera para que un pequeño negocio construya una operación digital propia.

Gustavo Bustos, Latam Country Manager de Hostinger, explica que alrededor de 80% de sus usuarios está creando una presencia digital por primera vez. Para ese perfil, el principal cambio no consiste en sustituir una página hecha por un programador, “sino en poder construir algo que antes probablemente no habría intentado por cuenta propia”, agrega.

Ese comportamiento coincide con la estructura empresarial mexicana. De acuerdo con los datos del Censo Económico 2024 de la organización México Cómo Vamos con datos del Inegi, el país tiene alrededor de 7.1 millones de unidades económicas y 95.4% son microempresas.

De las redes sociales a una operación propia

Bustos explica que las redes sociales como Instagram , Facebook o WhatsApp funcionan muchas veces como la primera puerta de entrada porque no requieren una inversión inicial y permiten comenzar a vender inmediatamente, aunque el problema aparece cuando el negocio crece.

Responder cada mensaje, confirmar pedidos, enviar información de pago y mantener comunicación con los clientes consume tiempo que el dueño también necesita para producir, vender o administrar el negocio, por lo que el siguiente paso de la digitalización, agrega el directivo, “ocurre cuando el emprendedor necesita profesionalizar esas tareas”.