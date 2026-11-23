Hoy es común entrar a una plaza comercial y encontrar un Domino’s Pizza, un Starbucks, un Burger King, un Vips y muchas otras franquicias al alcance de la mano. Sin embargo, a principios de los años 90 su presencia en México era casi nula, y los hermanos Torrado fueron los responsables de cambiar ese escenario.
Actualmente, Alsea factura más de 84,000 millones de pesos al año, pero cuando los hermanos comenzaron a construir este grupo empresarial apenas tenían el capital suficiente para sostener un par de sucursales, en medio de crisis económicas y dificultades logísticas.
¿Qué hicieron los hermanos para cambiar esta situación? ¿Cómo transformaron unos cuantos locales de Domino’s Pizza en el mayor grupo restaurantero y de franquicias de México? Esta es la historia de los Torrado.
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El cheque sin fondos con el que los Torrado apostaron por Domino’s Pizza
En 1990, Alberto, Armando y Cosme Torrado rondaban apenas los 20 años cuando encontraron una oportunidad en la llegada de franquicias internacionales a México. Su apuesta fue Domino’s Pizza, una marca que comenzaba a abrirse paso en el país y que les ofrecía la posibilidad de entrar a un negocio con un modelo de expansión todavía novedoso para el mercado mexicano.
Los hermanos comenzaron con la operación de restaurantes y pronto quisieron ampliar su participación. Después de encargarse de la apertura de la cuarta sucursal de Domino’s Pizza en México, adquirieron los derechos para operar un territorio en el sur de la Ciudad de México.
Su desempeño llamó la atención de la compañía estadounidense, que comenzó a verlos como los candidatos ideales para hacerse cargo de la franquicia maestra en el país. Esto significaba pasar de administrar sus propios restaurantes a tener la posibilidad de expandir la marca mediante nuevos franquiciatarios.
Pero había un obstáculo que amenazaba con echar abajo sus planes. Para obtener esos derechos, Domino’s Pizza exigía 2.5 millones de dólares. Los Torrado apenas tenían 10% de esa cantidad. La oportunidad estaba frente a ellos, pero conseguir el dinero parecía una misión casi imposible para los tres jóvenes.
Fue entonces cuando los hermanos tomaron una decisión tan arriesgada como inesperada: entregaron un cheque sin fondos y pidieron una semana para reunir el capital. “Les dijimos: ‘ Aguanten una semanita en lo que conseguimos el dinero’”, contó hace algunos años Alberto Torrado para Expansión .
La apuesta funcionó. Con un crédito de su padre y el respaldo de otro socio, el empresario Miguel Quintanilla, consiguieron el financiamiento necesario para cerrar el acuerdo. Aquella negociación marcó el comienzo de una historia empresarial que terminaría por convertirse en Alsea.
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El modelo de negocio que sentó las bases de Alsea
Los hermanos Torrado entendieron que para expandir Domino’s Pizza en México no bastaba con abrir más sucursales. Necesitaban garantizar que todos sus restaurantes utilizaran los mismos ingredientes, mantuvieran la calidad y operaran con costos controlados.
Por eso, en 1992 fundaron Distribuidora e Importadora Alsea (DIA), un centro propio de distribución y logística que centralizó la compra de insumos, la preparación de la masa y el abastecimiento de sus pizzerías. Con esta estructura pudieron estandarizar la operación y facilitar la apertura de nuevos restaurantes.
El modelo enfrentó su primera gran prueba con la apertura comercial del TLCAN, la llegada de competidores internacionales y la crisis económica de 1994-1995. La eficiencia operativa y la relación con su socio estadounidense ayudaron a mantener el negocio en marcha.
La relación con Domino’s Pizza se mantuvo como una de las fortalezas del grupo. En 2018, Patrick Doyle, entonces CEO global de la cadena, reconoció el papel de los empresarios mexicanos y destacó la importancia de contar con los socios adecuados en cada mercado: “Y simplemente no hay mejor socio que Alsea”.
