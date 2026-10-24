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Capcom alerta por acceso a datos de casi 12 millones de cuentas de usuarios

La empresa detectó un acceso no autorizado a CAPCOM ID. El incidente expuso correos electrónicos y datos técnicos, mientras que 196 cuentas registraron cambios de contraseña sin permiso.
sáb 24 octubre 2026 05:47 PM
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Logotipo de Capcom sobre un fondo de videojuegos con tonos azules y rojos. En primer plano, un candado abierto sobre un teclado de computadora representa una vulnerabilidad de seguridad informática.
Capcom investiga un incidente de seguridad que comprometió registros de su servicio de cuentas en línea CAPCOM ID. (Imagen generada con IA / Chat GPT.)

Capcom confirmó que un tercero accedió sin autorización a información asociada con CAPCOM ID, su sistema de cuentas para acceder a servicios en línea y jugar algunos de sus títulos.

La compañía reportó que el incidente involucró 11 millones 774,247 registros en todo el mundo, principalmente direcciones de correo electrónico y datos técnicos relacionados con las cuentas.

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La empresa japonesa explicó en un comunicado que también detectó c ambios no autorizados en las contraseñas de 196 cuentas. Aunque no confirmó la filtración de las contraseñas originales establecidas por los usuarios, restableció las claves de las cuentas afectadas y mantiene abierta la investigación para determinar el alcance del incidente.

La información comprometida incluye direcciones de correo electrónico y datos específicos del sistema, como la fecha y hora de creación de la cuenta, el último inicio de sesión , el número de accesos y la dirección IP utilizada en esa última conexión.

Del total de registros afectados, Capcom identificó 43 en los que también se encontraban datos como fecha de nacimiento, sexo, país o región y apodo. La compañía precisó que la información de tarjetas de crédito no formó parte de los datos comprometidos.

La compañía detectó actividad sospechosa el 19 de octubre de 2026 y bloqueó de inmediato el acceso mientras investigaba el origen y la magnitud del incidente. Ese mismo día confirmó que se había producido un acceso no autorizado a CAPCOM ID.

Al día siguiente, Capcom estableció un centro interno de respuesta a incidentes y continuó con las labores para identificar el método de ataque y evitar mayores afectaciones. También informó del caso a su órgano asesor externo en materia de seguridad informática.

El 21 de octubre, la empresa notificó el incidente a la policía de la prefectura de Osaka y a la Comisión de Protección de Datos Personales de Japón. Según el comunicado, Capcom identificó y neutralizó el método utilizado para el ataque y mantiene el monitoreo y la investigación.

Los servicios que utilizan CAPCOM ID continúan disponibles. La compañía indicó que el acceso a sus juegos y la posibilidad de jugarlos no se han visto afectados.

La empresa advirtió que los datos obtenidos podrían utilizarse para enviar mensajes fraudulentos que suplanten la identidad de Capcom o de entidades relacionadas. Por ello, recomendó a los usuarios tener precaución ante correos electrónicos o mensajes sospechosos, evitar abrir sus archivos adjuntos y no acceder a los enlaces que incluyan.

Capcom señaló que comenzará a notificar a los clientes afectados y habilitó canales de atención para responder dudas sobre el incidente. Además, afirmó que continuará investigando y que reforzará sus medidas de seguridad para prevenir hechos similares.

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