Para Antonio Ren, country manager de Xiaomi México, este movimiento responde a la evolución natural que debe vivir la compañía.

“Más que un cambio de dirección, se trata de la evolución natural de una compañía que hoy tiene la capacidad de competir exitosamente en todos los segmentos del mercado”, comparte en exclusiva para Expansión.

México es la prueba para la gama alta

La serie Xiaomi 17, el tope de gama de la empresa, permite ver cómo la compañía está probando su apuesta por el segmento premium en México. La marca eligió la Ciudad de México para presentar oficialmente la nueva familia en abril de 2026 y reunió en el país a representantes de distintos mercados de la región.

Estos equipos incorporan fotografía desarrollada junto con Leica, funciones de inteligencia artificial y herramientas para conectar el smartphone con otros dispositivos del ecosistema. En este sentido, para Ren el país no solo recibe sus productos, sino que sirve como escenario para presentar una de sus apuestas más importantes ante América Latina.

El cambio también coincide con una transformación del mercado mexicano. Según datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), durante el tercer trimestre de 2025 los smartphones de gama alta, aquellos con un precio superior a 10,000 pesos, representaron 17.1% de la base instalada en México. Por primera vez, este segmento superó a los equipos de gama baja, que representaron 15%. Los teléfonos considerados como “premium” son aquellos con precios superiores a los 15,000 pesos, según la consultora.

“El consumidor mexicano es considerablemente más exigente que hace cinco años”, dice Ren. Antes, explica, el precio, la memoria y la batería tenían un peso mayor en la decisión de compra. Ahora también entran en juego la cámara, el rendimiento, el diseño, la inteligencia artificial, la conectividad, la durabilidad y el servicio.

Ren conoce de primera mano este proceso. Antes de asumir la dirección de Xiaomi en México, encabezó durante seis años la operación de la compañía en Chile, donde también estuvo a cargo de su estrategia de premiumización. Su llegada al mercado mexicano ocurre con esa experiencia como antecedente, pero frente a un escenario de mayor escala.