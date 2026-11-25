La infraestructura, conocida con el nombre PAN 1, busca responder a las crecientes necesidades de infraestructura tecnológica de las empresas. Se compone de una nueva sala diseñada para albergar racks de mayor densidad y soportar aplicaciones y cargas de trabajo que demandan cada vez más capacidad de procesamiento.

“Panamá tiene un papel estratégico como punto de conexión para los negocios y la economía digital de la región”, comenta Camarena, quien resalta que a partir de la expansión triplican la capacidad de cómputo, además de que “también refleja nuestra confianza en Panamá y en su potencial como hub digital regional”.

Para atender los cuestionamientos ambientales, la firma dijo que el centro contará con sistemas redundantes de energía y enfriamiento, equipos de respaldo y una infraestructura eléctrica diseñada para ofrecer altos niveles de disponibilidad y continuidad operativa .

Si bien la empresa no aportó montos de inversión, se trata de uno de los recientes anuncios que muestran un crecimiento en la industria panameña y que la posicionan como el segundo destino preferido en Centroamérica, solo después de México.

En enero de este año, EdgeMode y su socio, BlackBerry Alternative Investment Fund (BlackBerry AIF), instalaron un sitio de 1GW en Panamá, DC Tocumen, y tan solo un par de meses después, la misma EdgeMode anunció planes para dos desarrollos de centros de datos de IA de 1.2GW en el país.

Otro caso emblemático es el de la operadora de telecomunicaciones Tigo, que opera tres centros de datos en el país e invierte alrededor de 100 millones al año en el mercado, además de que ya trabaja en una cuarta instalación, aunque no todavía no hay detalles acerca de su capacidad o fecha de apertura.