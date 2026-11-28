¿De qué trata ‘You can See Everything’ y qué dice la crítica sobre el documental?
Luego de tres años del veredicto, los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim estrenaron el documental You Can See Everything. un trabajo que sigue a Holmes durante las semanas previas a que la empresaria comenzara a cumplir su condena en una prisión federal de Estados Unidos por defraudar a inversores.
El filme cuenta con un promedio de 97 en Metacritic, que reúne la opinión de medios especializados en cine y entretenimiento. Rolling Stone, por ejemplo, dijo que tras ver el documental “probablemente no tengas ni idea de lo que acabas de ver, aparte de que es sencillamente, descaradamente, descaradamente brillante”.
The Guardian señaló que You Can See Everything es, de alguna manera, más impactante, retorcida, espinosa y reveladora de lo que se anunciaba: un laberinto de espejos psicológicos estupefacto y gloriosamente desestabilizador, una emocionante colisión única en la vida entre director y sujeto.
El Wall Street Journal, un referente en los medios de negocios, dijo: “Lo que pocos discutirían es que You Can See Everything es ingenioso, complejo y cautivador: un documental que no solo se distingue del formato habitual, sino que lo supera”.
¿Cuándo saldrá de prisión Elizabeth Holmes?
Se prevé que la liberación definitiva de Holme ocurra el 22 de febrero de 2030. No obstante, primero deberá ser trasladada a un centro de transición de mínima seguridad en Bryan, Texas, el 23 de febrero de 2027.
La condena de Holmes fue reducida de 135 a 123 meses, luego de que un juez federal determinó que reunía los requisitos para una reducción retroactiva conforme a las directrices de sentencia para infractores sin antecedentes penales obtenida en marzo de este año.
De hecho, Holmes solicitó la liberación anticipada al presidente Donald Trump y sus abogados argumentaron el año pasado que había “mantenido un historial excelente después de la sentencia” y no había recibido ni una sola amonestación o infracción disciplinaria durante su encarcelamiento.