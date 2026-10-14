El 90% no usa el modo Pro de su celular: aprende a sacarle provecho a tu cámara

Aun así, es una función que muchos usuarios dejan de lado. En abril de este año, Pablo Acevedo Noda, jefe de desarrollo e ingeniería de Leica, compartió con Expansión que cerca de 90% de los usuarios no utiliza el modo profesional y se mantiene en una lógica de point and shoot (apuntar y disparar).

¿Cómo se activa el modo Pro en la cámara de tu celular?

Para encontrarlo, abre la aplicación de cámara y busca la opción “Pro” entre los modos disponibles. En algunos equipos aparece directamente en la barra inferior; en otros, hay que entrar en “Más”.

No es necesario modificar todos los controles para aprovecharlo. Puedes comenzar con un solo ajuste, comparar el resultado con el modo automático y después experimentar con los demás.

La principal diferencia es que el modo automático intenta producir una fotografía equilibrada para una amplia variedad de situaciones, mientras que el modo Pro permite priorizar un resultado concreto, como conservar las luces de un escenario, mostrar el movimiento de un automóvil, reducir el ruido en una escena iluminada o conseguir colores más cálidos.

Los controles del modo Pro: qué hace cada uno y cuándo utilizarlo

Aunque los controles disponibles varían, estas son las herramientas más habituales y lo que puedes hacer con ellas.

1. ISO: cuánta sensibilidad a la luz utiliza la cámara

El ISO indica la sensibilidad de la captura a la luz. En la práctica, aumentar su valor permite trabajar con una exposición más luminosa sin tener que prolongar tanto el tiempo de captura, aunque también puede incrementar el ruido digital, que se manifiesta como granulado o pérdida de detalle.

-ISO bajo, de 50 a 200: es un buen punto de partida durante el día, en exteriores iluminados o cuando quieres conservar el mayor detalle posible.

-ISO medio, de 400 a 800: puede ayudar en interiores o al caer la tarde, dependiendo de la iluminación y del sensor.

-ISO alto, de 1,600 en adelante: puede ser útil en escenas oscuras, especialmente cuando necesitas una velocidad de obturación rápida, pero suele aumentar el ruido, especialmente en entornos oscuros.