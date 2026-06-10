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Acelerar vacunas o modelos más precisos, la "ventaja cuántica" inició pero su explosión llegará en 2029

El cómputo cuántico abandona su fase experimental y levanta expectativas y altas valuaciones en bolsa, ante la perspectiva de su crecimiento futuro.
mié 10 junio 2026 05:55 AM
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Quedan tres años para el boom del cómputo cuántico: quienes no se preparen hoy quedarán fuera del mercado
Para 2035, el cómputo cuántico podría generar hasta 2.7 billones de dólares en valor económico a nivel mundial. (Foto: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE/GPR/science Photo Library/AFP)

La inteligencia artificial está capturando toda la atención de los inversionistas. SpaceX, OpenAI o Anthropic generan mucho ruido en los mercados públicos, pero el cómputo cuántico es la otra gran tecnología en la que Wall Street tiene confianza debido a su fuerte potencial para cambiar el mundo.

Quantinuum es un ejemplo significativo. La empresa hizo su debut en el Nasdaq la semana pasada y elevó su valor de mercado hasta los 15,700 millones de dólares, un signo de confianza por la industria aun cuando el año pasado registró pérdidas por casi 200 millones de dólares.

“2026 ha sido un año con solidez en términos de salidas a bolsa (IPOs) de diversas empresas”, comenta Alberto Rojas, estratega senior de mercados emergentes de UBS. “La razón principal es que antes del conflicto en Medio Oriente, las condiciones monetarias eran más flexibles y eso dio liquidez al mercado, creando un entorno atractivo para emitir acciones”.

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Antonio Córcoles, científico investigador en el IBM Quantum, el área de la tecnológica especializada en cómputo cuántico, sugiere que puede existir "ruido" o “hype” en la comunidad, lo que puede inflar las expectativas financieras en torno a esta innovación.

Sin embargo, también asegura que las inversiones se sustentan en hechos concretos, como la proliferación de start-ups en el sector y apuestas de tecnológicas como IBM, con desarrollo de conceptos, o Google y Microsoft, con producción de chips cuánticos, que hacen evolucionar el sector.

La confianza, explica, se basa en que el impacto no será necesariamente a través de una app en el celular, sino mejoras críticas en industrias y elementos que impactan la vida de las personas, como vacunas desarrolladas en meses en lugar de años, o modelos meteorológicos y financieros más precisos.

Un reporte reciente de McKinsey destaca que, para 2035, esta tecnología podría generar hasta 2.7 billones de dólares en valor económico a nivel mundial, por lo que las empresas que invierten el día de hoy en ella, lo hacen aun cuando represente pérdidas, pues prefieren eso a pagar valoraciones inaccesibles cuando ocurra la explosión comercial dentro de unos años.

El potencial del cómputo cuántico

Desde hace años se habla de cómputo cuántico como una tecnología experimental, pero cada año hay más casos de uso y se están alcanzado estándares para resolver tareas que no es posible concluir con las computadoras tradicionales. Es ahí donde reside su interés para los mercados públicos e incluso el gobierno.

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El mes pasado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció un acuerdo para otorgar 2,000 millones de dólares en financiación y adquirir participación en nueve empresas vinculadas al “ecosistema cuántico”, entre las que se encuentran las propias IBM y Quantinuum.

Estas medidas demuestran que la confianza en el panorama cuántico es grande. “Es una gran validación de la computación cuántica de Quantinuum como un activo estratégico para la industria”, comentó Rajeeb Hazra, CEO de la compañía tras la salida a bolsa el 4 de junio. No obstante, sus finanzas han disminuido en lo que va del año, pues los ingresos en el primer trimestre de 2026 cayeron un 73%, pasando de 19.1 millones a 5.2 millones de dólares.

A pesar de ello, el entusiasmo por esta innovación se mantiene. Empresas del sector como IonQ o D-Wave han subido hasta un 50% el precio de sus acciones, mientras que Infleqtion, que se hizo pública en febrero, ha subido su precio alrededor de un 25% desde su debut.

Una de las razones más importantes por las que esta tecnología ahora está generando tanto interés en bolsa es que ya no se necesitan computadoras cuánticas físicas de millones de dólares; ahora es posible acceder a ella por medio de suscripciones en la nube.

“No es muy distinto de cualquier otro servicio disponible en la nube típicamente”, detalló Alex Pfeifer, líder de computación cuántica para Latinoamérica en IBM a Expansión en una entrevista previa. “Comercialmente se vende el acceso por medio de minutos de estos computadores cuánticos y eso es remoto”.

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2026 y 2029, los años más importantes para la industria cuántica

Córcoles, por otra parte, puntualiza que hay dos fechas importantes en el calendario de la industria cuántica. El primero es este mismo 2026, cuando se espera alcanzar el concepto de ventaja cuántica, es decir que para ciertos problemas será más preciso, rápido y eficiente usar un computador cuántico en combinación de sistemas clásicos de alto desempeño.

El especialista hace énfasis en el término “preciso”. “De nada sirve que una computadora cuántica factorice un número en un segundo si el resultado es incorrecto”, señala y agrega que esa validación es lo que precisamente se busca alcanzar de forma masiva.

Hoy existen casos de éxito en donde la computación cuántica pasó de ser una promesa técnica a una realidad. Instituciones como el centro médico académico Cleveland Clinic , por ejemplo, usó un sistema de IBM para simular un conjunto de proteínas de 12,635 átomos, algo que no se había logrado antes.

De acuerdo con los investigadores, este trabajo puede ser el punto de partida para escalar las simulaciones de sistemas moleculares y ayudar a predecir mejor cómo los medicamentos pueden interactuar con las proteínas diana, que son aquellas en donde los fármacos tienen un efecto terapéutico o biológico.

“Este avance marca un cambio en el significado de la computación cuántica para la ciencia”, escribieron los investigadores de la Cleveland Clinic. “Durante la mayor parte de su historia, el campo de la computación cuántica midió el progreso en términos de cúbits y tasas de error. Ahora, sus capacidades también pueden medirse por la magnitud y la importancia de los problemas que puede ayudar a resolver”.

El otro momento clave para la evolución de la industria cuántica será en 2029. Los sistemas actuales son extremadamente frágiles, por lo que cualquier perturbación térmica o del entorno puede provocar errores y para entonces, por medio del proyecto Starling, se busca alcanzar una computación cuántica tolerante a fallos a gran escala.

Starling, detalla Córcoles, estará diseñado para ejecutar 100 millones de operaciones con 200 cúbits lógicos, lo que superaría en 20,000 veces la potencia de las computadoras cuánticas actuales y tendrá múltiples aplicaciones en diferentes campos.

Para las finanzas, ejemplifica, ayudará en la optimización de portafolios y mercados financieros; en la meteorología resolverá ecuaciones diferenciales complejas para modelos climáticos y flujos de turbulencia; en la IA podrá mejorar algoritmos de clasificación para que las máquinas aprendan a distinguir patrones de forma más eficiente; mientras que en la medicina podría acelerar drásticamente el descubrimiento de fármacos o vacunas.

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Computación e informática

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