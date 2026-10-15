En México, ya se crearon 59,520 sitios web con herramientas de inteligencia artificial (IA) de Hostinger, una tecnología que permite a los emprendedores construir páginas sin la necesidad de tener conocimientos de programación. Sin embargo, tener un sitio no garantiza que las personas lo visiten, compren productos o contraten un servicio, por lo que conseguir clientes sigue siendo uno de los principales retos para los negocios que buscan vender por internet.
En México hay más de 59,000 sitios creados con IA, pero tener una página no garantiza clientes
Para Gustavo Bustos, representante de Hostinger en Latinoamérica, existe “una gran brecha entre iniciar un negocio y consolidarlo”. Aunque las herramientas de IA reducen las dificultades técnicas para crear una página web, convertirla en una plataforma que atraiga clientes y genere ventas sigue siendo otro desafío.
La compañía reportó más de 141,000 clientes y 333,620 sitios web en el mercado mexicano. Aunque estas cifras muestran el uso de herramientas digitales para construir páginas, Hostinger no cuenta con un dato disponible sobre cuántos de esos sitios efectivamente generan ventas, reconoció Saulius Lazaravičius, vicepresidente de Producto de la empresa, durante entrevista con Expansión.
“Cuando lanzas un sitio web, realmente no pasa nada. Necesitas seguir trabajando”, dijo Lazaravičius, en referencia a las actividades comerciales que los emprendedores deben desarrollar para conseguir visitantes y convertirlos en clientes.
Esto toma relevancia ya que, de acuerdo con los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 4.4% de las microempresas realizó ventas por internet en 2023, frente al 27.9% de las pequeñas y el 33.4% de las medianas.
Así, aunque la IA permite crear sitios web en menos tiempo y sin conocimientos técnicos especializados, las cifras muestran que la comercialización digital sigue siendo un reto para los negocios mexicanos. Es decir, la tecnología facilita la construcción de una plataforma, pero no garantiza que lleguen los clientes ni que las visitas se conviertan en compras.
Crear una página ya no es el problema; atraer clientes, sí
Emilis Strimaitis, responsable de Innovación de Hostinger, reconoce que construir páginas web es fácil, pero el reto de los emprendedores se traslada a otras etapas del negocio, como la promoción de sus productos y servicios.
“Construir un sitio web es fácil, pero lo complejo es lo que pasa después, porque el marketing es el principal cuello de botella”, afirma el directivo a Expansión.
Esto significa que una persona puede tener una página web funcional, pero no aparecer en los buscadores, recibir pocas visitas o no lograr que quienes la consultan realicen una compra.
Ante esta problemática, las empresas recurren a herramientas de publicidad, estrategias de posicionamiento en buscadores y agentes de IA que ayudan a realizar tareas posteriores a la creación de una página.
Además, Lazaravičius destaca la importancia de que los emprendedores estudien a su competencia, identifiquen su público objetivo, definan las palabras claves y determinen cuánto invertirán para promocionar sus productos.
El directivo considera que el principal error es esperar que las visitas lleguen automáticamente después de publicado el sitio, pues el resultado depende de la ejecución de la idea comercial y de las acciones que emprenda cada negocio para darse a conocer.
La brecha digital persiste entre los negocios mexicanos
El principal desafío es para las microempresas mexicanas que registran una menor participación en el comercio electrónico que los establecimientos de mayor tamaño.
La diferencia se observa en el uso de inteligencia artificial, pues de acuerdo con un estudio de Centro México Digital , elaborado con datos de los Censos Económicos del INEGI,
apenas el 0.1% de las microempresas utiliza sistemas de IA, frente al 6% de las pequeñas, el 14% de las medianas y el 17% de las grandes.
Estas cifras muestran que, aunque existen herramientas que permiten construir páginas web sin conocimientos de programación, su disponibilidad no significa que la IA ya forma parte de manera generalizada a las operaciones de los negocios mexicanos.
De acuerdo con el INEGI, durante el 2023 tan solo el 23.5% de las microempresas utilizó internet para realizar sus actividades, frente al 82.1% de las pequeñas y el 90.9% de las medianas. Aunque las ventas por internet aumentaron del 2.1% en 2018 al 4.4% durante el 2023, la diferencia con las empresas de mayor tamaño sigue siendo considerable.
La brecha empieza incluso antes de crear una página web. El Centro México Digital reporta que apenas el 23.6% de las microempresas contaba con servicios de internet, frente al 83.1% de las pequeñas y el 90.6% de las medianas.
Por tanto, otro reto consiste en contar con la conectividad y desarrollar las capacidades necesarias para incorporar internet a las operaciones comerciales. De acuerdo con Alberto Farca, miembro del Centro México Digital, incluso el 75% de las microempresas , como changarros y tienditas, aún no cuentan con acceso a internet.
Por su parte, Bustos explica que el 80% de los usuarios de la compañía está creando su primera presencia digital, lo que significa que una parte importante de los emprendedores todavía se encuentra en una etapa inicial de digitalización.
De acuerdo con una investigación de Hostinger presentada por Bustos, entre los sitios creados con IA durante los últimos dos años destacan los relacionados con servicios locales, comercio electrónico , salud y consultoría profesional. Por otro lado, los negocios como panaderías, y taquerías forman parte de los ejemplos que muestran cómo estas herramientas empiezan a utilizarse en actividades comerciales tradicionales.
Para muchos emprendedores, el primer contacto con el comercio digital ni siquiera ocurre a través de una página web. “Muchos tipos de servicios te atienden por WhatsApp, es muy común, porque es gratis, es fácil, es como el primer acceso que tiene la gente a la digitalización”, explica Bustos.
El directivo concluye que muchos emprendedores mexicanos comienzan vendiendo por redes sociales, pues son plataformas que no requieren una inversión inicial para establecer el contacto con sus clientes, pero resalta que “el siguiente paso suele ser incorporar una página web, métodos de pago y procesos automatizados”, señala, aunque esto no significa que el negocio tendrá ventas aseguradas.