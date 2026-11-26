SharkNinja convirtió las redes sociales y el marketing con creadores de contenido en motores para acelerar la venta de sus electrodomésticos y otros productos en México. La compañía estadounidense trabaja con creadores, influencers y afiliados para conseguir que sus productos aparezcan de manera recurrente en las plataformas digitales, hasta generar una sensación de omnipresencia que despierte el deseo de compra.
“La viralidad no es suerte, nosotros la fabricamos”, la estrategia de SharkNinja para convertir popularidad en ventas
La empresa tiene un método para conseguirlo. Su objetivo es que los consumidores sientan que encuentran sus productos en todas partes, desde los videos de sus creadores favoritos hasta las recomendaciones que reciben en redes sociales. La estrategia busca que esa exposición constante despierte el interés y termine por convertirse en una necesidad de compra.
“Se trata de escoger a los creadores que para esa categoría, para ese producto tienen credibilidad y luego tienen el reach y poner la estrategia de medios detrás”, aseguró Diana Briceño, vicepresidenta de Marketing para Latinoamérica de SharkNinja.
La viralidad no es de suerte ni de chance. La viralidad nosotros la fabricamos
La directiva explicó que la compañía tiene un playbook de marketing enfocado en redes sociales, creadores de contenido, influencers y, más recientemente, afiliados de plataformas como TikTok.
“La idea es llegar a ese nivel de ubiquity, que literal es como que yo sienta que estoy viendo este producto por todos lados, hasta el punto que las personas digan: ‘Wow, lo tengo que tener porque siento que me estoy quedando por fuera’”, explicó Briceño, en entrevista con Expansión.
La exposición digital también cumple otra función: presentar productos que buscan modificar hábitos de consumo y abrir nuevas categorías. Es el caso de Ninja Creami, la máquina para preparar helados en casa, y de los equipos para elaborar bebidas congeladas, que trasladan al hogar preparaciones que tradicionalmente se compraban en establecimientos especializados.
La compañía también utiliza a los creadores para explicar el funcionamiento de dispositivos menos conocidos, como las máscaras de luz LED para el cuidado de la piel, y mostrar sus beneficios y posibilidades de uso.
Para SharkNinja, el contenido no solo busca generar reconocimiento de marca, sino enseñar al consumidor para qué puede utilizar un producto que quizá no tenía contemplado comprar.
La apuesta por crear nuevos hábitos no se limita a la comunicación. SharkNinja mantiene un ritmo constante de innovación y lanza productos nuevos más de un par de veces al mes y trabaja tanto en el desarrollo de categorías como en la mejora de los artículos que ya tiene en el mercado.
Briceño explicó que buscan perfeccionar productos existentes para que funcionen de manera más eficiente, pero también para que el consumidor perciba una mejora concreta en su vida cotidiana.
Una licuadora, por ejemplo, no solo debe ofrecer más funciones, sino conseguir que una preparación sea más rápida o que una salsa tenga una mejor textura.
La Ninja Creami ilustra el alcance que puede tener esa apuesta. Antes de su lanzamiento, la preparación de helados en casa era una actividad con una demanda limitada, pero la empresa decidió entrar en ese segmento y desarrollar el hábito de consumo.
“Hoy en día la categoría de máquinas de hacer helado en la casa se creó y creció gracias a nosotros”, afirmó Briceño.
Después llegó la máquina para preparar bebidas congeladas, otro producto con el que SharkNinja trasladó al hogar una experiencia que antes requería acudir a establecimientos externos.
Para la directiva, la compañía no se limita a competir por la participación que ya existe en una categoría, también intenta crear nuevas oportunidades de consumo.
México como escaparate regional
El mercado mexicano tiene un papel particular dentro de esta estrategia. Además de ser uno de los mercados prioritarios para SharkNinja, funciona como una plataforma para llevar sus campañas a otros países latinoamericanos, debido al alcance regional de sus creadores de contenido.
