Una investigación de 2025 titulada Assessing the Aftermath: the Effects of a Global Takedown against DDoS-for-hire Services, en la que participaron especialistas de las universidades de Cambridge, Edimburgo, Strathclyde e Illinois, señala que si bien la mayoría de los proveedores de ataques DDoS obtiene ingresos modestos, algunos de los mayores operadores generan miles de dólares al mes y acumulan ingresos de cientos de miles de dólares.

En el caso de Taylor, la ciberdelincuencia se convirtió en una fuente de ingresos desde los 12 años. Según relata, a los 14 ya poseía un reloj Rolex y, con el tiempo, sus actividades delictivas le permitieron acceder a automóviles de lujo y restaurantes exclusivos.

“Conducía el Lamborghini todos los días, iba a restaurantes exóticos (...) porque había llegado a ver millones de dólares en mi cartera de criptomonedas”, recuerda Taylor.

La comercialización de ataques informáticos también reduce la necesidad de que los compradores posean conocimientos avanzados de programación o infraestructura tecnológica propia.

“Lo preocupante no es únicamente que existan ataques DDoS, sino lo sencillo y económico que puede resultar hoy acceder a estas capacidades”, advierte Brandão e Silva.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por desarticular este mercado, el negocio muestra capacidad de recuperación. La investigación académica documenta que una operación policial internacional que comenzó en diciembre de 2022 consiguió reducir entre 20% y 40% el volumen mundial de ataques DDoS durante su primera fase. Sin embargo, el efecto de las intervenciones duró, como máximo, alrededor de seis semanas.

NETSCOUT, firma estadounidense especializada en seguridad de redes y protección contra ataques DDoS, registró más de 9.1 millones de ataques DDoS en 209 países y territorios durante el primer semestre de 2026. La cantidad de ataques de alta capacidad que detectó la compañía aumentó 1,286% respecto al año anterior.

“Los incidentes de alta capacidad ya no son anomalías, sino que se han convertido en algo habitual”, afirma Hardik Modi, vicepresidente de Ingeniería, Soluciones DDoS y del equipo de inteligencia sobre amenazas ASERT de NETSCOUT.