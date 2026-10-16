Fujifilm X100VI, la cámara viral que me devolvió el amor por la fotografía de calle

Salir a caminar sin rumbo, con la mirada atenta y la cámara en mano es algo de lo que más disfruto, pero que antes de la Fujifilm X100VI hacía cada vez menos. Previo a tener este equipo, me ahogaba pensar en cargar una cámara voluminosa y sus lentes intercambiables. Con esta cámara Fuji, sin embargo, me regresaron las ganas de salir a cazar momentos.
El corazón de esta cámara, al igual que en la versión anterior, es su lente fijo de 23 mm f/2 (equivalente a un 35 mm en formato completo). Esta limitación deliberada no la percibo como un obstáculo, sino una motivación. Como fotógrafo, te obliga a moverte, a acercarte al sujeto, a analizar más antes de disparar, a buscar el encuadre con el cuerpo y no con un anillo de zoom.
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Estéticamente, el dispositivo puede llegar a confundirse como una cámara análoga. Algunas personas me han dicho que parece un equipo “retro”. Está compuesta por una placa superior de aluminio pulido, los diales mecánicos para la velocidad de obturación, el ISO y la compensación de exposición transmiten una calidez táctil que la mayoría de las cámaras modernas han reemplazado por menús digitales.
Características de la X100VI
Sostenerla en la mano se siente natural, aunque el agarre es un poco corto para mi mano y requiere un extensor para hacerlo más cómodo y para la vida urbana, este cuerpo compacto representa la herramienta perfecta de trabajo. Su presencia no intimida a los transeúntes; a diferencia de una réflex o incluso una mirrorless profesional con un lente aparatoso, la X100VI pasa desapercibida o es percibida como una cámara de película antigua, lo cual, no entiendo por qué, incomoda menos y da una mayor discreción.
El mayor salto técnico de esta sexta generación es la integración del sensor X-Trans CMOS 5 HR de 40.2 megapíxeles que captura con riqueza detalles en las texturas y permite que la función de teleconvertidor digital (recortes equivalentes a 50 mm y 70 mm) muestre imágenes de alta resolución. En la práctica, esto significa poder aislar un retrato urbano rápido con solo girar el anillo de control, manteniendo archivos limpios y utilizables.
Sin embargo, el verdadero milagro de ingeniería en la X100VI es la inclusión de la estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS). Lograr esto añadiendo apenas 2 milímetros de grosor y 43 gramos de peso respecto a su antecesora es algo digno de comentar, porque da la capacidad de caminar de noche y disparar a pulso a velocidades de 1/4 o incluso 1/2 segundo sin necesidad de un trípode.
El visor híbrido avanzado también destaca en el mercado. Poder alternar instantáneamente entre un visor óptico (OVF) con marcos de encuadre corregidos por paralaje —ideal para anticipar la entrada de un sujeto en la escena— y un visor electrónico (EVF) OLED de alta resolución ofrece lo mejor de los dos mundos.
La pantalla trasera abatible se integra de manera casi plana en el cuerpo. De hecho, esa inclinación es la ideal para componer desde la cintura, simulando la técnica clásica de las cámaras de formato medio y permitiendo pasar aún más desapercibido al fotografiar.
Simulaciones de películas, la verdadera diferencia de la X100VI
En el apartado de color, las 20 simulaciones de película de Fujifilm es un acierto rotundo. Todas ellas entregan tonos de piel distintos y gradaciones de color diferenciadas que reducen la dependencia del software de edición, por lo que es posible disparar en JPEG o HEIF y transferir las imágenes directamente al teléfono para compartirlas es una experiencia fluida y gratificante.
La simulación Reala Ace, por ejemplo, da un manejo del rango dinámico bajo la luz solar intensa que se destaca bastante. En días de contraste agresivo, el sensor conserva información en las altas luces mientras rescata detalle en las sombras profundas, capturando la atmósfera urbana con gran fidelidad.
Si quieres disparar en tonos nostálgicos también existen opciones o incluso para los amantes del blanco y negro, como yo, te da opciones listas para usarse y con resultados tan nuenos que no es necesario pasar los archivos a un software de edición.
En un extraño caso de que el usuario no encuentre las simulaciones de película para él, este equipo da la posibilidad de realizar sus propias recetas y guardarlas en su memoria interna para obtener los resultados más cercanos al trabajo y estilo del fotógrafo.
Aunque lo parece, la Fujifilm X100VI no es perfecta
A pesar de sus virtudes, la Fujifilm X100VI no es perfecta y presenta áreas de mejora evidentes. La primera de ellas es el sistema de enfoque automático. Aunque el algoritmo asistido por Inteligencia Artificial reconoce rostros y objetos, el motor del lente sigue sintiéndose algo lento y ruidoso al rastrear sujetos que se mueven rápidamente hacia la cámara.
El segundo punto débil es la selladura contra la intemperie. Resulta frustrante que una cámara pensada para la calle no venga totalmente sellada de fábrica; para protegerla del agua y el polvo es obligatorio comprar un anillo adaptador y un filtro protector frontal por separado, lo que añade costo y volumen al conjunto.
En tercer lugar, la inclusión de una sola ranura para tarjeta de memoria SD compatible solo con el estándar UHS-I se siente anacrónica. Al trabajar con archivos de 40.2 megapíxeles y ráfagas continuas, el búfer de la cámara tarda en vaciarse, lo que puede pausar la acción en momentos críticos.
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La pantalla trasera también evidencia limitaciones ergonómicas. Aunque se articula horizontalmente, carece de un mecanismo de inclinación en tres ejes, lo que dificulta enormemente componer tomas en ángulo bajo cuando se sostiene la cámara en formato vertical.
La gestión térmica y la autonomía de la batería representan otro aspecto a considerar. Bajo un uso intensivo del EVF y procesamiento continuo, la cámara tiende a calentarse ligeramente en la empuñadura y la batería se agota tras unas 300 a 350 tomas, haciendo imprescindible llevar repuestos para una jornada completa.
Un equipo que vale la pena, pero llega a ser muy costoso
Desde la versión anterior, este equipo estuvo marcado por una escasez y por sus elevados precios. En México, el precio de salida fue de unos 41,000 pesos, no obstante, en tiendas especializadas ha llegado a subir hasta los 70,000 pesos, debido a que desde el primer día de reservas, la demanda superó las previsiones de la marca y convirtió a la cámara en un objeto de deseo.
Este fenómeno, de acuerdo con reportes de medios, fue impulsado directamente por la viralidad de plataformas como TikTok e Instagram, pues ahí la serie X100 trascendió el nicho de la fotografía profesional para convertirse en un accesorio de estilo de vida codiciado por creadores de contenido, viajeros y entusiastas de la moda que buscaban la estética "analógica" sin las complicaciones del carrete de película.
Para intentar mitigar los problemas de suministro que afectaron a la generación anterior, Fujifilm trasladó la producción de la línea X100 de Japón a China. Sin embargo, ni el incremento en la capacidad de manufactura ni los posteriores ajustes de precio derivados lograron satisfacer la insaciable demanda global de forma inmediata.
A pesar de ello, este equipo, para alguien que sale a caminar con la mirada atenta o que viaja con la mirada renovada en busca de sombras y contrastes, puede valer totalmente el gasto, incluso si no comparte los resultados en redes sociales, sino solo los tiene para sí mismo.