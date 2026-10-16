Fujifilm X100VI, la cámara viral que me devolvió el amor por la fotografía de calle

Estéticamente, el dispositivo puede llegar a confundirse como una cámara análoga. Algunas personas me han dicho que parece un equipo “retro”. Está compuesta por una placa superior de aluminio pulido, los diales mecánicos para la velocidad de obturación, el ISO y la compensación de exposición transmiten una calidez táctil que la mayoría de las cámaras modernas han reemplazado por menús digitales.

Características de la X100VI

Sostenerla en la mano se siente natural, aunque el agarre es un poco corto para mi mano y requiere un extensor para hacerlo más cómodo y para la vida urbana, este cuerpo compacto representa la herramienta perfecta de trabajo. Su presencia no intimida a los transeúntes; a diferencia de una réflex o incluso una mirrorless profesional con un lente aparatoso, la X100VI pasa desapercibida o es percibida como una cámara de película antigua, lo cual, no entiendo por qué, incomoda menos y da una mayor discreción.

El mayor salto técnico de esta sexta generación es la integración del sensor X-Trans CMOS 5 HR de 40.2 megapíxeles que captura con riqueza detalles en las texturas y permite que la función de teleconvertidor digital (recortes equivalentes a 50 mm y 70 mm) muestre imágenes de alta resolución. En la práctica, esto significa poder aislar un retrato urbano rápido con solo girar el anillo de control, manteniendo archivos limpios y utilizables.

Sin embargo, el verdadero milagro de ingeniería en la X100VI es la inclusión de la estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS). Lograr esto añadiendo apenas 2 milímetros de grosor y 43 gramos de peso respecto a su antecesora es algo digno de comentar, porque da la capacidad de caminar de noche y disparar a pulso a velocidades de 1/4 o incluso 1/2 segundo sin necesidad de un trípode.

El visor híbrido avanzado también destaca en el mercado. Poder alternar instantáneamente entre un visor óptico (OVF) con marcos de encuadre corregidos por paralaje —ideal para anticipar la entrada de un sujeto en la escena— y un visor electrónico (EVF) OLED de alta resolución ofrece lo mejor de los dos mundos.

Fotografía tomada con la Fujifilm X100VI durante las pruebas de uso de la cámara. (Foto: Fernando Guarneros Olmos)



La pantalla trasera abatible se integra de manera casi plana en el cuerpo. De hecho, esa inclinación es la ideal para componer desde la cintura, simulando la técnica clásica de las cámaras de formato medio y permitiendo pasar aún más desapercibido al fotografiar.