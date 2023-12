La historia del peso en México: ¿por qué se llama así?

El peso mexicano es una de las cuatro monedas más intercambiada de las economías emergentes. Esta característica lo ha convertido en una divisa preferida por los operadores para invertir, detalla el portal México, Cómo Vamos.

¿Por qué se llama peso?

De acuerdo a la “Guía de Forasteros y repertorio de conocimientos útiles”, de Juan Nepomuceno Almonte, el origen del peso se remonta a la época de la colonización española, cuando se estableció la Casa de Moneda de México en 1535. Esta moneda contenía 27 gramos y medio de plata y fue llamada Real de a ocho o peso duro, el cual dejó atrás la moneda de poca calidad que circulaba anteriormente.

La primera moneda que se acuñó en México fue el Real. Posteriormente en 1863, se introdujo el peso como moneda oficial, obteniendo reconocimiento internacional por su alto valor, debido a la abundancia de plata y oro en el país.

El nombre de peso derivó de cuando no existían monedas para realizar las transacciones, y los pagos se hacían “al peso” de una unidad de metales, mediante una balanza. Esta unidad de medida era llamada “peso de oro” de forma común.

“La Casa de Moneda de México es uno de los establecimientos que en todos tiempos han llamado la atención de los estrangeros (sic) y que ha sido célebre en todo el mundo, por la prodigiosa cantidad de metales preciosos que en ella se han acuñado”, detalla Nepomuceno Almonte.

“Hasta catorce años después de la conquista, es decir, hasta el año 1535 no se conoció en México otra moneda, que la labrada en España; más como la que venía no bastaba para el comercio en sus diferentes cambios, se valían de plata sin labrar, haciendo piezas pequeñas de un peso convenido, y de aquí viene el nombre de pesos que antes no se conocía en la moneda”, agrega.

Nació oficialmente el nuevo peso

A inicios de la década de los 90, en un intento por controlar la inflación y estabilizar la economía, se introdujeron los "nuevos pesos" cuyo valor equivalía a 1,000 pesos antiguos, sin embargo, en 1994 llegó el "Efecto Tequila", una de las peores crisis económicas de la historia de México, en la que el peso perdió más de la mitad de su valor en cuestión de semanas.