El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 está siendo un éxito a nivel mundial. Sin embargo, los empleados que trabajaron en el desarrollo del título no están del todo contentos y por ello se unieron para que la empresa detrás del juego, Rockstar Games, reconozca su sindicato, una iniciativa que ya tiene el apoyo de más de 200 personas al interior de la compañía.
Ayer, 19 de noviembre, trabajadores simpatizantes del sindicato se manifestaron en Londres frente a las oficinas de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, en solidaridad con empleados despedidos el año pasado, además de mostrar su apoyo hacia la formalización de la organización.
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Rockstar dijo públicamente que los 31 empleados fueron separados de sus cargos por filtrar información del videojuego, algo que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB, por sus siglas en inglés) rechazó, asegurando que en realidad fue “el acto antisindical más despiadado en la historia de la industria de los videojuegos”.
Como parte de las protestas en favor de los trabajadores, quienes eran parte del Sindicato, se entregaron 220 cargas firmadas por miembros del personal de Rockstar a la alta dirección de la empresa, exigiendo la reincorporación inmediata de los colaboradores que perdieron su trabajo en octubre de 2025.
“Es reconfortante ver a tantos compañeros apoyándonos y exigiendo responsabilidades a la dirección. En un momento en que Rockstar quiere infundirnos miedo, mis valientes excompañeros se presentan ante nuestro jefe exigiendo que se escuche nuestra voz y que no cedamos”, dijo uno de los empleados al Institute of Employment Rights, del Reino Unido.
Por su parte, Fred Carter, parte del IWGB, comentó que “al despedir a más de 30 miembros del sindicato, Rockstar ha perpetrado una táctica antisindical sin precedentes en la industria de los videojuegos, al estilo de Amazon”.
¿Por qué los empleados de Rockstar quieren sindicalizarse?
Los esfuerzos de sindicalización dentro de Rockstar no son un asunto nuevo y llevan sucediendo desde el año pasado. En un artículo de opinión publicado en The Guardian, el programador de Rockstar, Nestor Uriarte, mencionó que llevar a cabo este proceso beneficiará a los 1,600 empleados de la compañía en el Reino Unido.
Como parte de sus argumentos, Uriarte destaca que Grand Theft Auto 5 ha vendido más de 230 millones de copias y ha recaudado más de 10,000 millones de dólares, superando a cualquier película en la historia de Hollywood, y se espera que GTA 6 rompa todos esos récords a partir del trabajo de sus empleados.
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“Detrás de estas cifras hay miles de personas cuyo talento y dedicación hacen posible estos juegos. Con un sindicato reconocido, podemos garantizar que todos, en todos los departamentos, reciban una parte justa del éxito al que hemos contribuido”, escribió Uriarte. “Nuestros juegos son líderes en la industria. Nuestros salarios, condiciones laborales y bonificaciones también deberían serlo”.
Como parte de los argumentos que utiliza Uriarte para que sus trabajadores busquen el reconocimiento de su sindicato destaca la “cultura del estrés” que la firma ha fomentado a lo largo de los años y de los diversos títulos en los que han trabajado, incluidas otras exitosas franquicias, como Red Dead Redemption 2.
Incluso cita las declaraciones de un excodirector del estudio, Dan Houser, quien afirmó que el equipo de guionistas llegó a trabajar “100 horas semanales” en desarrollos anteriores, una práctica conocida en la industria como crunch.
“Con un sindicato fuerte podríamos asegurarnos de que no se vuelva a este sistema”, dijo Uriarte. “Ya hemos visto la introducción del pago de horas extras, y ahora queremos seguir presionando para garantizar que cada hora trabajada en nuestro sector sea una hora remunerada”.
La votación sindical de los trabajadores de Rockstar en el Reino Unido cerrará el próximo 26 de noviembre. Si se aprueba, más de 1,600 empleados podrán hacer negociaciones sobre salarios, pago de horas extra, condiciones laborales y políticas de Inteligencia Artificial alrededor del desarrollo de videojuegos.