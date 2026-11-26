¿Qué logros ha tenido Space X, empresa de Elon Musk?
SpaceX debutó en bolsa en junio, recaudando unos 85,700 millones de dólares y lo que llevó a convertir a Elon Musk en el primer billonario en dólares del mundo. En la escala numérica utilizada en español, esa cifra equivale a un trillonario.
El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.
"SpaceX quiere ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo.
"Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes", añadió.
Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York.
SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".
SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX. Esta es la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos, caracterizada por concentrar empresas de alta tecnología.
Actinver señala que para invertir desde México se puede hacer mediante la compra directa de acciones en el Nasdaq Stock Market o en valores de cualquiera de sus índices. Al ser una bolsa electrónica, es posible consultar el comportamiento de los títulos, así como comprar o vender acciones.