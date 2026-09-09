Del teléfono al ecosistema
La apuesta de Xiaomi en México no termina en los smartphones, la compañía ya vende en el país tabletas, relojes y bandas inteligentes, audífonos, televisores, cámaras de seguridad, proyectores, aspiradoras, purificadores, electrodomésticos y scooters eléctricos. Su tienda oficial incluso agrupa estas categorías bajo apartados como hogar inteligente, movilidad, cuidado personal y limpieza.
Para Ren el smartphone sigue siendo el principal punto de entrada, pero el crecimiento está en lo que ocurre después de esa primera compra.
“La visión es mucho más que vender productos individuales”, explica. La intención, añade, es que el teléfono funcione como el centro desde el que el usuario pueda controlar y conectar otros dispositivos.
Aunque la empresa no compartió datos concretos sobre estas categorías a nivel local, en el mundo, su plataforma de AIoT superó los 1,118.7 millones de dispositivos conectados al cierre del primer trimestre de 2026, sin contar smartphones, tabletas ni computadoras portátiles. En el mismo periodo, la división de IoT y estilo de vida generó 24,700 millones de yuanes en ingresos, aproximadamente 3,681 millones de dólares.
México todavía tiene una pieza que falta en esa visión: el automóvil. Xiaomi ya mostró el SU7 Max en una de sus tiendas en el país, pero el vehículo no está disponible para venta. La compañía, a nivel global, plantea Human x Car x Home precisamente como una estrategia que conecta dispositivos personales, hogar inteligente y vehículos eléctricos.
La inteligencia artificial es el elemento que busca unir todas esas categorías. Ren explica que Xiaomi no pretende limitarla a funciones aisladas del teléfono, sino utilizarla para tareas como escribir, traducir, buscar información, organizar actividades, editar contenido y mejorar fotografías.
A escala global, la compañía anunció una inversión de al menos 7,400 millones de euros, unos 8,601 millones de dólares, entre 2026 y 2028 para acelerar el desarrollo de IA dentro de Human x Car x Home.