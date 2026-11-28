Los usuarios de Totalplay han reportado fallas en el servicio de internet de la empresa. Algunas personas argumentan una caída generalizada de su internet, mientras que otras mencionan que sus plataformas digitales cargan lento.
Downdetector, la plataforma para reportar fallas de diferentes servicios, comenzó a registrar más incidencias alrededor del mediodía de este sábado 28 de noviembre y la mayor cantidad de problemas se dieron a conocer alrededor de las 14:45 y hasta la publicación de esta nota no han disminuido significativamente.
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“Actualmente nos encontrarnos trabajando en toda la zona para identificar el origen de esta afectación y corregirla de manera definitiva. Seguiremos agilizando las labores de mantenimiento que tu servicio sea restablecido lo más pronto posible”, respondió la empresa a través de su cuenta de X a un usuario.
Telcel compensó a sus usuarios por fallas de hace una semana
El miércoles de esta semana, Telcel anunció una compensación a sus usuarios afectados por las fallas del pasado viernes 20, cuando miles de reportes dieron cuenta de problemas para realizar llamadas y conectarse a internet desde el celular.
Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la compañía detalló cómo beneficiará a sus clientes de prepago y pospago. Te explicamos quiénes recibirán los megas gratis, cuántos les corresponden y cuándo podrán utilizarlos.
La compañía realizará una bonificación voluntaria a los usuarios que experimentaron fallas en el servicio en localidades de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo.
Dependiendo del esquema de contratación que tengas con Telcel, recibirás una de las siguientes compensaciones:
Prepago: 300 MB adicionales para quienes utilizan el servicio mediante recargas de saldo.
Pospago: 500 MB adicionales para quienes tienen contratado un plan con facturación periódica.
Ambas bonificaciones tendrán una vigencia de 30 días naturales y se aplicarán de manera automática, por lo que no tendrás que presentar una solicitud ni realizar ningún trámite ante la compañía.