“Estamos dispuestos a esforzarnos para hacer que esto suceda”, dijeron destacando el hecho de que la organización provocó una mayor discusión en torno a las condiciones laborales, derechos de los trabajadores y contratos.
Asimismo, resaltaron que si bien la sindicalización habría marcado un “camino hacia una maytor democracia en el lugar de trabajo”, también dijeron que quedan más rutas para explorar y lograr cambios tangibles que mejoren su vida cotidiana.
“Seguiremos luchando para tener voz y voto. Por transparencia en los pagos, pago de horas extraordinarias estipulado por contrato y protecciones frente a la IA y los despidos", sentenciaron en su mensaje.
¿Por qué los empleados de Rockstar buscaban formar un sindicato?
Por un lado, la cultura de trabajo, de acuerdo con un artículo del programador de Rockstar, Nestor Uriarte, en The Guardian, fomenta un entorno de estrés que la firma ha fomentado a lo largo de los años y de los diversos títulos en los que han trabajado, incluidas otras exitosas franquicias, como Red Dead Redemption 2.
También cita las declaraciones de un excodirector del estudio, Dan Houser, quien afirmó que el equipo de guionistas llegó a trabajar “100 horas semanales” en desarrollos anteriores, una práctica conocida en la industria como crunch.
“Con un sindicato fuerte podríamos asegurarnos de que no se vuelva a este sistema”, dijo Uriarte. “Ya hemos visto la introducción del pago de horas extras, y ahora queremos seguir presionando para garantizar que cada hora trabajada en nuestro sector sea una hora remunerada”.
No obstante, el argumento de mayor peso para iniciar esta acción fue el despido de 31 empleados que, de acuerdo con Rockstar, se debió a la filtración de información del videojuego. No obstante, la IWGB argumentó que se trató de una medida para acallar sus esfuerzos sindicalistas.