La cifras también revelaron una participación del 93% de los 1,544 trabajadores de las cinco filiales en la región (Edimburgo, Leeds, Lincoln, Dundee y Londres); solo 381 votaron a favor de la creación del organismo.

A pesar del resultado, la IWGB comentó en un comunicado posterior que los trabajadores de la empresa que abogaron por la sindicalización continuarán organizándose aun sin el reconocimiento formal tras la votación.

Por su parte, la responsable de publicación de Rockstar Games, Jennifer Kolbe, dijo en un comunicado a IGN que estaba orgullosa de su equipo, de la cultura de trabajo que han construido y del lanzamiento de GTA 6, que generó ventas minoristas estimadas por 3,790 millones de dólares únicamente al cierre de su primer día.

“Este resultado refleja el firme apoyo de nuestro equipo a mantener las relaciones directas, la colaboración y el diálogo que han contribuido a que Rockstar sea una compañía tan innovadora y sólida. De cara al futuro, estamos entusiasmados por seguir construyendo sobre todo lo que hemos conseguido juntos”, dijo Kolbe.

The power to shape our working lives has always been, and always will be, in our hands pic.twitter.com/WIigaAP8Eh — IWGB (@IWGBunion) November 26, 2026





¿Se acaban los esfuerzos sindicalistas en Rockstar?

“Para cualquiera en Rockstar que crea en un entorno laboral, sector y sociedad más justos, esto no es una señal para retroceder; es una señal para reafirmar con mayor fuerza aquello que defendemos”, escribieron.

También agregaron que si bien cientos de compañeros votaron a favor del sindicato, también reconocieron que necesitan realizar más trabajo para fomentar el entendimiento de sus propuestas y ganar la confianza de más personas al interior de la firma.