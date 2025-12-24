Publicidad

Tendencias
Tendencias

¿Qué se festeja el 24 de diciembre? Dudas frecuentes del nacimiento de Jesús

La Navidad es una fecha esperada por muchas personas, pero hay varias preguntas frecuentes de las que querrás saber la respuesta, como el verdadero origen de esta celebración.
mié 24 diciembre 2025 01:04 PM
Por qué se celebra la Navidad y otras dudas frecuentes del 24 y 25 de diciembre.
Estas son algunas dudas comunes sobre las festividades del 24 y 25 de diciembre. (iStock | Antonio Marquez Lanza)

Los festejos del 24 y 25 de diciembre se acercan, y además de la celebración, nunca está de más conocer la historia del porqué se llevan a cabo estas fiestas; además pueden ser temas de conversación con tus seres queridos.

En víspera de las celebraciones decembrinas, te damos a conocer algunos datos sobre estos festejos que tal vez no conocías.

¿Cuándo nació Jesús realmente?

La respuesta rápida es que el 25 de diciembre, pues supuestamente de ahí se deriva que se lleven a cabo los festejos de Navidad, sin embargo no existe un registro que apunte que fue en esa fecha en la que nació Jesús.

En realidad la fecha fue seleccionada por la iglesia cristiana con el fin de tener un día para celebrar el nacimiento de Jesús, pero ninguno de los textos evangélicos señala en concreto el 24 o 25 de diciembre.

Es decir, no existe una respuesta explícita de la fecha de nacimiento de Jesús.

¿Cuál es el origen de la Navidad?

La teoría más aceptada es que la fecha coincide con las celebraciones romanas a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Las Saturanles, eran festejos paganos que se daban entre el 17 y 23 de diciembre, para coincidir con el solsticio de invierno en Europa.

La iglesia aprovechó esta fecha existente para convertir a los romanos paganos en cristianos. En el año 440 el papa León Magno conmemoró la fecha como Navidad y en 529 la festividad fue declarada como oficial en el Imperio Romano.

¿Santa Claus es real?

Santa Claus o San Nicolás está basado en una figura real, se trata del obispo cristiano de origen griego Nicolás de Bari, que vivió en el siglo IV. Se cree que nació aproximadamente en el año 280 en Mira, una ciudad del Distrito de Licia, en la actual Turquía.

Era hijo de una familia acomodada, pero con la llegada de la paste negra, sus padres fallecieron. Según se cuenta, ante esto, Nicolás repartió sus bienes para ayudar a otros que lo necesitaban y se enfrentaban a la enfermedad. Más tarde se fue a vivir con su tío, quien era el obispo de Mira, y se enlistó como sacerdote. Luego de la muerte de su tío, él fue elegido para reemplazarlo.

Su fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, según se cuenta, un empobrecido hombre padre de tres hijas no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Al carecer las muchachas de la dote, parecían condenadas a ser "solteronas". Enterado de esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. La leyenda apunta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, quien entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que colgaban sobre la chimenea para secarlos.

¿Dónde está Belén?

Es una ciudad ubicada en el centro de Palestina, situada a unos 9 km al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea.

¿Quiénes eran los Reyes Magos?

Melchor, Gaspar y Baltazar, mejor conocidos como los tres Reyes Magos, son descritos en el Evangelio de Mateo de la siguiente manera:

“Unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: '¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle'”.

En la antigüedad se le decía “magos” a los “sabios", considerando que mencionan haber seguido una estrella, se cree que estaban instruidos en astrología o en la ciencia de la navegación.

A partir del siglo VIII, los Reyes Magos recibieron nombres, con algunas variaciones. Los primeros fueron Bithisarea, Melchior y Gathaspa. Los nombres con los que los conocemos actualmente fueron asignados en el siglo IX por el historiador Agnello, en su obra “Pontificalis Ecclesiae Ravennatis”.

