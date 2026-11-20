Rockstar dijo públicamente que los 31 empleados fueron separados de sus cargos por filtrar información del videojuego, algo que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB, por sus siglas en inglés) rechazó, asegurando que en realidad fue “el acto antisindical más despiadado en la historia de la industria de los videojuegos”.

Como parte de las protestas en favor de los trabajadores, quienes eran parte del Sindicato, se entregaron 220 cargas firmadas por miembros del personal de Rockstar a la alta dirección de la empresa, exigiendo la reincorporación inmediata de los colaboradores que perdieron su trabajo en octubre de 2025.

Miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña protestan en el marco del lanzamiento de GTA VI. (@IWGB_GW/X)



“Es reconfortante ver a tantos compañeros apoyándonos y exigiendo responsabilidades a la dirección. En un momento en que Rockstar quiere infundirnos miedo, mis valientes excompañeros se presentan ante nuestro jefe exigiendo que se escuche nuestra voz y que no cedamos”, dijo uno de los empleados al Institute of Employment Rights, del Reino Unido.

Por su parte, Fred Carter, parte del IWGB , comentó que “al despedir a más de 30 miembros del sindicato, Rockstar ha perpetrado una táctica antisindical sin precedentes en la industria de los videojuegos, al estilo de Amazon”.

¿Por qué los empleados de Rockstar quieren sindicalizarse?

Los esfuerzos de sindicalización dentro de Rockstar no son un asunto nuevo y llevan sucediendo desde el año pasado. En un artículo de opinión publicado en The Guardian, el programador de Rockstar, Nestor Uriarte, mencionó que llevar a cabo este proceso beneficiará a los 1,600 empleados de la compañía en el Reino Unido.

Como parte de sus argumentos, Uriarte destaca que Grand Theft Auto 5 ha vendido más de 230 millones de copias y ha recaudado más de 10,000 millones de dólares, superando a cualquier película en la historia de Hollywood, y se espera que GTA 6 rompa todos esos récords a partir del trabajo de sus empleados.