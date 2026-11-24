El aumento en los precios de suscripción de plataformas de streaming hace que cada vez sea más difícil pagar los servicios de ellas. La Profeco compartió un estudio de mercado en el que analizó los precios y lo que ofrece cada una, con el objetivo de ayudar a que los consumidores tomen una decisión más informada a la hora de contratar.

De acuerdo con el anuario estadístico 2025 del IMCINE , el precio promedio de la suscripción mensual a plataformas pasó de 98 pesos en 2017 a 174 en 2025, representando un aumento nominal de casi 80% en menos de 10 años. Este incremento es superior al de la inflación general que, de acuerdo con la calculadora del Inegi , en el mismo periodo aumentó 57%. En ese mismo lapso el salario mínimo pasó de 80.04 a 315.04 pesos, un avance de 293%.

El estudio, publicado en la Revista del Consumidor de noviembre de este año, revisó los precios y servicios ofrecidos en 13 plataformas de video y tres de audio, comparando los planes más accesibles e identificando cuáles son las opciones qué ofrecen más alternativa de conectividad por menos dinero.