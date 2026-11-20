Cada año, Apple presenta nuevos iPhone ante millones de consumidores, pero su llegada a las tiendas depende de una operación mucho menos visible. Antes de poner un dispositivo a la venta, la compañía debe asegurar componentes, coordinar fabricantes, revisar estándares de calidad y distribuir sus productos en distintos mercados, por lo que la interrupción en cualquiera de estas etapas puede retrasar las entregas o elevar los costos.
Este ejecutivo de Apple es el nuevo Tim Cook: él se encargará de que los iPhone lleguen a tiendas
Sabih Khan está al frente de esa estructura. El ejecutivo asumió la dirección de Operaciones de Apple en julio de 2025, después de 30 años dentro de la empresa y seis años como responsable de su cadena global de suministro.
Su trabajo consiste en coordinar desde la adquisición de materiales hasta la fabricación y distribución de los dispositivos, además de supervisar iniciativas ambientales, operaciones de datos para inteligencia artificial (IA) y servicios de atención al cliente.
Su nombramiento llega en un periodo de transformación industrial donde Apple busca disminuir su dependencia de China y ampliar la fabricación en otros países, particularmente India, mientras enfrenta tensiones comerciales, mayores exigencias tecnológicas y riesgos operativos entre sus proveedores.
Para Khan, el desafío consiste en mantener funcionando una maquinaria construida durante décadas sin comprometer la disponibilidad de los productos.
Esa estructura permitió a Apple producir dispositivos a gran escala y responder a la creciente demanda del iPod y luego el iPhone, por lo que ahora la responsabilidad de Khan es mantener y adaptar al sistema que Cook ayudó a construir, aunque en un escenario marcado por las tensiones comerciales con China y la diversificación de la producción a otros países.
Durante la etapa de Steve Jobs al frente de Apple , Tim Cook fue el encargado de transformar la cadena de suministro de la compañía. Primero como responsable de operaciones y después como director de operaciones, impulsó un modelo basado en reducir inventarios, coordinar proveedores internacionales y externalizar buena parte de la fabricación.
¿Quién es Sabih Khan y cómo llegó a dirigir las operaciones de Apple?
Khan ingresó a Apple en 1995, cuando la compañía todavía no había presentado el primer iPhone y Steve Jobs aún no regresaba a dirigirla, cabe mencionar que antes trabajó en GE Plastics, donde desarrolló experiencia técnica relacionada con materiales y aplicaciones industriales.
El ejecutivo estudió Economía e Ingeniería Mecánica en la Universidad de Tufts y obtuvo una maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Rensselaer.
Durante sus primeros años participó en las operaciones de abastecimiento y, conforme Apple amplió su catálogo, asumió responsabilidades relacionadas con la producción de nuevos dispositivos para que en 2019 fuera nombrado vicepresidente sénior de Operaciones, posición desde la cual supervisó la cadena mundial de suministro.
Su ascenso a director de Operaciones ocurrió tras la salida de Jeff Williams de ese puesto. Williams había participado en el desarrollo de una estructura manufacturera con presencia en China, India, Japón, Estados Unidos y otros países del sudeste asiático.
Al anunciar el relevo, Tim Cook destacó la participación de Khan en la modernización de los procesos manufactureros y la expansión de las operaciones estadounidenses. También reconoció su contribución a las iniciativas ambientales, mediante las cuales Apple redujo su huella de carbono más de 60%, según la compañía.
India gana terreno mientras Apple reduce su dependencia de China
Durante años, China concentró una parte fundamental del ensamblaje del iPhone. La disponibilidad de proveedores, trabajadores especializados e infraestructura industrial permitió fabricar dispositivos a gran escala. Sin embargo, esa concentración también expuso a Apple a interrupciones comerciales y productivas dentro de un mismo mercado.
En abril de 2025, la compañía aceleró sus planes para trasladar a India buena parte del ensamblaje de los iPhone destinados a Estados Unidos con ell objetivo de reducir la exposición a los aranceles sobre productos chinos. En ese momento, India ya concentraba alrededor de 15% de la producción de iPhone de última generación, mientras Apple buscaba ampliar su capacidad con fabricantes como Foxconn y Tata.
El traslado implica mucho más que cambiar de país una línea de ensamblaje, ahora los fabricantes necesitan proveedores cercanos, personal capacitado, instalaciones adecuadas y rutas logísticas capaces de responder a la demanda.
Además, una parte de los componentes sigue dependiendo de redes industriales establecidas en China, por lo cual diversificar la producción final no elimina inmediatamente esa dependencia.
La expansión en India también ha puesto bajo observación las condiciones de operación de sus proveedores. Accidentes laborales, incendios, problemas ambientales y episodios de ciberseguridad han afectado distintas instalaciones manufactureras vinculadas con Apple.
La importancia de Foxconn y los componentes tecnológicos
Entre los socios industriales de Apple destaca Foxconn, es un fabricante taiwanés cuya experiencia en el ensamblaje de iPhone permitió consolidar operaciones a gran escala. Su relación con la empresa estadounidense también muestra cómo los proveedores tecnológicos han comenzado a diversificar sus negocios.
En México, por ejemplo, Foxconn ha destinado inversiones millonarias a ampliar la producción de servidores de IA aunque su actividad local este orientada principalmente a infraestructura tecnológica y no al ensamblaje de iPhone, pero su expansión refleja la importancia adquirida por las empresas capaces de fabricar equipos complejos para distintos mercados.
Esta transformación ocurre mientras la demanda de componentes para inteligencia artificial modifica las prioridades de la industria electrónica. La capacidad de producir servidores, procesadores y equipos de alto rendimiento adquiere relevancia para fabricantes que también abastecen a empresas de consumo.
De esta forma, México participa en algunas de esas etapas industriales y su oportunidad no se concentra necesariamente en fabricar los chips más avanzados, sino en actividades de ensamblaje, pruebas, validación y empaquetado de semiconductores, procesos indispensables para integrar componentes a dispositivos y sistemas tecnológicos.
Para Apple, contar con proveedores capaces de responder a diferentes necesidades resulta fundamental, aunque también aumenta la complejidad de coordinar sus operaciones. Khan debe asegurar la disponibilidad de materiales, mantener los estándares de fabricación y anticipar problemas de suministro antes de que afecten la producción.
La dimensión de esa responsabilidad explica por qué su cargo tiene un peso importante dentro de la estructura de Apple; mientras los equipos de diseño e ingeniería desarrollan nuevos dispositivos, las operaciones determinan si es posible fabricarlos a la escala requerida y entregarlos en los mercados previstos. Asimismo, con la producción distribuida entre más países y proveedores, esa coordinación se vuelve una parte cada vez más importante del negocio.