Su relevancia en el panorama tecnológico, entonces, fue creciendo. De acuerdo con The New York Times, construyó su imagen pública alrededor de su voz “inusualmente grave, una mirada intensa y un uniforme de suéteres negros de cuello alto que pretendedían evocar a Steve Jobs”.

Durante su etapa como directora ejecutiva y presidenta de Theranos, Holmes fue descrita como una persona persuasiva e inspiradora. Asimismo, cuando llegaron las primeras acusaciones hacia su empresa, ella se dedicó a defenderla y rechazaba cualquier crítica, pues decía que la empresa estaba cambiando al mundo.

Su éxito también tuvo efectos en la percepción de seguridad que tenía respecto a la gente a su alrededor, pues el mismo diario estadounidense resalta que instaló vidrios a prueba de balas en su oficina y viajó en avión o con chofer y una escolta de seguridad.

La propuesta que representaba Theranos resultó muy atractiva para diferentes inversionistas. Holmes incluso llegó a asociarse con con la cadena de farmacias Walgreens y atrajo la atención de los exsecretarios de Estado de EU, Henry Kissinger y George Shultz, así como del magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch, quienes creyeron sus ideas.

¿Cómo funcionaba el fraude de Theranos y su máquina Edison?

La empresa aseguraba que su innovación, bautizada como Edison, sería un “laboratorio en casa”, una concepción que contribuyó a que Theranos alcanzara una valoración de 9,000 millones de dólares en 2014, pero en octubre del año siguiente una investigación de The Wall Street Journal comenzó con la serie de revelaciones que mostraron los fraudes detrás de la empresa.

En la pesquisa se puso en duda las capacidades de la máquina de Theranos y a partir de entonces el Departamento de Salud de Estados Unidos comenzó una investigación en su contra, la cual también dio pie a demandas por parte de médicos o pacientes mal diagnosticados, así como de los inversionistas por el delito fraude.