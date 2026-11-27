La compañía presentó una reclamación por derechos de autor ante GitHub, plataforma utilizada por desarrolladores para almacenar y compartir código. Como resultado, fueron retirados 3,007 repositorios, entre ellos el proyecto original y miles de copias derivadas.

Así intentaron llevar GTA 6 a PC

De acuerdo con el documento publicado por GitHub el 24 de noviembre, los archivos de una versión de GTA 6 para Xbox Series fueron difundidos sin autorización el 20 de noviembre. Un día después apareció Leonida.

A diferencia de un emulador convencional, que busca reproducir el funcionamiento de una consola en otro dispositivo, la recopilación consiste en adaptar el código de un programa para que pueda ejecutarse en una plataforma distinta de aquella para la que fue desarrollado.

El objetivo de Leonida era conseguir que GTA 6 funcionara de manera nativa en computadoras con Windows . Según PC Gamer, los responsables del proyecto lograron mostrar lo que parecía ser la pantalla de inicio del videojuego durante una transmisión en directo. Sin embargo, el programa dejó de funcionar poco después, por lo que no se consiguió demostrar la existencia de una versión completamente jugable.

¿Por qué bloquearon el proyecto?

Aunque Leonida no distribuía directamente los archivos filtrados del videojuego, solicitaba a los usuarios que proporcionaran los correspondientes a la versión de Xbox. Take-Two argumentó que esta condición no eximía de responsabilidad a sus desarrolladores, debido a que el propósito del proyecto estaba relacionado con la utilización de material distribuido sin autorización.

La compañía también señaló que la iniciativa contravenía los términos de servicio de Rockstar Games , que restringen prácticas como la ingeniería inversa, la descompilación y la creación de obras derivadas sin autorización expresa.

Para solicitar la retirada del contenido, Take-Two recurrió a la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una legislación estadounidense que permite a los titulares de derechos de autor solicitar a las plataformas digitales la eliminación de material presuntamente infractor.

GitHub aplicó la medida a toda la red de repositorios vinculados con Leonida. No obstante, esto no significa que hayan desaparecido todos los intentos de adaptar el videojuego a computadoras.

