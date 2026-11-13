Pokémon Go genera 420,000 dólares en CDMX y muestra que México es un mercado clave para el juego

De acuerdo con información de la empresa, las 24,000 entradas para este evento que por primera vez se realizó fuera de Japón se agotaron y lanzó boletos extra, por lo que la compañía generó más de 420,000 dólares solo por ese concepto, el cual no incluye la compra de otros elementos dentro del juego.

Esto se reflejó en las calles de la ciudad con más 850,000 jugadores activos, quienes caminaron, en conjunto, más de 5.95 millones de kilómetros, una cifra que equivale a unas 158 vueltas alrededor de la Tierra (usando como referencia la circunferencia ecuatorial).

Previo al evento, Alan Mandujano, líder de marketing de Pokémon Go para Latinoamérica en Scopely, habló con Expansión y resaltó el papel tan importante que tiene México para la estrategia del videojuego.

“México ahorita es una de las prioridades para la empresa, incluso estamos creciendo muchísimo, es un mercado con potencial increíble”, comentó en torno a los esfuerzos que hace la gente trabajando en proyectos globales y para América Latina.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se demuestra este impacto del país, pues el primer evento de Pokémon Go, en Monterrey, reunió a más de 30,000 personas y generó una derrama económica superior a los 151 millones de pesos en el 2022.

Ciudad de México, un referente para Pokémon Go a nivel global

Este fin de semana (14 y 15 de noviembre) se llevará a cabo la Pokémon GO Wild Area 2026, tomando como ejemplo la experiencia que sucedió la semana pasada en Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 18:00 horas (tiempo local) de forma gratuita.

Durante este horario, los jugadores podrán encontrar Pokémon de tipo Acero y Dragón, cuyos hábitats se alternarán cada hora con apariciones destacadas como Lucario, Beldum, Dratini, Gible y Frigibax. Además, regresan los Pokémon formidables en estado salvaje, cuya alineación cambiará por día, por lo que será clave utilizar las Safaribolas de GO exclusivas para atraparlos con mayor facilidad.

En cuanto a los combates especiales, el evento marca el debut global en Combates Max de Duraludon Gigamax, así como de Dialga Dinamax el sábado 14 y Palkia Dinamax el domingo 15. Por su parte, las incursiones tradicionales contarán con Machamp, mientras que las de cinco estrellas ofrecerán a Zekrom y Kyurem Blanco el sábado, y a Reshiram y Kyurem Negro el domingo.