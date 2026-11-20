Sabih Khan está al frente de esa estructura. El ejecutivo asumió la dirección de Operaciones de Apple en julio de 2025, después de 30 años dentro de la empresa y seis años como responsable de su cadena global de suministro.

Su trabajo consiste en coordinar desde la adquisición de materiales hasta la fabricación y distribución de los dispositivos, además de supervisar iniciativas ambientales, operaciones de datos para inteligencia artificial (IA) y servicios de atención al cliente.

Su nombramiento llega en un periodo de transformación industrial donde Apple busca disminuir su dependencia de China y ampliar la fabricación en otros países, particularmente India, mientras enfrenta tensiones comerciales, mayores exigencias tecnológicas y riesgos operativos entre sus proveedores.

Para Khan, el desafío consiste en mantener funcionando una maquinaria construida durante décadas sin comprometer la disponibilidad de los productos.

Esa estructura permitió a Apple producir dispositivos a gran escala y responder a la creciente demanda del iPod y luego el iPhone, por lo que ahora la responsabilidad de Khan es mantener y adaptar al sistema que Cook ayudó a construir, aunque en un escenario marcado por las tensiones comerciales con China y la diversificación de la producción a otros países.

Durante la etapa de Steve Jobs al frente de Apple , Tim Cook fue el encargado de transformar la cadena de suministro de la compañía. Primero como responsable de operaciones y después como director de operaciones, impulsó un modelo basado en reducir inventarios, coordinar proveedores internacionales y externalizar buena parte de la fabricación.

¿Quién es Sabih Khan y cómo llegó a dirigir las operaciones de Apple?

Khan ingresó a Apple en 1995, cuando la compañía todavía no había presentado el primer iPhone y Steve Jobs aún no regresaba a dirigirla, cabe mencionar que antes trabajó en GE Plastics, donde desarrolló experiencia técnica relacionada con materiales y aplicaciones industriales.