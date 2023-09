El IPN y la UAM regalarán lentes para ver Eclipse solar

Lentes para ver el Eclipse de Sol en la UAM

La UAM comenzó la entrega el 19 y 22 de septiembre, aunque también lo hará el 4 y 6 de octubre.

En la Ciudad de México se entregarán lentes especiales en las instalaciones de la UAM Unidad Xochimilco ubicada en: Calzada del Hueso 1100, Coapa, Villa Quietud, Coyoacán, 04960 Ciudad de México.

El viernes 6 de octubre las personas que deseen adquirir un par deberán acudir a la Rectoría General de la "casa abierta al tiempo", que se encuentra en: Prolongación Canal de Miramontes 3855, Coapa, Los Colorines, Tlalpan, 14387 en la CDMX.

En el marco del eclipse solar anular 🌞🌙 de este año, tendremos actividades para ti en las diferentes unidades y Rectoría General 🖤

.

🗓 19 y 22 de septiembre; 4 y 6 de octubre

⌚ 13:50 a 16:00 h

. #UAM #50UAM #ConocimientoUAM #Eclipse @ConocimientoUAM pic.twitter.com/tmPRY4V4Jw — UAM (@lauammx) September 15, 2023

Además, estas mismas fechas habrá actividades y talleres relacionados con este fenómeno astronómico.

El eclipse solar anular que recibe su nombre debido a que la sombra de la Luna no se verá tan grande y, por tanto, no cubrirá todo el Sol, dejará un enorme anillo luminoso, no se repetirá sino hasta dentro de 33 años.

En la CDMX, el eclipse se verá en un 70%, es decir, será parcial.

Observación masiva en el Poli

En tanto, en el planetario Luis Enrique Erro, se repartirán 2, 500 lentes especiales y certificados para observar el fenómeno astronómico y poder ser partícipe de esta observación masiva.

En esta sede, se instalarán telescopios especiales para presenciar el eclipse de forma indirecta, ya que a simple vista, podría dañar la retina. La observación del eclipse comenzará a las 08:30 hrs y terminará a las 13:00 hrs.

“Lo que el planetario Luis Enrique Erro ofrece a su público es la experiencia de participar en un evento astronómico de una manera pedagógica y entretenida’’, aseguró el jefe de Departamento Editorial, Difusión de Ciencia y Tecnología del IPN, Daniel de la Torre Guzmán.