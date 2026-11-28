“Actualmente nos encontrarnos trabajando en toda la zona para identificar el origen de esta afectación y corregirla de manera definitiva. Seguiremos agilizando las labores de mantenimiento que tu servicio sea restablecido lo más pronto posible”, respondió la empresa a través de su cuenta de X a un usuario.

La mayor cantidad de problemas se dieron a conocer alrededor de las 14:45. (Foto: Captura de pantalla)





Telcel compensó a sus usuarios por fallas de hace una semana

El miércoles de esta semana, Telcel anunció una compensación a sus usuarios afectados por las fallas del pasado viernes 20, cuando miles de reportes dieron cuenta de problemas para realizar llamadas y conectarse a internet desde el celular.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la compañía detalló cómo beneficiará a sus clientes de prepago y pospago. Te explicamos quiénes recibirán los megas gratis, cuántos les corresponden y cuándo podrán utilizarlos.

La compañía realizará una bonificación voluntaria a los usuarios que experimentaron fallas en el servicio en localidades de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo.

Dependiendo del esquema de contratación que tengas con Telcel, recibirás una de las siguientes compensaciones:

Prepago: 300 MB adicionales para quienes utilizan el servicio mediante recargas de saldo.

Pospago: 500 MB adicionales para quienes tienen contratado un plan con facturación periódica.

Ambas bonificaciones tendrán una vigencia de 30 días naturales y se aplicarán de manera automática, por lo que no tendrás que presentar una solicitud ni realizar ningún trámite ante la compañía.