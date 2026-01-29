El sabor de Culinaria Chic impulsa la nueva escena gastronómica en México

“La buena cocina no es solo cuestión de sazón, sino de generosidad”, afirmó Hernández al recordar los inicios que dieron forma a una visión que hoy trasciende cocinas y fronteras.

Una trayectoria con propósito

La historia comenzó en 2009. Con la apertura de C25, su primer restaurante, Abel Hernández y Cuqui Martínez rápidamente capturaron la atención de los paladares más exigentes de la Ciudad de México.

A partir de ahí, el crecimiento fue natural: cada nuevo concepto nació como una extensión de la filosofía original, donde el servicio personalizado y la calidad mundial son el punto de partida.

Actualmente, el grupo integra cuatro propuestas gastronómicas que reflejan su diversidad y madurez culinaria:

- Eloise Chic Bistrot. Cocina francesa contemporánea con precisión técnica y refinamiento.

- Loretta Chic Bistrot. Cocina mediterránea que celebra la calidez y la frescura.

- Fabia Cocina de Campo. Concepto farm-to-table que honra el origen de cada ingrediente.

- The Rooftop at Selina. Cocina internacional en un ambiente relajado y cosmopolita.

Cada uno de estos espacios tiene una esencia única, pero todos comparten la misma obsesión por la excelencia, la autenticidad y el detalle.