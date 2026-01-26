Efemérides de febrero 2026: ¿qué se celebra en México además del día del amor y la amistad?

1 febrero 2007: Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2 de febrero: Día de la Candelaria. De acuerdo con la iglesia católica, se festeja 40 días después del nacimiento de Jesucristo, por lo que la Virgen María llevó candelas a la Iglesia para que estas fueran bendecidas. En la época de la Conquista se combinó con la celebración de la temporada de siembra, por lo que es una tradición llevar al Niño Dios a la iglesia y comer tamales.

3 febrero 1939: Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El 23 de enero de 2026, dio a conocer el descubrimiento arqueológico más importante de la década , de acuerdo a la misma institución. Una tumba zapoteca que data del año 600 de nuestra era.

La tumba está localizada en los Valles Centrales del estado de Oaxaca y, por su riqueza arquitectónica y pictórica, aporta información de alto valor sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de esta civilización prehispánica.

4 febrero 1957: Muere Miguel Covarrubias, pintor, caricaturista y museógrafo.