Briceño señaló que los contenidos producidos por influencers mexicanos, desde perfiles pequeños y medianos hasta celebridades, suelen llegar a consumidores de países como Colombia y Venezuela.
México se vuelve como nuestro motor de comunicar mensajes en todo Latinoamérica
La directiva explicó que el país ha sido un punto de atención para SharkNinja durante los últimos dos años y que su importancia ya se refleja en las discusiones de liderazgo de la empresa, donde México se menciona al mismo nivel que Estados Unidos y Reino Unido.
“El consumidor mexicano es tomado en cuenta para nuestra innovación de producto y de marketing y de todas nuestras innovaciones, de la misma manera como es tomado en cuenta el consumidor de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Canadá”, explicó.
Aunque Briceño aseguró que la compañía registra un crecimiento acelerado en ingresos y participación de mercado en México, no detalló cifras de ventas ni tasas de crecimiento para el país. Sin embargo, identificó al comercio electrónico como uno de los principales motores de ese avance.
Los resultados que estamos viendo en México han sido espectaculares. Estamos creciendo a niveles exponenciales en el mercado y en market share
La compañía trabaja con plataformas como Amazon y Mercado Libre, además de su propio sitio de venta directa, sharkninja.com.
A estos canales se sumó TikTok Shop , que recientemente comenzó a operar como una alternativa adicional para llegar a los consumidores mexicanos.
La apuesta digital convive con acuerdos comerciales con cadenas físicas como Walmart, El Palacio de Hierro y Liverpool. Briceño explicó que la empresa parte de que el consumidor no tiene un comportamiento lineal y puede preferir comprar por internet por comodidad, pero también acudir a una tienda para ver y tocar un producto antes de decidirse.
“Queremos estar donde esté el consumidor”, resumió la directiva.
Crecimiento que se refleja en las ventas globales
La apuesta por ampliar el alcance de sus marcas ocurre mientras SharkNinja registra un crecimiento de doble dígito a escala internacional.
En el tercer trimestre de 2026, sus ventas netas aumentaron 21.2% anual, hasta 1,976.4 millones de dólares, mientras que las ventas internacionales avanzaron 25.2%, a 662.7 millones de dólares.
Por categorías, los mayores avances se registraron en productos de belleza y ambiente del hogar, cuyas ventas crecieron 45.8%, hasta 276.1 millones de dólares, impulsadas por los dispositivos para el cuidado de la piel, purificadores de aire y ventiladores.
La división de cocina y bebidas aumentó 36.6%, a 597.7 millones de dólares, con el impulso de la cafetera Ninja Luxe Café y el desempeño de Ninja Crispi. En tanto, la preparación de alimentos creció 18.3%, hasta 485.5 millones de dólares, mientras que los aparatos de limpieza avanzaron 4.1%, a 617.2 millones.
Los resultados muestran que el crecimiento de SharkNinja ya no depende exclusivamente de los productos por los que ganó reconocimiento, como las aspiradoras, sino de categorías que amplían su presencia en la cocina , el cuidado personal y otras actividades dentro del hogar.
La empresa elevó además su previsión de crecimiento de ventas para 2026 a un rango de entre 18 y 19%, frente al 16 y 17% que estimaba anteriormente.
El desempeño de la compañía también contrasta con un entorno de consumo menos dinámico. Al preguntarle por las perspectivas para México en 2027, Briceño sostuvo que SharkNinja ha conseguido crecer por encima del mercado y que no toma el comportamiento actual de una categoría como un límite para sus planes.
La directiva no adelantó una tasa de crecimiento para el próximo año, pero señaló que, incluso si el mercado se desacelera por factores económicos o políticos, la compañía no modifica sus objetivos a partir de las estadísticas generales de consumo.
“Nosotros no nos limitamos por la data que vemos del mercado ahora o por si la categoría no está creciendo o si la categoría es pequeña, porque nosotros creamos nuestro propio destino”, afirmó.