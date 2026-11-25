Otra muestra del avance de la región en la industria tecnológica es la creación de la Asociación Centroamericana de Data Centers y Tecnología de Datos (Acedac), un conglomerado de empresas con la finalidad de impulsar la industria en toda la zona y superar los retos energéticos, uno de los principales problemas que afectan a la industria en todo el mundo.
“Nuestro objetivo general es construir una comunidad regional sólida, representativa y activa que impulse el desarrollo técnico, comercial, sostenible y regulatorio del ecosistema de centros de datos y tecnologías de datos en Centroamérica”, comentó Laura Hangen, presidenta de la Acedac, al medio BNamericas.
Desde la perspectiva de Hangen, para el próximo año tienen definidos seis frentes principales: ampliar la participación del nicho promoviendo estándares y buenas prácticas; generar networking estratégico; activar mesas de trabajo por país y especialidad; construir una voz regional ante gobiernos, inversionistas, entes reguladores y educativos; desarrollar talento especializado; y posicionar a Centroamérica como un destino competitivo para inversión en infraestructura digital.
Esta organización, además, cuenta con un plan de trabajo mediante capítulos nacionales, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde comités especializados cubren temas como energía, climatización, conectividad, talento, ciberseguridad, sostenibilidad e inversión y política pública.
La creación de esta asociación, dijo Carolina Cortés Castillo, directora general de ICREA (International Computer Room Experts Association) y fundadora de la Acedac, abre la puerta a una colaboración más estructurada entre países, empresas y especialistas. “No se trata solo de acompañar el crecimiento del mercado, sino de impulsarlo de manera consciente, elevando los estándares, promoviendo la capacitación del talento local y fomentando la adopción de mejores prácticas internacionales”.