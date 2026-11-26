La empresa tiene un método para conseguirlo. Su objetivo es que los consumidores sientan que encuentran sus productos en todas partes, desde los videos de sus creadores favoritos hasta las recomendaciones que reciben en redes sociales. La estrategia busca que esa exposición constante despierte el interés y termine por convertirse en una necesidad de compra.

“Se trata de escoger a los creadores que para esa categoría, para ese producto tienen credibilidad y luego tienen el reach y poner la estrategia de medios detrás”, aseguró Diana Briceño, vicepresidenta de Marketing para Latinoamérica de SharkNinja.

La viralidad no es de suerte ni de chance. La viralidad nosotros la fabricamos Diana Briceño



La directiva explicó que la compañía tiene un playbook de marketing enfocado en redes sociales, creadores de contenido, influencers y, más recientemente, afiliados de plataformas como TikTok.

“La idea es llegar a ese nivel de ubiquity, que literal es como que yo sienta que estoy viendo este producto por todos lados, hasta el punto que las personas digan: ‘Wow, lo tengo que tener porque siento que me estoy quedando por fuera’”, explicó Briceño, en entrevista con Expansión.

La exposición digital también cumple otra función: presentar productos que buscan modificar hábitos de consumo y abrir nuevas categorías. Es el caso de Ninja Creami, la máquina para preparar helados en casa, y de los equipos para elaborar bebidas congeladas, que trasladan al hogar preparaciones que tradicionalmente se compraban en establecimientos especializados.

La compañía también utiliza a los creadores para explicar el funcionamiento de dispositivos menos conocidos, como las máscaras de luz LED para el cuidado de la piel, y mostrar sus beneficios y posibilidades de uso.

Para SharkNinja, el contenido no solo busca generar reconocimiento de marca, sino enseñar al consumidor para qué puede utilizar un producto que quizá no tenía contemplado comprar.