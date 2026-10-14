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El 90% no usa el modo Pro de su celular: aprende a sacarle provecho a tu cámara

El modo Pro permite controlar la luz, el enfoque y el movimiento para conseguir fotografías distintas. Aprende qué hace cada ajuste y cómo configurarlo según lo que quieras capturar.
mié 14 octubre 2026 03:20 PM
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Manos sostienen un celular en modo Pro mientras encuadran un paisaje urbano al atardecer.
El modo Pro permite ajustar parámetros como la sensibilidad a la luz, el enfoque y la velocidad de obturación para conseguir distintos efectos fotográficos (Foto: Generada con IA/ChatGPT)

Las cámaras de los celulares han evolucionado con la incorporación de más lentes, sensores y herramientas de procesamiento que permiten tomar fotografías cada vez más detalladas. El módulo automático resuelve las situaciones cotidianas, pero hay escenarios en los que vale la pena ir un paso más allá y aprovechar las capacidades del equipo.

El modo Pro permite intervenir en decisiones que normalmente toma el teléfono, como la sensibilidad a la luz, la velocidad de obturación, el enfoque y el balance de blancos. Conocer estos controles ayuda a adaptar la cámara a distintas condiciones y conseguir resultados específicos, desde congelar el movimiento de una persona hasta capturar las luces de una ciudad por la noche.

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Aun así, es una función que muchos usuarios dejan de lado. En abril de este año, Pablo Acevedo Noda, jefe de desarrollo e ingeniería de Leica, compartió con Expansión que cerca de 90% de los usuarios no utiliza el modo profesional y se mantiene en una lógica de point and shoot (apuntar y disparar).

¿Cómo se activa el modo Pro en la cámara de tu celular?

Para encontrarlo, abre la aplicación de cámara y busca la opción “Pro” entre los modos disponibles. En algunos equipos aparece directamente en la barra inferior; en otros, hay que entrar en “Más”.

No es necesario modificar todos los controles para aprovecharlo. Puedes comenzar con un solo ajuste, comparar el resultado con el modo automático y después experimentar con los demás.

La principal diferencia es que el modo automático intenta producir una fotografía equilibrada para una amplia variedad de situaciones, mientras que el modo Pro permite priorizar un resultado concreto, como conservar las luces de un escenario, mostrar el movimiento de un automóvil, reducir el ruido en una escena iluminada o conseguir colores más cálidos.

Los controles del modo Pro: qué hace cada uno y cuándo utilizarlo

Aunque los controles disponibles varían, estas son las herramientas más habituales y lo que puedes hacer con ellas.

1. ISO: cuánta sensibilidad a la luz utiliza la cámara

El ISO indica la sensibilidad de la captura a la luz. En la práctica, aumentar su valor permite trabajar con una exposición más luminosa sin tener que prolongar tanto el tiempo de captura, aunque también puede incrementar el ruido digital, que se manifiesta como granulado o pérdida de detalle.

-ISO bajo, de 50 a 200: es un buen punto de partida durante el día, en exteriores iluminados o cuando quieres conservar el mayor detalle posible.
-ISO medio, de 400 a 800: puede ayudar en interiores o al caer la tarde, dependiendo de la iluminación y del sensor.
-ISO alto, de 1,600 en adelante: puede ser útil en escenas oscuras, especialmente cuando necesitas una velocidad de obturación rápida, pero suele aumentar el ruido, especialmente en entornos oscuros.

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Ejemplo práctico: si tomas una foto de un edificio en un día soleado, puedes mantener el ISO bajo para conseguir una imagen nítida. En cambio, si fotografías a tus amigos en un restaurante con poca luz, aumentarlo puede ayudarte a que la imagen no salga demasiado oscura.

Lo ideal es mantener este valor lo más bajo posible sin sacrificar la foto que quieres conseguir. Si lo subes demasiado, la imagen puede perder detalle y mostrar un granulado; pero si lo mantienes muy bajo cuando hay poca luz, la foto podría salir oscura o necesitar más tiempo de captura, lo que aumenta el riesgo de que aparezca borrosa.

2. Velocidad de obturación: congela el movimiento o deja que se vea

La velocidad de obturación determina cuánto tiempo permanece expuesto el sensor mientras captura una fotografía. En la pantalla suele aparecer como una fracción, por ejemplo, 1/500 o 1/30, o como un tiempo expresado en segundos.

Es uno de los controles más útiles para entender por qué algunas fotografías salen movidas y otras consiguen congelar una acción.

-Velocidades rápidas, como 1/500 o 1/1,000 de segundo ayudan a congelar movimientos, como una persona corriendo, una mascota saltando o un automóvil.
-Velocidades intermedias, como 1/125 de segundo: pueden funcionar para personas relativamente quietas y escenas cotidianas, aunque el resultado depende del movimiento del sujeto y de la estabilidad del teléfono.
-Velocidades lentas, como 1/15, 1/4 o uno o varios segundos: permiten captar más luz y registrar el movimiento como estelas o trazos. Para obtener resultados nítidos en las zonas estáticas, normalmente necesitas apoyar el celular o utilizar un trípode.

Ejemplo práctico: para fotografiar a una persona caminando, prueba con 1/250 de segundo. Para capturar las luces de los automóviles durante la noche, prueba con uno o varios segundos y coloca el teléfono sobre una superficie firme. En este último caso, los vehículos aparecerán como trazos luminosos en lugar de quedar congelados.

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Imagen ilustrativa: ejemplo del efecto visual dinámico que se obtiene al utilizar una velocidad de obturación lenta durante la noche para capturar las estelas de luz del tráfico. (Foto: Gemini)

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3. WB o balance de blancos: controla si la imagen se ve cálida o fría

El balance de blancos corrige la dominante de color que produce la iluminación. Su función es conseguir que los blancos y los tonos neutros se vean como esperas, aunque también puede utilizarse de manera creativa.

