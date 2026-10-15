En México hay más de 59,000 sitios creados con IA, pero tener una página no garantiza clientes

Para Gustavo Bustos, representante de Hostinger en Latinoamérica, existe “una gran brecha entre iniciar un negocio y consolidarlo”. Aunque las herramientas de IA reducen las dificultades técnicas para crear una página web, convertirla en una plataforma que atraiga clientes y genere ventas sigue siendo otro desafío.

La compañía reportó más de 141,000 clientes y 333,620 sitios web en el mercado mexicano. Aunque estas cifras muestran el uso de herramientas digitales para construir páginas, Hostinger no cuenta con un dato disponible sobre cuántos de esos sitios efectivamente generan ventas, reconoció Saulius Lazaravičius, vicepresidente de Producto de la empresa, durante entrevista con Expansión.

“Cuando lanzas un sitio web, realmente no pasa nada. Necesitas seguir trabajando”, dijo Lazaravičius, en referencia a las actividades comerciales que los emprendedores deben desarrollar para conseguir visitantes y convertirlos en clientes.

Esto toma relevancia ya que, de acuerdo con los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 4.4% de las microempresas realizó ventas por internet en 2023, frente al 27.9% de las pequeñas y el 33.4% de las medianas.

Solo el 4.4% de los micronegocios mexicanos realizó ventas por internet en 2023, frente al 28.8% de las pymes y el 32.9% de las grandes empresas, de acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI. (Fuente: INEGI, Censos Económicos 2024. Gráfica elaborada con NotebookLM de Google.)



Así, aunque la IA permite crear sitios web en menos tiempo y sin conocimientos técnicos especializados, las cifras muestran que la comercialización digital sigue siendo un reto para los negocios mexicanos. Es decir, la tecnología facilita la construcción de una plataforma, pero no garantiza que lleguen los clientes ni que las visitas se conviertan en compras.

Crear una página ya no es el problema; atraer clientes, sí

Emilis Strimaitis, responsable de Innovación de Hostinger, reconoce que construir páginas web es fácil, pero el reto de los emprendedores se traslada a otras etapas del negocio, como la promoción de sus productos y servicios.