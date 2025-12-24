¿Qué se festeja el 24 de diciembre? Dudas frecuentes del nacimiento de Jesús

¿Cuándo nació Jesús realmente?

La respuesta rápida es que el 25 de diciembre, pues supuestamente de ahí se deriva que se lleven a cabo los festejos de Navidad, sin embargo no existe un registro que apunte que fue en esa fecha en la que nació Jesús.

En realidad la fecha fue seleccionada por la iglesia cristiana con el fin de tener un día para celebrar el nacimiento de Jesús, pero ninguno de los textos evangélicos señala en concreto el 24 o 25 de diciembre.

Es decir, no existe una respuesta explícita de la fecha de nacimiento de Jesús.

¿Cuál es el origen de la Navidad?

La teoría más aceptada es que la fecha coincide con las celebraciones romanas a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Las Saturanles, eran festejos paganos que se daban entre el 17 y 23 de diciembre, para coincidir con el solsticio de invierno en Europa.

La iglesia aprovechó esta fecha existente para convertir a los romanos paganos en cristianos. En el año 440 el papa León Magno conmemoró la fecha como Navidad y en 529 la festividad fue declarada como oficial en el Imperio Romano.

¿Santa Claus es real?

Santa Claus o San Nicolás está basado en una figura real, se trata del obispo cristiano de origen griego Nicolás de Bari, que vivió en el siglo IV. Se cree que nació aproximadamente en el año 280 en Mira, una ciudad del Distrito de Licia, en la actual Turquía.

Era hijo de una familia acomodada, pero con la llegada de la paste negra, sus padres fallecieron. Según se cuenta, ante esto, Nicolás repartió sus bienes para ayudar a otros que lo necesitaban y se enfrentaban a la enfermedad. Más tarde se fue a vivir con su tío, quien era el obispo de Mira, y se enlistó como sacerdote. Luego de la muerte de su tío, él fue elegido para reemplazarlo.