Tu iPhone tiene un ‘botón secreto’ que lee las etiquetas de tu ropa y te dice cómo lavarla sin arruinarla

La cámara del iPhone no es solo una poderosa función para tomar fotografías. Sus capacidades también incluyen utilizar el visor como un escáner en tiempo real capaz de identificar objetos, interpretar símbolos complejos e incluso ofrecer información contextual al instante sin necesidad de nuevas aplicaciones.
Y es que muchos usuarios suelen descargar apps de terceros con publicidad para resolver dudas cotidianas. Sin embargo, el mismo iPhone cuenta con funciones de forma nativa para solucionar dichos problemas, como la Búsqueda Visual (o Visual Look Up, en inglés).
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Esta herramienta es capaz de reconocer desde la raza de un perro en el parque hasta interpretar las luces de advertencia en el tablero de un automóvil o incluso decirte qué significan los símbolos de cuidado en la ropa para no arruinarla en el proceso de lavado.
¿Cómo funciona el motor de reconocimiento visual del iPhone?
La característica más importante de esta tecnología es que no requiere conexiones externas ni servidores de terceros para realizar el análisis. El procesador del dispositivo utilizar su motor neuronal para examinar la imagen directo en el dispositivo, lo que garantiza rapidez y protege la privacidad del usuario.
El abanico de elementos que el sistema reconoce es bastante diverso, pues va desde especies de plantas y flores, obras de arte en museos, monumentos históricos, platillos de comida con sugerencias de recetas, hasta especificaciones técnicas de productos.
Entre sus aplicaciones más útiles destaca la lectura de códigos visuales del día a día. Por ejemplo, al fotografiar la etiqueta de una prenda, el teléfono traduce los jeroglíficos de lavado; si la imagen muestra el tablero de un coche, el sistema también explica el significado exacto de cada testigo luminoso encendido.
¿Cómo usar la Búsqueda Visual paso a paso?
El procedimiento resulta bastante intuitivo y no exige ajustar menús de forma compleja. El primer paso consiste en tomar una foto clara del objeto, animal, planta o instrucción que deseas consultar, asegurando una buena iluminación.
A continuación, abre la imagen dentro de la aplicación Fotos. Observa la barra de herramientas inferior, donde aparece el ícono tradicional de información, representado por una letra "i" dentro de un círculo.
Si el algoritmo detecta un elemento reconocible, el ícono cambia automáticamente. La letra "i" añade un destello de estrellas a su alrededor o se transforma en un símbolo temático, como una huella de mascota, una hoja de planta, una lavadora o un indicador automotriz.
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El siguiente paso será tocar ese ícono modificado o desplazar la foto hacia arriba. El sistema desplegará de inmediato una tarjeta interactiva con la opción "Consultar" , mostrando la descripción detallada o el origen de la especie. Cabe mencionar que para obtener más detalles es necesaria estar conectado a internet.
¿En qué modelos de iPhone es compatible esta función?
Esta herramienta de análisis visual requiere un nivel de procesamiento gráfico que limita su presencia a ciertos dispositivos. El primer requisito indispensable es contar con el sistema operativo iOS 17 o posterior.
En términos de hardware, la función opera a partir del iPhone XS y iPhone XR en adelante. Esto incluye a todas las familias de iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 y modelos posteriores, además de las ediciones iPhone SE de segunda y tercera generación y iPhone Air.
Asimismo, el usuario debe mantener el idioma del teléfono en español y verificar que las opciones de consulta de Siri y Busca Visual permanezcan activas dentro del menú de ajustes del sistema.
Con todo esto, la cámara de tu iPhone puede convertirse de un lente fotográfico a un asistente visual listo para interpretar cualquier objeto del mundo físico con solo presionar un botón.