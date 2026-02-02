Los mexicanos están por disfrutar del primer megapuente de 2026, gracias a la conmemoración 109 de la Promulgación de la Constitución, además de que se junta con una festividad religiosa y un día sin clases en las escuelas públicas del país.
¿Hoy abren los bancos por ser 2 de febrero día festivo en México?
El primer fin de semana largo será desde el viernes 30 de enero porque es el último viernes del mes y que se dedica al Consejo Técnico Escolar (CTE) en las escuelas de educación básica pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El lunes 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria dentro de la comunidad católica del país, y que se caracteriza por la degustación de tamales que deberán hacer o comprar las personas a quienes les salió la figura del Niño Dios en la Rosca de Reyes.
Sin embargo, los motivos del puente largo están en la 109 conmemoración del Aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana que se celebra cada 5 de febrero y que entró en vigor en mayo de 1917.
Día de la Constitución mexicana
Es comúnmente conocido como el "Día de la Constitución mexicana", que es la "Carta Magna" del país.
“Por ser un día festivo, la mayoría de las empresas, escuelas y oficinas de gobierno están cerradas durante el día”, recuerda la página oficial de la Constitución mexicana.
¿Hay bancos el lunes 2 de febrero?
No, las instituciones bancarias cierran, de acuerdo con lo establecido por la CNBV y que se publicó en el DOF , y que tiene dentro de estas fechas el lunes 2 de febrero de 2026. Sin embargo, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes bancarios.
Principales aportaciones de la Constitución mexicana
- Se ratificó el sistema de elecciones directas
- Se decretó la no reelección presidencial
- Se otorgó mayor autonomía al Poder Judicial
- Se otorgó mayor soberanía a las entidades de la Federación
- Se creó el municipio libre
- Se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra
- Se determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la libertad de expresión
- Se estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas y la libertad de asociación de los trabajadores