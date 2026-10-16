La regla de oro de la Generación Alfa: 52% abandona una app si le aburre y 47% huye por exceso de anuncios

Para Melany Vélez, investigadora creativa de Getty Images , estos comportamientos también cuestionan la idea de que los niños son consumidores pasivos, que simplemente reciben los contenidos que las plataformas ponen frente a ellos.

“Sabemos que el 52% de niños y niñas, si deciden que lo que están viendo les aburre, van a cambiar de aplicación”, explica en entrevista con Expansión.

De acuerdo con la investigadora, la Generación Alfa tiene autonomía y poder de decisión frente a la tecnología. Para las empresas, esa capacidad representa un reto de retención, pues no basta con conseguir que un niño descargue una aplicación o entre a una plataforma; también deben ofrecerle una experiencia que lo motive a quedarse.





Las marcas todavía no entienden cómo vive la Generación Alfa

El desafío no termina en la experiencia digital, también alcanza la forma en que las marcas muestran a esta generación en sus campañas y materiales visuales.

Una investigación de Getty Images encontró que solo dos de cada diez imágenes utilizadas por las marcas representan a la Generación Alfa en entornos que sus integrantes sienten propios. El análisis parte de las imágenes más descargadas en la plataforma y se complementa con una revisión del contexto cultural y de los discursos que circulan sobre la infancia y la tecnología.

Vélez explica que buena parte de las representaciones visuales muestran a niños y niñas aislados, sentados frente a un teléfono y absortos en una pantalla, en habitaciones que ni siquiera parecen pertenecerles. En algunas imágenes, la iluminación y el ambiente refuerzan la idea de que el uso de la tecnología es necesariamente una experiencia negativa.

“Pareciera que su mundo gira alrededor de la tecnología”, dice la investigadora, quien considera que esa representación refleja una conversación cultural centrada en los riesgos de las pantallas, pero deja fuera otros aspectos de la vida de los menores.