El siguiente paso fue institucionalizar el negocio. El 16 de mayo de 1997 constituyeron formalmente la sociedad y, el 25 de junio de 1999, Alsea debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave ALSEA. Así comenzó una nueva etapa para el grupo, que ya contaba con la estructura necesaria para sumar otras franquicias y expandirse a nuevos mercados.
Cómo los hermanos Torrado sumaron Starbucks, Vips y Burger King a su negocio
Con Domino’s Pizza consolidada en México, los hermanos Torrado comenzaron a buscar nuevas oportunidades de crecimiento. En 2002 dieron dos pasos importantes: incorporaron Burger King a su portafolio e introdujeron Starbucks en el país mediante una alianza con Starbucks Coffee International. Con ello, Alsea comenzó a diversificar su oferta y dejó de depender de una sola cadena.
La expansión continuó con Chili’s , en 2005, y P.F. Chang’s, en 2009. Ambas marcas ampliaron su presencia en el segmento de restaurantes de comida casual. En 2012, el grupo adquirió Italianni’s por 1,765 millones de pesos, una operación que fortaleció su posición en el mercado mexicano.
Uno de sus movimientos más importantes llegó en 2013, cuando acordó con Walmart de México la compra de su división de restaurantes, integrada por 360 establecimientos de Vips y El Portón. La operación se concretó en 2014 y permitió a Alsea sumar dos marcas con una larga trayectoria en el país.
Para entonces, los planes de los Torrado también apuntaban al extranjero. Alsea adquirió Grupo Zena, en España, en 2014, y Grupo Vips, en 2018, por 500 millones de euros . Con estas operaciones incorporó marcas como Foster’s Hollywood, Ginos, Vips Smart y TGI Fridays. También amplió la operación de Starbucks a Argentina, Chile, Colombia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
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¿Cuántas sucursales tiene Alsea en México?
Al cierre de 2025 , Alsea operaba 2,514 establecimientos en México, distribuidos entre ocho marcas de restaurantes y cafeterías. Domino’s Pizza y Starbucks concentraban la mayor parte de su operación, con 983 y 935 unidades, respectivamente.
- Domino’s Pizza: 983 sucursales
- Starbucks: 935 cafeterías
- Vips: 234 restaurantes
- Burger King: 172 restaurantes
- Italianni’s: 76 restaurantes
- Chili’s Grill & Bar: 75 restaurantes
- P.F. Chang’s: 29 restaurantes
- The Cheesecake Factory: 10 restaurantes
Alsea y la familia Torrado, entre los nombres más importantes del empresariado mexicano
El tamaño que Alsea alcanzó también se refleja en su posición dentro del sector empresarial mexicano. De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, la compañía ocupa el lugar 68, con ingresos anuales de 84,110 millones de pesos, 6% más que el año anterior.
La empresa también reporta una plantilla de 75,386 empleados, lo que la convierte en la número uno del sector restaurantero en México. Su operación abarca miles de establecimientos y algunas de las franquicias internacionales con mayor presencia en el mercado nacional.
El peso de la familia Torrado también se mantiene en la cúpula empresarial mexicana. Alberto Torrado Martínez, quien actualmente preside Alsea, ocupa el lugar 24 en el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión. Sus hermanos Armando y Cosme Torrado Martínez aparecen en las posiciones 62 y 68, respectivamente.
Tres décadas después de aquella negociación en la que los hermanos Torrado entregaron un cheque sin fondos para conseguir los derechos de Domino’s Pizza, el negocio se convirtió en un grupo que opera más de 2,500 establecimientos en México y tiene presencia en distintos mercados internacionales.
La apuesta que comenzó con unos cuantos restaurantes de pizza y un financiamiento conseguido a contrarreloj terminó por transformar a los Torrado en protagonistas de la industria restaurantera y construir uno de los mayores grupos de franquicias de América Latina.