El modelo de negocio que sentó las bases de Alsea

Los hermanos Torrado entendieron que para expandir Domino’s Pizza en México no bastaba con abrir más sucursales. Necesitaban garantizar que todos sus restaurantes utilizaran los mismos ingredientes, mantuvieran la calidad y operaran con costos controlados.

Por eso, en 1992 fundaron Distribuidora e Importadora Alsea (DIA), un centro propio de distribución y logística que centralizó la compra de insumos, la preparación de la masa y el abastecimiento de sus pizzerías. Con esta estructura pudieron estandarizar la operación y facilitar la apertura de nuevos restaurantes.

El modelo enfrentó su primera gran prueba con la apertura comercial del TLCAN, la llegada de competidores internacionales y la crisis económica de 1994-1995. La eficiencia operativa y la relación con su socio estadounidense ayudaron a mantener el negocio en marcha.

La relación con Domino’s Pizza se mantuvo como una de las fortalezas del grupo. En 2018, Patrick Doyle, entonces CEO global de la cadena, reconoció el papel de los empresarios mexicanos y destacó la importancia de contar con los socios adecuados en cada mercado: “Y simplemente no hay mejor socio que Alsea”.

El siguiente paso fue institucionalizar el negocio. El 16 de mayo de 1997 constituyeron formalmente la sociedad y, el 25 de junio de 1999, Alsea debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave ALSEA. Así comenzó una nueva etapa para el grupo, que ya contaba con la estructura necesaria para sumar otras franquicias y expandirse a nuevos mercados.

Los hermanos Torrado encontraron la forma de entrar al negocio de las franquicias cuando casi no tenían capital. Décadas después, Alsea supera los 84,000 millones de pesos en ingresos. (Foto: Gunther Sahagún De Silva)

Cómo los hermanos Torrado sumaron Starbucks, Vips y Burger King a su negocio

Con Domino’s Pizza consolidada en México, los hermanos Torrado comenzaron a buscar nuevas oportunidades de crecimiento. En 2002 dieron dos pasos importantes: incorporaron Burger King a su portafolio e introdujeron Starbucks en el país mediante una alianza con Starbucks Coffee International. Con ello, Alsea comenzó a diversificar su oferta y dejó de depender de una sola cadena.

La expansión continuó con Chili’s , en 2005, y P.F. Chang’s, en 2009. Ambas marcas ampliaron su presencia en el segmento de restaurantes de comida casual. En 2012, el grupo adquirió Italianni’s por 1,765 millones de pesos, una operación que fortaleció su posición en el mercado mexicano.

Uno de sus movimientos más importantes llegó en 2013, cuando acordó con Walmart de México la compra de su división de restaurantes, integrada por 360 establecimientos de Vips y El Portón. La operación se concretó en 2014 y permitió a Alsea sumar dos marcas con una larga trayectoria en el país.

Para entonces, los planes de los Torrado también apuntaban al extranjero. Alsea adquirió Grupo Zena, en España, en 2014, y Grupo Vips, en 2018, por 500 millones de euros . Con estas operaciones incorporó marcas como Foster’s Hollywood, Ginos, Vips Smart y TGI Fridays. También amplió la operación de Starbucks a Argentina, Chile, Colombia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.