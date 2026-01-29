Publicidad

El sabor de Culinaria Chic impulsa la nueva escena gastronómica en México

El motor de esta historia de éxito es una filosofía de excelencia, hospitalidad, servicio y propósito que define cada platillo.
jue 29 enero 2026 09:06 AM
Chefs Abel Hernández y Cuqui Martínez
Liderado por los chefs Abel Hernández y Cuqui Martínez, el objetivo del grupo es expandir su modelo de negocio a nuevos destinos. (Cortesía)

En una industria donde la excelencia no admite atajos, Grupo Culinaria Chic se ha posicionado como uno de los referentes más sofisticados de la gastronomía mexicana contemporánea.

Detrás de esta historia de sabor, disciplina y hospitalidad se encuentran los chefs Abel Hernández y Cuqui Martínez (Nasheli Martínez), una dupla que ha logrado combinar técnica y emoción para construir un grupo restaurantero con identidad propia.

“La buena cocina no es solo cuestión de sazón, sino de generosidad”, afirmó Hernández al recordar los inicios que dieron forma a una visión que hoy trasciende cocinas y fronteras.

Una trayectoria con propósito

La historia comenzó en 2009. Con la apertura de C25, su primer restaurante, Abel Hernández y Cuqui Martínez rápidamente capturaron la atención de los paladares más exigentes de la Ciudad de México.

A partir de ahí, el crecimiento fue natural: cada nuevo concepto nació como una extensión de la filosofía original, donde el servicio personalizado y la calidad mundial son el punto de partida.

Actualmente, el grupo integra cuatro propuestas gastronómicas que reflejan su diversidad y madurez culinaria:

- Eloise Chic Bistrot. Cocina francesa contemporánea con precisión técnica y refinamiento.

- Loretta Chic Bistrot. Cocina mediterránea que celebra la calidez y la frescura.

- Fabia Cocina de Campo. Concepto farm-to-table que honra el origen de cada ingrediente.

- The Rooftop at Selina. Cocina internacional en un ambiente relajado y cosmopolita.

Cada uno de estos espacios tiene una esencia única, pero todos comparten la misma obsesión por la excelencia, la autenticidad y el detalle.

Restaurante Eloise Chic Bistrot
En Eloise Chic Bistrot, cada platillo se disfruta primero con la vista y luego con el paladar. (Cortesía)

La receta secreta

Grupo Culinaria Chic entiende la gastronomía desde una perspectiva integral. Su misión es mantenerse dentro de las mejores experiencias del país, ofreciendo alimentos y bebidas de clase mundial junto con un servicio personalizado y cercano.

Y su visión es clara: consolidar una empresa gastronómica sustentable, reconocida por su calidad, su innovación y su compromiso con la gente que la hace posible.

El grupo se rige por valores sólidos —disciplina, trabajo en equipo, honestidad, respeto y mejora continua—, los cuales han sido vitales para construir una cultura organizacional que inspira confianza tanto en colaboradores como en comensales.

“Nuestro equipo es la base de todo lo que hacemos. Cada plato cuenta una historia que inicia con el talento de nuestra gente”, destacó la chef Cuqui Martínez.

Mirando hacia el futuro

Tras afianzar su presencia en la Ciudad de México, Grupo Culinaria Chic se prepara para dar su siguiente gran paso con la apertura de Casa Maravilla en San Miguel de Allende, un nuevo proyecto que promete combinar el encanto del Bajío con la propuesta gastronómica y estética que lo caracteriza.

Con esta expansión, el grupo reafirma su compromiso de llevar la hospitalidad y el sabor mexicano a nuevos destinos, manteniendo siempre el sello de cocinar con pasión, elegancia y propósito.

Grupo Culinaria Chic no solo representa un nombre dentro de la alta cocina mexicana; representa una filosofía que busca emocionar, inspirar y elevar cada experiencia a su máxima expresión.

Para sus fundadores, comer bien es un arte, pero hacer sentir bien es una forma de vida.

