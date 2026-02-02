¿Hoy abren los bancos por ser 2 de febrero día festivo en México?

El primer fin de semana largo será desde el viernes 30 de enero porque es el último viernes del mes y que se dedica al Consejo Técnico Escolar (CTE) en las escuelas de educación básica pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El lunes 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria dentro de la comunidad católica del país, y que se caracteriza por la degustación de tamales que deberán hacer o comprar las personas a quienes les salió la figura del Niño Dios en la Rosca de Reyes.