El sabor de Culinaria Chic impulsa la nueva escena gastronómica en México

La receta secreta
Grupo Culinaria Chic entiende la gastronomía desde una perspectiva integral. Su misión es mantenerse dentro de las mejores experiencias del país, ofreciendo alimentos y bebidas de clase mundial junto con un servicio personalizado y cercano.
Y su visión es clara: consolidar una empresa gastronómica sustentable, reconocida por su calidad, su innovación y su compromiso con la gente que la hace posible.
El grupo se rige por valores sólidos —disciplina, trabajo en equipo, honestidad, respeto y mejora continua—, los cuales han sido vitales para construir una cultura organizacional que inspira confianza tanto en colaboradores como en comensales.
“Nuestro equipo es la base de todo lo que hacemos. Cada plato cuenta una historia que inicia con el talento de nuestra gente”, destacó la chef Cuqui Martínez.
Mirando hacia el futuro
Tras afianzar su presencia en la Ciudad de México, Grupo Culinaria Chic se prepara para dar su siguiente gran paso con la apertura de Casa Maravilla en San Miguel de Allende, un nuevo proyecto que promete combinar el encanto del Bajío con la propuesta gastronómica y estética que lo caracteriza.
Con esta expansión, el grupo reafirma su compromiso de llevar la hospitalidad y el sabor mexicano a nuevos destinos, manteniendo siempre el sello de cocinar con pasión, elegancia y propósito.
Grupo Culinaria Chic no solo representa un nombre dentro de la alta cocina mexicana; representa una filosofía que busca emocionar, inspirar y elevar cada experiencia a su máxima expresión.
Para sus fundadores, comer bien es un arte, pero hacer sentir bien es una forma de vida.