Una misma escena puede verse amarillenta bajo ciertas lámparas, azulada a la sombra o más cálida durante el atardecer.

Dependiendo del teléfono, puedes encontrar ajustes preestablecidos como luz de día, nublado, fluorescente o incandescente, o una escala de temperatura expresada en kelvin (K).

-Alrededor de 3,000 a 4,000 K: suele producir una apariencia más cálida.
-Alrededor de 5,000 a 5,600 K: puede servir como referencia para luz de día.
-Alrededor de 6,000 a 7,000 K: suele compensar luces más frías o sombras azuladas.

Estos valores son aproximados, la temperatura de color real de la escena y la calibración de cada celular influyen en el resultado.

Ejemplo práctico: si fotografías una cena bajo lámparas amarillas y la comida aparece demasiado anaranjada, puedes probar un balance de blancos más frío. Si capturas un paisaje al atardecer y quieres conservar la sensación cálida de la luz, puedes elegir una temperatura más alta o dejar una configuración que mantenga ese tono.

4. Enfoque manual: decide qué parte de la imagen debe verse nítida

El enfoque determina qué elemento aparece definido y cuál queda desenfocado. En el modo automático, el celular suele seleccionar el sujeto mediante el reconocimiento de rostros, objetos o áreas de contraste. En el modo Pro, algunos modelos permiten ajustar el enfoque manualmente.

Esta opción es especialmente útil en fotografías de objetos cercanos, flores, alimentos, productos o escenas donde la cámara insiste en enfocar un elemento distinto al que te interesa.

Ejemplo práctico: imagina que quieres fotografiar una taza de café sobre una mesa y que el celular enfoca el fondo. Con el enfoque manual puedes desplazar el control hasta conseguir que la taza quede nítida.

5. EV o compensación de exposición: aclara u oscurece la fotografía

La compensación de exposición permite indicar a la cámara que quieres una imagen más clara o más oscura de lo que considera correcto. Suele expresarse en valores como -1, 0 o +1 EV.

-EV positivo: busca una fotografía más luminosa.
-EV negativo: reduce la luminosidad para conservar un aspecto más oscuro o evitar que ciertas zonas claras pierdan detalle.
-EV 0: es el punto de partida habitual, sin compensación adicional.

Este control es útil cuando el sistema automático interpreta mal una escena, como ocurre al fotografiar una persona delante de una ventana muy iluminada o una escena nocturna con muchas luces.

Ejemplo práctico: si fotografías un paisaje nevado y la nieve aparece gris, prueba una compensación positiva. Si tomas una imagen de un concierto y las luces del escenario quedan convertidas en manchas blancas sin detalle, prueba una compensación negativa.

Hay una diferencia importante: la compensación de exposición no siempre funciona como un control independiente en modo manual. En algunos celulares, al fijar ISO y velocidad de obturación, el valor EV deja de estar disponible o solo refleja la exposición calculada. En esos casos tendrás que modificar directamente el ISO o la velocidad.

6. Lente: elige desde qué distancia y perspectiva quieres fotografiar

En los teléfonos con varias cámaras traseras, el modo Pro puede permitir seleccionar entre el ultra gran angular, la cámara principal y el teleobjetivo, siempre que el modelo lo admita.

Cada lente tiene una función distinta:

-Ultra gran angular: incluye una porción más amplia de la escena. Es útil para arquitectura, interiores y paisajes, aunque puede deformar los bordes.
-Cámara principal o gran angular: suele ser la opción más versátil para fotografías cotidianas y, en muchos equipos, la que ofrece el mejor equilibrio entre calidad y rendimiento con poca luz.
-Teleobjetivo: permite encuadrar sujetos lejanos o conseguir una perspectiva más cerrada sin depender exclusivamente del zoom digital.

No todos los celulares tienen un teleobjetivo físico. En algunos casos, los aumentos intermedios se obtienen mediante recortes digitales o procesamiento computacional.

Ejemplo práctico: para fotografiar una catedral desde una plaza estrecha, prueba el ultra gran angular. Para un retrato, utiliza la cámara principal o un teleobjetivo disponible que permita una distancia cómoda. Para fotografiar un detalle de un edificio desde la acera opuesta, el teleobjetivo puede ayudarte a encuadrarlo.

Cinco errores que debes evitar al usar el modo Pro

1. Subir el ISO cada vez que una foto sale oscura. Antes de hacerlo, comprueba si puedes mejorar la iluminación o usar una velocidad más lenta sin introducir movimiento.

2. Usar una exposición larga sin estabilizar el celular. Incluso un movimiento pequeño de las manos puede producir una imagen borrosa. Para efectos de varios segundos, utiliza un trípode o una superficie firme.

3. Cambiar demasiados parámetros a la vez. Si modificas el ISO, la velocidad y el balance de blancos simultáneamente, será más difícil saber qué produjo la diferencia. Empieza con un control y compara.

4. Confundir el zoom digital con un teleobjetivo. Ampliar una imagen mediante recorte no equivale a utilizar una lente diseñada para captar sujetos lejanos. Cuando el teléfono dispone de un teleobjetivo óptico, conviene probarlo antes de recurrir a aumentos digitales extremos.

5. Pensar que el modo Pro siempre supera al automático. Los modos automáticos y nocturnos pueden combinar varias capturas, reducir ruido, recuperar luces y mejorar el rango dinámico mediante procesamiento computacional. En escenas difíciles, esa automatización puede ofrecer un resultado superior a una sola toma manual.

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