Quedan tres años para el boom del cómputo cuántico: quienes no se preparen hoy quedarán fuera del mercado

Antonio Córcoles, científico investigador en el IBM Quantum, el área de la tecnológica especializada en cómputo cuántico, sugiere que puede existir "ruido" o “hype” en la comunidad, lo que puede inflar las expectativas financieras en torno a esta innovación.

Sin embargo, también asegura que las inversiones se sustentan en hechos concretos, como la proliferación de start-ups en el sector y apuestas de tecnológicas como IBM, con desarrollo de conceptos, o Google y Microsoft, con producción de chips cuánticos, que hacen evolucionar el sector.

La confianza, explica, se basa en que el impacto no será necesariamente a través de una app en el celular, sino mejoras críticas en industrias y elementos que impactan la vida de las personas, como vacunas desarrolladas en meses en lugar de años, o modelos meteorológicos y financieros más precisos.

Un reporte reciente de McKinsey destaca que, para 2035, esta tecnología podría generar hasta 2.7 billones de dólares en valor económico a nivel mundial, por lo que las empresas que invierten el día de hoy en ella, lo hacen aun cuando represente pérdidas, pues prefieren eso a pagar valoraciones inaccesibles cuando ocurra la explosión comercial dentro de unos años.

El potencial del cómputo cuántico

Desde hace años se habla de cómputo cuántico como una tecnología experimental, pero cada año hay más casos de uso y se están alcanzado estándares para resolver tareas que no es posible concluir con las computadoras tradicionales. Es ahí donde reside su interés para los mercados públicos e incluso el gobierno.