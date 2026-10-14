El 90% no usa el modo Pro de su celular: aprende a sacarle provecho a tu cámara

5. EV o compensación de exposición: aclara u oscurece la fotografía
La compensación de exposición permite indicar a la cámara que quieres una imagen más clara o más oscura de lo que considera correcto. Suele expresarse en valores como -1, 0 o +1 EV.
-EV positivo: busca una fotografía más luminosa.
-EV negativo: reduce la luminosidad para conservar un aspecto más oscuro o evitar que ciertas zonas claras pierdan detalle.
-EV 0: es el punto de partida habitual, sin compensación adicional.
Este control es útil cuando el sistema automático interpreta mal una escena, como ocurre al fotografiar una persona delante de una ventana muy iluminada o una escena nocturna con muchas luces.
Ejemplo práctico: si fotografías un paisaje nevado y la nieve aparece gris, prueba una compensación positiva. Si tomas una imagen de un concierto y las luces del escenario quedan convertidas en manchas blancas sin detalle, prueba una compensación negativa.
Hay una diferencia importante: la compensación de exposición no siempre funciona como un control independiente en modo manual. En algunos celulares, al fijar ISO y velocidad de obturación, el valor EV deja de estar disponible o solo refleja la exposición calculada. En esos casos tendrás que modificar directamente el ISO o la velocidad.
6. Lente: elige desde qué distancia y perspectiva quieres fotografiar
En los teléfonos con varias cámaras traseras, el modo Pro puede permitir seleccionar entre el ultra gran angular, la cámara principal y el teleobjetivo, siempre que el modelo lo admita.
Cada lente tiene una función distinta:
-Ultra gran angular: incluye una porción más amplia de la escena. Es útil para arquitectura, interiores y paisajes, aunque puede deformar los bordes.
-Cámara principal o gran angular: suele ser la opción más versátil para fotografías cotidianas y, en muchos equipos, la que ofrece el mejor equilibrio entre calidad y rendimiento con poca luz.
-Teleobjetivo: permite encuadrar sujetos lejanos o conseguir una perspectiva más cerrada sin depender exclusivamente del zoom digital.
No todos los celulares tienen un teleobjetivo físico. En algunos casos, los aumentos intermedios se obtienen mediante recortes digitales o procesamiento computacional.
Ejemplo práctico: para fotografiar una catedral desde una plaza estrecha, prueba el ultra gran angular. Para un retrato, utiliza la cámara principal o un teleobjetivo disponible que permita una distancia cómoda. Para fotografiar un detalle de un edificio desde la acera opuesta, el teleobjetivo puede ayudarte a encuadrarlo.
Cinco errores que debes evitar al usar el modo Pro
1. Subir el ISO cada vez que una foto sale oscura. Antes de hacerlo, comprueba si puedes mejorar la iluminación o usar una velocidad más lenta sin introducir movimiento.
2. Usar una exposición larga sin estabilizar el celular. Incluso un movimiento pequeño de las manos puede producir una imagen borrosa. Para efectos de varios segundos, utiliza un trípode o una superficie firme.
3. Cambiar demasiados parámetros a la vez. Si modificas el ISO, la velocidad y el balance de blancos simultáneamente, será más difícil saber qué produjo la diferencia. Empieza con un control y compara.
4. Confundir el zoom digital con un teleobjetivo. Ampliar una imagen mediante recorte no equivale a utilizar una lente diseñada para captar sujetos lejanos. Cuando el teléfono dispone de un teleobjetivo óptico, conviene probarlo antes de recurrir a aumentos digitales extremos.
5. Pensar que el modo Pro siempre supera al automático. Los modos automáticos y nocturnos pueden combinar varias capturas, reducir ruido, recuperar luces y mejorar el rango dinámico mediante procesamiento computacional. En escenas difíciles, esa automatización puede ofrecer un resultado superior a una sola toma manual.