Capcom alerta por acceso a datos de casi 12 millones de cuentas de usuarios

La empresa japonesa explicó en un comunicado que también detectó c ambios no autorizados en las contraseñas de 196 cuentas. Aunque no confirmó la filtración de las contraseñas originales establecidas por los usuarios, restableció las claves de las cuentas afectadas y mantiene abierta la investigación para determinar el alcance del incidente.

La información comprometida incluye direcciones de correo electrónico y datos específicos del sistema, como la fecha y hora de creación de la cuenta, el último inicio de sesión , el número de accesos y la dirección IP utilizada en esa última conexión.

Del total de registros afectados, Capcom identificó 43 en los que también se encontraban datos como fecha de nacimiento, sexo, país o región y apodo. La compañía precisó que la información de tarjetas de crédito no formó parte de los datos comprometidos.

La compañía detectó actividad sospechosa el 19 de octubre de 2026 y bloqueó de inmediato el acceso mientras investigaba el origen y la magnitud del incidente. Ese mismo día confirmó que se había producido un acceso no autorizado a CAPCOM ID.

Al día siguiente, Capcom estableció un centro interno de respuesta a incidentes y continuó con las labores para identificar el método de ataque y evitar mayores afectaciones. También informó del caso a su órgano asesor externo en materia de seguridad informática.

El 21 de octubre, la empresa notificó el incidente a la policía de la prefectura de Osaka y a la Comisión de Protección de Datos Personales de Japón. Según el comunicado, Capcom identificó y neutralizó el método utilizado para el ataque y mantiene el monitoreo y la investigación.

Los servicios que utilizan CAPCOM ID continúan disponibles. La compañía indicó que el acceso a sus juegos y la posibilidad de jugarlos no se han visto afectados.

La empresa advirtió que los datos obtenidos podrían utilizarse para enviar mensajes fraudulentos que suplanten la identidad de Capcom o de entidades relacionadas. Por ello, recomendó a los usuarios tener precaución ante correos electrónicos o mensajes sospechosos, evitar abrir sus archivos adjuntos y no acceder a los enlaces que incluyan.

Capcom señaló que comenzará a notificar a los clientes afectados y habilitó canales de atención para responder dudas sobre el incidente. Además, afirmó que continuará investigando y que reforzará sus medidas de seguridad para prevenir hechos similares.