Tu iPhone tiene un ‘botón secreto’ que lee las etiquetas de tu ropa y te dice cómo lavarla sin arruinarla

Esta herramienta es capaz de reconocer desde la raza de un perro en el parque hasta interpretar las luces de advertencia en el tablero de un automóvil o incluso decirte qué significan los símbolos de cuidado en la ropa para no arruinarla en el proceso de lavado.

¿Cómo funciona el motor de reconocimiento visual del iPhone?

La característica más importante de esta tecnología es que no requiere conexiones externas ni servidores de terceros para realizar el análisis. El procesador del dispositivo utilizar su motor neuronal para examinar la imagen directo en el dispositivo, lo que garantiza rapidez y protege la privacidad del usuario.

El abanico de elementos que el sistema reconoce es bastante diverso, pues va desde especies de plantas y flores, obras de arte en museos, monumentos históricos, platillos de comida con sugerencias de recetas, hasta especificaciones técnicas de productos.

Entre sus aplicaciones más útiles destaca la lectura de códigos visuales del día a día. Por ejemplo, al fotografiar la etiqueta de una prenda, el teléfono traduce los jeroglíficos de lavado; si la imagen muestra el tablero de un coche, el sistema también explica el significado exacto de cada testigo luminoso encendido.

¿Cómo usar la Búsqueda Visual paso a paso?

El procedimiento resulta bastante intuitivo y no exige ajustar menús de forma compleja. El primer paso consiste en tomar una foto clara del objeto, animal, planta o instrucción que deseas consultar, asegurando una buena iluminación.

A continuación, abre la imagen dentro de la aplicación Fotos. Observa la barra de herramientas inferior, donde aparece el ícono tradicional de información, representado por una letra "i" dentro de un círculo.

La función se activa de forma automática y sin necesidad de conexión a internet. (Foto: Captura de pantalla.)



Si el algoritmo detecta un elemento reconocible, el ícono cambia automáticamente. La letra "i" añade un destello de estrellas a su alrededor o se transforma en un símbolo temático, como una huella de mascota, una hoja de planta, una lavadora o un indicador automotriz.