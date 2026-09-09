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Xiaomi, de marca económica en México a líder premium en Latinoamérica

El país se ha convertido en el gran laboratorio de la marca para acelerar su transformación de un fabricante de dispositivos accesibles a un gigante de la gama alta en la región.
mié 09 septiembre 2026 05:55 AM
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Foto de Antonio Ren, country manager de Xiaomi México, frente al logo de la marca.
Xiaomi apuesta por México como uno de sus mercados clave para impulsar su estrategia en la gama premium, con equipos como la serie Xiaomi 17 y un ecosistema que incluye dispositivos para el hogar, movilidad y entretenimiento. (Foto: Cortesía Xiaomi)

México es uno de los mercados donde Xiaomi construyó su reputación a través de una fórmula que consistió en ofrecer teléfonos con buenas especificaciones a precios que competían con las marcas más accesibles. Con los años, la compañía ganó espacio, amplió su catálogo y consolidó su presencia en el país. Ahora, su marca principal apunta a otro consumidor, aquel que está dispuesto a pagar desde los 10,000 pesos hasta más de 30,000 por un smartphone.

El cambio no significa que Xiaomi haya abandonado los segmentos de entrada y media, que va de los 3,000 hasta los 10,000 pesos según The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), la diferencia está en el lugar que ocupa cada marca dentro de su estrategia. Mientras Redmi y POCO atienden a quienes buscan equilibrio entre precio y prestaciones o priorizan el rendimiento, Xiaomi concentra sus nuevos lanzamientos en los segmentos de mayor precio.

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Para Antonio Ren, country manager de Xiaomi México, este movimiento responde a la evolución natural que debe vivir la compañía.

“Más que un cambio de dirección, se trata de la evolución natural de una compañía que hoy tiene la capacidad de competir exitosamente en todos los segmentos del mercado”, comparte en exclusiva para Expansión.

México es la prueba para la gama alta

La serie Xiaomi 17, el tope de gama de la empresa, permite ver cómo la compañía está probando su apuesta por el segmento premium en México. La marca eligió la Ciudad de México para presentar oficialmente la nueva familia en abril de 2026 y reunió en el país a representantes de distintos mercados de la región.

Estos equipos incorporan fotografía desarrollada junto con Leica, funciones de inteligencia artificial y herramientas para conectar el smartphone con otros dispositivos del ecosistema. En este sentido, para Ren el país no solo recibe sus productos, sino que sirve como escenario para presentar una de sus apuestas más importantes ante América Latina.

El cambio también coincide con una transformación del mercado mexicano. Según datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), durante el tercer trimestre de 2025 los smartphones de gama alta, aquellos con un precio superior a 10,000 pesos, representaron 17.1% de la base instalada en México. Por primera vez, este segmento superó a los equipos de gama baja, que representaron 15%. Los teléfonos considerados como “premium” son aquellos con precios superiores a los 15,000 pesos, según la consultora.

“El consumidor mexicano es considerablemente más exigente que hace cinco años”, dice Ren. Antes, explica, el precio, la memoria y la batería tenían un peso mayor en la decisión de compra. Ahora también entran en juego la cámara, el rendimiento, el diseño, la inteligencia artificial, la conectividad, la durabilidad y el servicio.

Ren conoce de primera mano este proceso. Antes de asumir la dirección de Xiaomi en México, encabezó durante seis años la operación de la compañía en Chile, donde también estuvo a cargo de su estrategia de premiumización. Su llegada al mercado mexicano ocurre con esa experiencia como antecedente, pero frente a un escenario de mayor escala.

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Del teléfono al ecosistema

La apuesta de Xiaomi en México no termina en los smartphones, la compañía ya vende en el país tabletas, relojes y bandas inteligentes, audífonos, televisores, cámaras de seguridad, proyectores, aspiradoras, purificadores, electrodomésticos y scooters eléctricos. Su tienda oficial incluso agrupa estas categorías bajo apartados como hogar inteligente, movilidad, cuidado personal y limpieza.

Para Ren el smartphone sigue siendo el principal punto de entrada, pero el crecimiento está en lo que ocurre después de esa primera compra.

“La visión es mucho más que vender productos individuales”, explica. La intención, añade, es que el teléfono funcione como el centro desde el que el usuario pueda controlar y conectar otros dispositivos.

Aunque la empresa no compartió datos concretos sobre estas categorías a nivel local, en el mundo, su plataforma de AIoT superó los 1,118.7 millones de dispositivos conectados al cierre del primer trimestre de 2026, sin contar smartphones, tabletas ni computadoras portátiles. En el mismo periodo, la división de IoT y estilo de vida generó 24,700 millones de yuanes en ingresos, aproximadamente 3,681 millones de dólares.

México todavía tiene una pieza que falta en esa visión: el automóvil. Xiaomi ya mostró el SU7 Max en una de sus tiendas en el país, pero el vehículo no está disponible para venta. La compañía, a nivel global, plantea Human x Car x Home precisamente como una estrategia que conecta dispositivos personales, hogar inteligente y vehículos eléctricos.

La inteligencia artificial es el elemento que busca unir todas esas categorías. Ren explica que Xiaomi no pretende limitarla a funciones aisladas del teléfono, sino utilizarla para tareas como escribir, traducir, buscar información, organizar actividades, editar contenido y mejorar fotografías.

A escala global, la compañía anunció una inversión de al menos 7,400 millones de euros, unos 8,601 millones de dólares, entre 2026 y 2028 para acelerar el desarrollo de IA dentro de Human x Car x Home.

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